Tour de France vandaag: Dylan Groenewegen bij favorieten

Ronde van Frankrijk etappe 19. Vandaag gaan de renners in de Tour de France op pad voor een stevige rit van dik 220 kilometer. De opvallendste hindernissen zijn drie cols van de derde categorie. Wie Chris Froome voor zijn favoriete onderdeel, de tijdrit van zaterdag, pijn wil doen zal nu moeten toeslaan.

De Alpen zijn verlaten en de laatste loodjes richting Parijs liggen nog voor de boeg. Chris Froome heeft de vertrouwde gele trui niet superstevig om de schouders en veel analisten vinden hem kwetsbaarder ogen dan in zijn drie vorige succesjaren.

Tour 2017 etappe 19 – winnaar voorspellen



Tour 2017 etappe 19 – winnaar voorspellen

Maar het ziet er desondanks toch prima voor de Brit uit. Hij heeft het hooggebergte overleefd en kan zaterdag in de tijdrit de marge op zijn concurrenten opvoeren. Nu dus nog deze vrijdag schade voorkomen.

Het was wellicht interessanter geweest als het parcours van de negentiende etappe andersom was opgebouwd. Nu beginnen we met twee klimmetjes, de Col de Lebraut (4,7 km op 6 procent) en de Côte de Bréziers (2,3 km op 5.8 procent), waarna er nog 120 kilometer aan golvende wegen volgt. Na 177,5 kilometer is de Col du Pointu (5,8 km op 4.1 procent) ook bedwongen, waarna het 45 kilometer lang qua stijgingsgraad niet zo spannend meer is.

Hadden we die vlakke kilometers aan het begin gehad en niet aan het einde, dan zouden de klassementsrenners zich meer aangesproken voelen.

Tour de France favorieten

De sprintersploegen zullen ruiken dat deze rit hen een kans biedt. Mannen als Edvald Boasson Hagen, John Degenkolb, Dylan Groenewegen en André Greipel staan dus hoog op het favorietenlijstje bij bookmaker Mr Green en zeker zonder Marcel Kittel hebben ze wel trek in een sprintduel.

Nu de Duitser zijn groene trui moest overdragen aan Michael Matthews zal de Australiër willen onderstrepen dat hij het tricot waard is. Verwacht je dat het een dag is voor vluchters, dan is Thomas Voeckler een geschikte kandidaat. De rasaanvaller rijdt zijn laatste Ronde van Frankrijk.

Voorspellingen Tour de France

Winst van Edvald Boasson Hagen staat bij bookmaker Mr Green op 7.50, Micheal Matthews op 8.00 en Andre Greipel op 8.50.

Zal Dylan Groenewegen zijn prima sprintsnelheid dit keer op het juiste moment inzetten? Hij staat op 10.00 en je pakt 3.00 met inzetten op een plaats bij de eerste drie.