Tour etappe 16 voorspellen: overleeft Marcel Kittel de bergen?

Tour de France 2017 – etappe 16. Chris Froome begint vandaag opnieuw in de gele trui voor een rit waarin hij opnieuw de concurrentie goed in het oog moet houden. De verschillen met Fabio Aru, Romain Bardet en Rigoberto Uran zijn maar heel klein.

Het is een rit die uit twee delen bestaat; een deel voor de klimmers en een deel voor de sprinters. Een korte rit, maar vanwege de belangen van de verschillende teams wordt het een slopende etappe waarin hard wordt doorgefietst.

Onderaan tips voor Tour weddenschappen. Goksites noteren riant voor de favorieten vandaag.

Tour de France vandaag: Marcel Kittel?

Gisteren was er een rustdag, vandaag gaat de Ronde van Frankrijk verder met een niet al te lange tussenrit.

De etappe begint hoog met klimmen in de bergen met een stel stevige hellingen, maar hij eindigt vlak. Deze rit belooft op het eerste oog een zege voor een sprinter – en in de Tour van 2017 is dat hetzelfde als Marcel Kittel. Maar omdat er eerst flink geploeterd wordt in de bergen met kansen voor vluchters én omdat de klassementsmannen elkaar weinig ruimte willen geven, zou de zestiende etappe ook nog een wat meer onverwachte wending kunnen nemen.

Etappe 16: 165 kilometer – heuvelrit

De renners vetrekken vanuit Le Puy-En-Velay om 13:40 uur en de finish in Romans-Sur-Isère wordt rond 17:20 uur verwacht. De af te leggen route is 165 km lang en de tussensprint wordt verreden bij doorkomst op 121.5 km bij Chantemerle-les-Blés.

De zestiende etappe bevat twee bergdoorkomsten:

20,5 km: Côte de Boussoulet: 4.5 km klimmen aan 6.3% – Cat. 3

65.0 km – Col du Rouvey: 2.8 km klimmen aan 5.6% – Cat. 4

De eerste klim naar de Côte de Boussoulet begint eigenlijk al direct na de start. Het parcours loopt meteen al omhoog. Tot de tweede bergdoorkomst – op de Col du Rouvey – blijven de renners op hoogte rijden waar het terrein heuvelachtig kan worden genoemd.

Een prima gelegenheid voor avonturiers die voor een vroege ontsnapping willen gaan en degenen die jagen op punten voor het bergklassement. De vraag is alleen of de sprintersploegen en die van de klassementsrenners dit toelaten.

Waaiers vandaag: Contador kan profiteren

Na de tweede col volgt een aanzienlijke afdaling waarna het peloton op zo’n 50 km voor de finish weer terugkeert nabij zeeniveau in een nagenoeg vlak landschap. De verwachting is dat de renners daar te maken gaan krijgen met een straffe windkracht vier die het peloton van opzij in waaiers zal dwingen.

Wie na de bergen niet goed voorin zit, komt daar mogelijk ook niet meer terecht. Nairo Quintana en Fabio Aru gaan vandaag waarschijnlijk een deuk oplopen, terwijl Alberto Contador met een teammaat als Bauke Mollema die zich niet laat wegblazen, juist kan profiteren.

De eindzege in etappe 16 zal uiteindelijk toch naar een sprinter gaan. Marcel Kittel won dit jaar al vijf sprintetappes en wordt daarom gezien als favoriet. Hij kan concurrentie krijgen uit een ietwat onverwachte hoek, want de vraag is of hij het moordende tempo in het bergachtige eerste deel en de straffe zijwind in deel twee overleeft.

En dan nu over het wedden op Tour de France:

Voorspellingen Tour

Bookmaker Kroon Sport noteert 2.60 voor een overwinning van Marcel Kittel. Michael Matthews (15.00) komt waarschijnlijk beter uit het eerste bergachtige deel tevoorschijn en kan koning Kittel naar de kroon steken.

Ook mannen als Alexander Kristoff, Nacer Bouhanni en Philippe Gilbert zullen minder last hebben van de bergen, maar omdat het laatste stuk 50 km lang is, moet ook rekening worden gehouden met Edvald Boasson Hagen (@8.00), André Greipel (@13.00) en misschien eindelijk Dylan Groenewegen (@12.00).

Doordat de klassementsrenners niet in een waaier achterin verstrikt willen raken en geen tijd mogen verliezen ten opzichte van elkaar, gaan ze keihard rijden om met hun team als eerste uit de bergen en de afdaling te komen. Voor Team Sky staat bovendien de gele trui van Chris Froome op het spel. Als Sky het vlakke deel kan controleren, zijn er goede kansen voor Ben Swift om in deze rit voorin te eindigen. Een plaats bij de eerste drie noteert 15.00 bij de goksites.