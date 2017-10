Voorbeschouwing Shaktar – Feyenoord Champions League

Champions League Shakhtar Donetsk – Feyenoord

1 november 2017 20.45 uur

Woensdag gaat voor Feyenoord het Champions League avontuur verder met de uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Feyenoord wist nog geen punt te pakken, terwijl Shaktar twee keer wist te winnen.

Ik verwacht een zware strijd voor Feyenoord – vooral met Bernard zullen ze veel moeite hebben. Feyenoord heeft nog een kleine kans op overwintering in Europa maar ook dat ligt niet in de lijn der verwachting.

Onderstaand de voetbal voorspellingen voor de Champions League wedstrijd van woensdag 1 november. Het ziet er niet best uit voor de Rotterdammers, maar er zijn prima weddenschappen mogelijk.

Visit MrGreen Sports for latest odds Speel Bewust 18+

Shaktar – Feyenoord Champions League

Shakhtar won van Feyenoord en van Napoli en verloor van Manchester City. In de wedstrijden tegen Napoli en City maakten ze zeker een sterke indruk. Van City verloren ze weliswaar, maar dat had de nodige voeten in de aarde voor City.

Shakhtar heeft altijd een goede ploeg en zoals ik al eerder schreef weten ze altijd grote talenten te vinden. Spelers als Willian, Mkhitaryan, Douglas Costa en Fernandinho speelden allemaal voor de Oekraïners. Ze halen met name vaak goede Brazlianen en ook nu weer is de ster van het team een Braziliaan: Bernard (Anício Caldeira Duarte). Bernard scoorde twee keer in de vorige wedstrijd tegen Feyenoord.

Shakhtar kan het spel maken, maar speelt het liefst in de omschakeling. Ze hebben een paar snelle en wendbare aanvallers en een zeer degelijke defensie.

Tapia en Nelom fit voor de wedstrijd

Feyenoord doet het sinds de start van het Kampioenbal eigenlijk dramatisch. Zowel in de Champions League als in de Eredivisie is het drama, zo verloren ze onlangs nog van NAC en speelden ze vorig weekend gelijk tegen Roda JC.

In de Champions League pakten ze nog geen enkele keer een punt en verloren ze eigenlijk elke wedstrijd vrijwel kansloos.

Voor Feyenoord hebben de blessures ook zeker niet geholpen, maar wat dat betreft is er goed nieuws – Tapia en Nelom lijken fit genoeg voor het duel met Shakhtar. Ze missen echter nog steeds de beste verdedigers met Van der Heijden, Van Beek en Botteghin.

Kleine kans Feyenoord op Europa League

Feyenoord is slecht in vorm en dat kan niet gezegd worden van Shakhtar. Van de laatste tien wedstrijden verloor Shakhtar alleen van Manchester City. In de eigen competitie staan ze na 14 wedstrijden zeven punten voor. Met een overwinning op Feyenoord en als City wint van Napoli dan is Shakhtar dichtbij overwintering in de Champions League.

Voor Feyenoord is er nog een kleine kans op overwintering in Europa aangezien Napoli nog maar drie punten heeft. Als ze weten te winnen van Shakhtar en Napoli verliest, komen ze gelijk in het aantal punten. En als ze dan thuis winnen van Napoli zouden ze nog door kunnen gaan in de Europa League.

Voetbal gokken tips Shakhtar – Feyenoord

Voetbal voorspellingen. Helaas voor het Nederlands voetbal lijkt me het bovenstaande een erg onwaarschijnlijk scenario, ik verwacht namelijk niet dat Feyenoord punten gaat pakken tegen Shakhtar. Shakhtar heeft gewoon een goed team, met een stuk meer ervaring.

Daarnaast is de verdediging van Feyenoord niet best de laatste wedstrijden, ook de terugkomst van Tapia zie ik dit niet helemaal oplossen. Ik verwacht dan ook een grote overwinning voor Shakhtar.

Wedden op winst en goal Bernard

Voor het wedden op Champions League raad ik je aan te gaan voor een handicap weddenschap en in te zetten op een doelpunt van Bernard.

Bernard speelt al een tijdje voor Shakhtar en hij lijkt de volgende Braziliaan die via Shakhtar naar een topclub gaat. Hij zal zich echter nog wel moeten bewijzen op het hoogste niveau en daar is hij aardig mee bezig met twee goals in drie Champions League wedstrijden.

Het is een goede dribbelaar die rustig blijft voor de goal, ik verwacht dat Feyenoord erg veel moeite gaat hebben met deze speler.