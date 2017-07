FC Utrecht – Valletta Europa League kwalificatie: winst niet zo zeker

FC Utrecht – Valletta Europa League kwalificatie. Vandaag, donderdag 20 juli 2017, zal de returnwedstrijd gespeeld worden tussen Utrecht en Valletta. De wedstrijd begint om 19:30 uur en wordt gespeeld in het stadion van RKC.

Het zal appeltje eitje moeten worden voor FC Utrecht tegen de nummer vier van Malta. Althans dat zou je verwachten, maar in de uitwedstrijd kwam Utrecht niet verder dan een 0-0. Onderaan mijn tips voor winnende weddenschappen.



FC Utrecht – Valletta Europa League

De voorbereiding van Utrecht is zeer matig. Ze speelden 1-1 tegen de nummer 9 van Rusland, Rubin Kazan. Ze verloren thuis van zowel Ufa (Rusland) en Gabala (Azerbaijan). Daarnaast speelden ze afgelopen zaterdag gelijk met 1-1 tegen Meppen. Geen beste voorbereiding, zoals ik al zei.

Tuurlijk blijft het een voorbereiding met andere tactieken en kansen voor andere spelers. Ach, één ding is zeker en dat is dat ze er vanavond vol voor zullen gaan. Europees voetbal zou onwijs gaaf zijn voor Utrecht. Ik hoop dan wel voor het Nederlands voetbal dat FC Utrecht gaat presteren in Europa, maar dat gaan we allemaal meemaken. Gaat Utrecht door, dan zal tegen de winnaar moeten spelen van Haugesund en Lech Poznan.

Valletta kansloos

Over Valletta valt weinig te zeggen als je het mij vraagt. Ze hebben geluk gehad met het ticket dat ze hebben gekregen voor de Europa League kwalificatie. De nummer drie kreeg geen licentie, waarvan Valletta geprofiteerd heeft.

De voorbereiding van Valletta bestaat eigenlijk alleen uit de twee eerdere wedstrijden die ze hebben moeten spelen voor de kwalificatie. Deze werden beide gewonnen van Folgore.

Wedden op Utrecht – Valletta

Gokken op Europa League. De quoteringen geven al aan wie er favoriet is. Voor Utrecht krijg je namelijk een quotering van 1.11… Voor ons als gokkers is dat zeer waardeloos, want je verdient er precies helemaal niks mee. Ik ben zelf nog niet overtuigd van FC Utrecht en ik denk daarom dat er wel wat mogelijkheden zijn bij de handicap weddenschappen.

Het zou me oprecht niks verbazen als het 1-1 wordt en FC Utrecht uitgeschakeld wordt. Dat is namelijk wel waar wij Nederlandse clubs goed in zijn. Het verkloten in Europese wedstrijden tegen tegenstanders waarvan gewonnen moet worden. De quotering voor 1-1 is 18.00 bij bookmaker Mr Green. We gaan er natuurlijk niet vanuit, maar mocht je van een risicootje houden dan zou ik gaan voor Valletta naar de volgende ronde. De quotering hiervoor is 7.00.

Oké, we moeten vertrouwen houden in het Nederlandse voetbal en natuurlijk moet FC Utrecht gewoon winnen van Valletta. Ik denk alleen niet dat dit met ruime cijfers gaat gebeuren. De Europese handicap +3 voor Valletta heeft een quotering van 1.70.

De weddenschap waarbij Utrecht minder dan 2.5 goals gaat scoren vind ik ook een mooie weddenschap hiervoor is de quotering 2.00.