Wit Rusland – Nederland WK 2018 kwalificatie: veel corners en goals

WK kwalificatie Wit Rusland – Nederland

Wedtip: Nederland over 6,5 corners @1.94

Vanavond is het weer zover, ons Oranje mag alles uit de kast gaan halen willen zij zich nog plaatsen voor het WK in 2018. Ze nemen het op tegen de Wit-Russen. Er zal wel met grote cijfers gewonnen moeten worden willen zij Zweden nog voorbij gaan in de poule.

De vorige onderlinge wedstrijd eindigde in een 4-1 overwinning voor het Nederlands elftal waardoor een grote overwinning nu weer op de loer ligt. Tips voor het gokken op deze wedstrijd lees je hieronder!



Wit Rusland – Nederland WK 2018 kwalificatie

Nederland staat nu derde in poule A en zal nog een plekje moeten stijgen voor plaatsing op het WK voetbal. Nederland heeft op dit moment 13 punten in bezit, terwijl Zweden (nummer 2) 16 punten heeft. Daarnaast heeft Zweden ook een veel beter doelsaldo dan Nederland (+11 tegen +5). Met de wedstrijd tegen Zweden in het vooruitzicht, zal er dus met grove cijfers gewonnen moeten worden van Wit-Rusland.

Als Nederland dat vanavond voor elkaar weet te krijgen, moeten ze dinsdag alleen nog van Zweden weten te winnen om zicht te houden op het WK. Wel treft Zweden dit weekend net als Nederland ook tegen een redelijk makkelijke tegenstander op papier. Oranje moet een beetje geluk hebben dat Zweden niet met al te grote cijfers wint van het stugge Luxemburg.

De Luxemburgers wisten de vorige WK kwalificatie wedstrijd knap gelijk te spelen tegen het grote Frankrijk. Dat biedt dus veel hoop voor het Nederlands elftal waardoor er nog van alles mogelijk is in poule A.

Wit-Rusland kan WK voetbal vergeten

Wit Rusland, laatste in poule A, kan het WK 2018 in buurland Rusland vergeten. Ze hebben net als Luxemburg tot nu toe 5 punten weten te behalen in de kwalificatiewedstrijden. Zo werd er 1 keer gewonnen en 2 keer gelijkgespeeld en dat allemaal in eigen stadion gebeurde.

Het zal Nederland dus niet gemakkelijk afgaan aangezien de Wit-Russen in eigen huis helemaal niet zo slecht zijn. Ook wisten zij Frankrijk van een overwinning te houden en werd het thuis 0-0. Dit zal ongetwijfeld bekend zijn waardoor van onderschatting door het Nederlands elftal geen sprake zal zijn.

Vorige wedstrijd

De vorige wedstrijd tussen beide landen werd vorig jaar oktober gespeeld en eindigde in een 4-1 overwinning voor het Nederlands elftal. Nederland was toen vele malen beter en domineerde bijna de hele wedstrijd, wat ook wel mag tegen zo’n tegenstander.

De doelpogingen van beide landen uit die wedstrijd kan dat bevestigen: Nederland 27 schoten, Wit-Rusland 7. Dezelfde namen zullen ongeveer meedoen zaterdagavond, wat hoop zal bieden voor de Nederlandse voetbalfans.

En dan nu over het wedden op WK voetbal:

Weddenschappen Nederland

Alle statistieken wijzen op een ruime overwinning voor Nederland. Oranje is kwalitatief beter en moet winnen terwijl Wit-Rusland is uitgespeeld. Ook gezien de vorige wedstrijd wijst alles erop dat Nederland een makkelijke zaterdagavond tegemoet gaat. Alleen het thuisvoordeel waar Wit-Rusland over beschikt, kan roet in het eten gooien.

Toch lijkt mij dit sterk en verwacht ik een ruime overwinning. Dit levert je prachtige odds op bij bookmaker MrGreen! Ik verwacht dat Nederland minimaal met 2 doelpunten verschil gaat winnen. Dit levert je een redelijk quotering op van 1.60. Zelf verwacht ik een verschil met 3 doelpunten wat je een uitstekende quotering oplevert van maar liefst 2.70.

Gokken op doelpunten en corners

Daarnaast kan het gokken op doelpunten je ook flinke winst bezorgen. De kans is vrij groot dat er veel doelpunten gaan vallen vanavond aangezien Nederland aan zijn doelsaldo moet werken willen zij zich nog plaatsen voor het WK. Ik verwacht dus dat er minimaal wel 3 doelpunten gaan vallen. De weddenschap ‘over 2,5 goals‘ noteert 1.67 bij MrGreen

Ook wat corners betreft zal Nederland in het voordeel zijn. Oranje zal het doel van Wit-Rusland vaak onder vuur nemen en dat is een garantie voor veel corners. De keeper en de verdediging van Wit-Rusland zal zijn uiterste best moeten doen om Nederland tegen te houden. Soms zal er geen uitweg zijn voor de Wit-Russen en dat zal resulteren in corners voor Nederland.