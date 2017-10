Nederland – Zweden voorspellingen: >4 goals met Bas Dost in de spits

Nederland – Zweden WK Kwalificatie

dinsdag 10 oktober 2017 20.45 uur

Wedden tip: minimaal 4 goals @2.43

Nadat Zweden vorig weekend Luxemburg met een monsteruitslag wist te verslaan, kan Oranje nagenoeg het WK voetbal vergeten. Alleen als Oranje met zeven doelpuntenverschil weet te winnen van Zweden maken zij kans om deel te nemen aan het WK 2018.

Niet alleen de voetbalkenners maar ook de mensen onder ons die geen verstand van voetbal hebben, kunnen wel nagaan dat dit onmogelijk is tegen een Zweden in vorm. Dat Oranje in 2018 niet meedoet aan het WK in Rusland staat dus wel vast. Toch zijn er nog prima mogelijkheden om te gokken op deze wedstrijd. Hieronder lees je welke interessante voorspellingen je bij de bookmakers kunt doen!



Nederland – Zweden gokken WK Kwalificatie

Zweden dat op dit moment een totaal aantal punten van 19 heeft, staat op een tweede plek achter Frankrijk. Nederland staat 3 punten achter op Zweden met een veel minder doelsaldo. Ze moeten dus met zeven doelpunten verschil winnen. Dit is natuurlijk onmogelijk voor de mannen van Dick Advocaat en Nederland is dus eigenlijk al uitgeschakeld voor het WK in 2018.

Toch zal Oranje gaan proberen om het doelpuntenverschil goed te maken. Dit brengt Zweden in een zeer gunstige positie waar zij met hun kwaliteiten goed van kunnen profiteren. Er zullen ruimtes ontstaan waar spits Marcus Berg wel raad mee weet. Aan Oranje dus niet alleen om goals te maken, maar ook om goals te voorkomen – anders schiet het niet echt op…

Thuisvoordeel Oranje en nodige geluk

Nederland is bij voorbaat overigens niet kansloos tegen Zweden. Het vorige duel in Zweden eindigde dan wel in 1-1 maar Oranje was over de hele wedstrijd gezien wel veel beter. Zo creëerde Oranje drie keer zoveel kansen dan de tegenstander, maar dat resulteerde helaas niet in meer goals. Vandaag zal dat anders moeten, om zo het doelpuntenverschil van zeven te bereiken.

Het Nederlands elftal beschikt over het thuisvoordeel en zal daarbij ook heel wat geluk moeten hebben willen zij in eigen huis gaan stunten. Als de eerste goal snel valt, zullen de mannen vertrouwen krijgen wat meestal goed uitpakt.

Wat wel een beetje schrikbarend is voor Oranje is dat Zweden maar zeven doelpunten heeft geïncasseerd in de hele WK kwalificatie. Zweden beschikt dus over een goede verdediging en het zal een uitdaging voor Oranje worden om deze te kunnen passeren.

Wel wist Bulgarije drie keer te scoren tegen Zweden. Dan zou je denken dat als Bulgarije doelpunten kan maken tegen Zweden, het Nederland ook zou moeten lukken – zeker aangezien ik Oranje kwalitatief hoger inschat dan de Bulgaren.

Opstelling Nederlands elftal

Hoewel Vincent Janssen zaterdag nog in de spits van Nederland te vinden was, mag Bas Dost het naar waarschijnlijkheid vanavond proberen. Dit zal voor de Oranje fan zeker hoop bieden aangezien topschutter Dost er vorig seizoen 34 in wist te leggen in 31 wedstrijden bij zijn club Sporting Portugal.

Met Dost in de spits zal Oranje vanavond een andere strategie toepassen dan ze gewend zijn. Met Robben op links en Babel op rechts zal Oranje via de flanken de spits proberen te bedienen om zo het doelpuntenverschil met Zweden in te korten.

En dan nu over het wedden op WK voetbal:

Voorspellingen bookmakers

De kans dat er gestunt gaat worden is altijd aanwezig maar acht ik bij deze wedstrijd heel klein, ondanks dat het om Nederland gaat. Wel verwacht ik veel doelpunten aangezien Nederland moet winnen met veel goals en Zweden hiervan gaat profiteren.

Daarbij denk ik ook dat beide teams scoren. Wat ik al eerder aangaf: Zweden gaat de ruimtes benutten die Nederland wel moet weggeven. Een interessante weddenschap bij bookmaker Mr Green is de quotering van 2.43 bij minimaal 4 doelpunten in de wedstrijd Nederland – Zweden.

Wanneer beide teams weten te scoren, geeft de bookmaker je iets minder terug. Maar met een quotering van 1.50 is het toch een prima quotering om lekker mee te combineren.

Bas Dost gaat scoren

Met Bas Dost in de spits, weet Nederland sowieso een paar keer te scoren, daar ben ik vrij zeker van. Ook verwacht ik dat Bas Dost daar een aandeel in zal hebben. Bas Dost to score levert je bij de goksites een prima quotering op van 2.12.

Ondanks dat Nederland niet zal meedoen aan het WK voetbal 2018, ze zullen wel waardig afscheid nemen in de Amsterdam Arena. Ik verwacht een spektakelstuk met veel doelpunten, waaronder een doelpunt van onze Bassie. $ucces!