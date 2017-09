PSV – Feyenoord Eredivisie: kampioen beter in vorm en onze favoriet

PSV – Feyenoord Eredivisie. Zondag 17 september staat de eerste echte topper van de Eredivisie op het programma met PSV tegen Feyenoord.

PSV verloor afgelopen weekend nog van SC Heerenveen en heeft geen geweldige seizoensstart. Feyenoord heeft als enige team nog de volle buit te pakken met 12 punten uit 4 duels.



PSV – Feyenoord Eredivisie

PSV was tot vorige week nog ongeslagen en had alles gewonnen, maar in de wedstrijd tegen SC Heerenveen ging alles fout. Ze stonden al na twee minuten met 2-0 achter en kregen daarna snel een rode kaart. Ze hadden de hele wedstrijd eigenlijk niks in te brengen en Heerenveen had de score zeker uit kunnen breiden.

In Europa ging het nog een stuk slechter met PSV door de uitschakeling tegen NK Osijek. Bij de Eindhovenaren schijnt er iets niet te kloppen, de spelers lijken zonder echte motivatie het veld op te gaan. Ze kunnen dit weekend een hoop goed maken door te winnen van Feyenoord.

Feyenoord start fantastisch

Feyenoord is het seizoen fantastisch begonnen, net als vorig seizoen. Ze hebben als enige 12 punten uit 4 wedstrijden en wat misschien nog wel knapper is, is het doelsaldo: twaalf goals voor en maar drie tegen. Veel beter hadden de Feyenoorders niet kunnen presteren.

Afgelopen woensdag kregen ze wel een domper te verwerken. Ze verloren in de Champions League absoluut kansloos met 4-0 van Manchester City. Nu wordt het interessant om te zien hoe ze hier mee omgaan. Uit de statistieken blijkt dat de Nederlandse topclubs vaak punten verspelen na een Europese wedstrijd.

Zeker zo’n uitslag kan door gaan werken in de groep. Dit kan twee kanten op gaan: Of het team wordt onzeker, of het team wil juist revanche halen. Ik verwacht eerlijk gezegd het tweede. Feyenoord lijkt een hecht team te zijn, ze blijven voor elkaar strijden en ik verwacht niet dat ze zelf dachten dat ze een realistische kans hadden tegen City.

Weddenschappen Eredivisie kraker

Beide ploegen kregen dus een mentale klap te verduren afgelopen week. Bij PSV was het alleen niet de eerste van dit seizoen… En in het team lijkt de sfeer sowieso al niet zo best, veel spelers lopen er wat moedeloos bij en de ploeg lijkt niet goed samen te spelen.

Feyenoord is goed begonnen en zal de lijn van de competitie door willen zetten. Daarnaast weten zij natuurlijk ook dat ze PSV nog verder in de negatieve lijn kunnen duwen door te winnen. Leuke ingrediënten voor het wedden op Eredivisie….

In mijn ogen is Feyenoord “gewoon” de favoriet, ze staan boven PSV, zijn nog ongeslagen en gewoonweg veel beter in vorm. Natuurlijk hebben ze woensdag nog gespeeld, maar ze zullen ongetwijfeld met grote revanchegevoelens de wedstrijd in gaan. PSV lijkt slecht in vorm, maar met name de sfeer in de groep laat te wensen over.

Deze wedstrijden zijn altijd licht ontvlambaar. Beide ploegen klappen er graag in en ik verwacht zeker een hoog aantal kaarten.