UFC Rotterdam: Stefan Struve – Alexander Volkov betting

UFC Fight Night Rotterdam

2 september 2017 Fox Sports 4 vanaf 17.45 uur

Ieder tientje op Struve = €10 winst

UFC / MMA. Zaterdag 2 september vindt in de Rotterdamse Ahoy de UFC Fight Night plaats. De 115e editie van het vechtsportgala heeft als trekpleister het treffen tussen Stefan Struve en Alexander Volkov. De Beverwijker en de Rus komen uit in de categorie zwaargewichten.

Het is voor de tweede keer dat het circus van UFC neerstrijkt in Nederland. Het helpt natuurlijk als er een Nederlandse publiekstrekker in de ring verschijnt. Vanuit dat oogpunt is het spijtig dat Germaine de Randamie zich vanwege een blessure moest afmelden. De voormalige UFC-wereldkampioene zou het opnemen tegen Marion Reneau. Als vervangster is Talita de Oliveira aangetrokken.



UFC Rotterdam Stefan Struve – Volkov

Struve heeft een record van 28 zeges en 8 nederlagen. Zijn vorige optreden tijdens UFC in Ahoy was snel over: binnen zestien seconden had hij Antonio Silva tegen het canvas gewerkt. Vermoedelijk zal hij dat kunststukje niet kunnen evenaren tegen Volkov. De Rus was ooit de wereldkampioen in het zwaargewicht bij de bond Bellator.

Volkov entert dit gevecht met een record van 28 zeges tegen 6 nederlagen. De 28-jarige MMA-vechter is nog niet zo lang bij de UFC actief maar heeft wel een vlekkeloze staat van dienst met twee zeges op rij. Hij is twee meter lang en weegt 113 kilo. Van zijn pogingen om de tegenstander te raken in zijn twee UFC-gevechten was 61% geslaagd.

Gevecht korter dan 5 rondes

Stefan Struve zit al lang genoeg bij de UFC om een bijnaam te hebben verdiend: Skyscraper. Dat vanwege zijn lengte van 2,13 meter. Zijn gewicht is 120 kilo. Bij hem is tot nu toe de helft van de striking attempts succesvol. Hij weet wat hij en het publiek kunnen verwachten: “Twee staande vechters die goed met hun vuisten overweg kunnen en partijen vaak vroegtijdig afmaken. Iedereen begrijpt dat deze partij geen vijf ronden gaat duren.”

Het gala wordt op tv uitgezonden door Fox Sports 4. Het voorprogramma begint om 17:45 uur en het hoofdprogramma om 21:00 uur.

Weddenschappen Struve tegen Volkov

Volkov is de favoriet en noteert bij bookmaker Mr Green 1.85, met een overwinning van Stefan Struve verdubbel je je euro: 2.00.

Krijgt Struve gelijk en komen er inderdaad minder dan vijf rondes? Onder de 4,5 rondes staat op 1.37. Gaan ze daar toch overheen, dan wordt de notering bij de goksites wel interessanter – over 4,5 rondes levert je 3.00 per ingezette euro op. Lees: wedden op vechtsport.



Programma UFC Fight Night Rotterdam

Zwaargewicht: Stefan Struve – Alexander Volkov

Bantamgewicht: Marion Reneau – Talita de Oliveira

Middengewicht: Siyar Bahadurzada – Rob Wilkinson

Weltergewicht: Leon Edwards – Bryan Barberena