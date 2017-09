Nice – Vitesse Europa League: Balotelli en Plea levensgevaarlijk

Europa League Nice – Vitesse

Donderdag 28 september 2017 19.00 uur

Betting: winst Nice + BTTS @3.10

Na het Champions League geweld van deze week, staat vandaag de Europa League op het programma. Helaas voor ons is Vitesse de enige Nederlandse club. Vitesse speelt vandaag tegen OGC Nice. Nice schakelde Ajax uit in de voorronde van de Champions League; daarna verloren ze van Napoli waardoor ze in de Europa League zijn beland.

Nice is vandaag favoriet bij de bookmakers en ook ik denk dat ze gaan winnen. Maar toch zal Vitesse ook een goaltje meepikken – de Arnhemmers zijn ondanks de wisselvalligheid een prima voetballende ploeg en ze creëren makkelijk kansen. Meer over het wedden op de voetbalwedstrijd onderaan.



Europa League Nice – Vitesse

Nice heeft dus al een lang Europees seizoen gehad. Ze zijn prima begonnen in Europa met 5-1 overwinning op Zulte Waregem. In de eigen competitie is Nice aardig gestart maar ze zijn nogal wisselvallig. Van de eerste zeven wedstrijden werden er drie gewonnen en evenveel verloren en er werd één wedstrijd gelijk gespeeld.

Onlangs won Nice nog met 4-0 van AS Monaco, maar daarvoor verloren ze met 3-0 van Amiens (dat al vijf wedstrijden verloor). Er is dus eigenlijk geen peil op te trekken in de eigen competitie. In Europa doen ze het tot nog toe behoorlijk goed. Ze hebben dan ook een mooi team; tegen Ajax lieten ze al goede dingen zien en ze lijken alleen maar beter in vorm te komen.

Met in de spits Balotelli en Plea heeft Nice twee levensgevaarlijke spelers in huis, daarachter staan creatieve spelers als Seri en Saint-Maxim.

Vitesse creëert en scoort

Vitesse is het seizoen uitstekend begonnen in de Eredivisie en ook tegen Lazio speelden ze prima, maar verloren ze uiteindelijk wel. Afgelopen weekend won Vitesse nog vrij gemakkelijk van Ajax, in die wedstrijd lieten ze echt hun klasse zien. In de Eredivisie staat de ploeg maar twee punten achter de nummer één.

Tegen Lazio deed Vitesse lange tijd goed mee en ze hadden ook wel kansen om de wedstrijd te winnen, maar zoals zo vaak bij een Italiaanse ploeg verloren ze uiteindelijk toch. Vitesse heeft een overwinning nodig, want als ze hier ook verliezen komen ze waarschijnlijk zes punten achter te staan op de nummer één en twee van de groep. Vitesse kan prima voetballen en creëert en scoort makkelijk kansen.

Nice favoriet

Beide ploegen zijn wat wisselvallig, met name Nice is in de eigen competitie nog niet super stabiel. Maar Vitesse is in beker wedstrijden dan weer minder in vorm. Ze verloren onlangs nog van SWIFT in de strijd om de KNVB beker en konden dus ook geen punt pakken tegen Lazio.

Ik verwacht dat Vitesse ook hier aan het kortste eind gaat trekken – Nice heeft wat meer ervaring en is zeker in eigen huis goed in vorm. En dan nu over het wedden op Europa League:

Gokken op de wedstrijd

Wat de wedden tips betreft raad ik je aan te gaan voor de weddenschap ‘Nice wint & beide teams scoren’ @3.10 bij bookmaker Mr Green. Nice is de favoriet in mijn ogen, ze hebben zoals gezegd een beter team, meer ervaring en spelen thuis. Toch verwacht ik wel dat Vitesse zeker één keer gaat scoren, ze hebben genoeg kwaliteiten voor de goal.

Heb ik nog een tip voor het gokken op voetbal vandaag. Wel een wat riskantere bet, maar met een hele mooie odd: Matavz scoort @4.35. Matavz heeft al zes keer gescoord in zeven wedstrijden – hij scoorde ook tegen Lazio. Als iemand gaat scoren voor Vitesse dan is het Matavz.