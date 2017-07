België – Nederland tips EK Vrouwen: inzetten op BTTS en multi bet

België – Nederland, EK Vrouwen betting. Onze Oranje Leeuwinnen spelen vanavond hun laatste poulewedstrijd tegen buurland België, terwijl de dames al met één been in de volgende ronde staan. De eerste twee EK wedstrijden werden knap met 1-0 gewonnen waardoor een gelijkspel voldoende is om door te gaan naar de volgende ronde.

Daarnaast zullen zij dan eerste in de poule worden wat zo zijn voordelen met zich meebrengt. De dames laten een goede indruk achter tot nu toe en dat geeft hoop voor de volgende ronde. Hieronder vertel ik je waarom de Leeuwinnen ongeslagen de poulefase door gaan komen en natuurlijk met welke voetbalweddenschappen je vandaag kunt winnen. Succes!



België – Nederland EK Vrouwenvoetbal

De eerste twee wedstrijden werd er knap gewonnen van Noorwegen en Denemarken. Beide keren was het Nederlandse vrouwenelftal te sterk met 1-0. Hierbij moet wel gezegd worden dat de dames in beide wedstrijden meer doelpunten hadden mogen maken.

Er kan dus wel geconcludeerd worden dat het vizier van de spitsen nog niet helemaal op scherp staat. Toch wisten de Leeuwinnen in elke wedstrijd veel kansen te creëren waardoor ze iedere keer wel een goal maakten. Ik denk dat dit ook zeker gaat gebeuren tegen België.

België moet winnen

Daarnaast zal België ook moeten komen willen zij nog kans maken om de volgende ronde te bereiken. Dit is natuurlijk erg gunstig voor de Nederlandse vrouwen aangezien er dan meer ruimte zal ontstaan. Hiervan zouden de dames enorm goed van kunnen profiteren vanavond.

België staat nu samen met Denemarken op een gelijk aantal punten waardoor ze in ieder geval moeten winnen willen zij de volgende ronde bereiken. Zelfs al winnen de Belgische dames met een magere marge van Nederland, zijn ze nog niet zeker van het bereiken van de volgende ronde.

Het zal dan afhangen van de andere wedstrijd die wordt gespeeld tussen Denemarken en Noorwegen. Aangezien Noorwegen door twee verliespartijen al uit gevoetbald is op dit EK Vrouwen, is de kans groot dat Denemarken de laatste poulewedstrijd gaat winnen om nog kans te maken op de volgende ronde.

Hier zullen de Belgen ook rekening mee moeten houden waardoor ik verwacht dat België erg gedreven gaat voetballen. Ik denk dat Nederland hiertegen geweerd is en dat zij uitstekend gebruik gaan maken van de ruimte waardoor er prima gecounterd kan worden.

Blessure Lieke Martens

Topspeelster Martens die net een contract heeft getekend bij FC Barcelona heeft nog te veel last van de rechterenkel waardoor zij naar waarschijnlijkheid niet kan starten tegen België.

Dit is natuurlijk een domper voor de Leeuwinnen aangezien zij een belangrijke kracht is voor het team. Vaak zorgde Martens voor gevaar aan de linkerkant wat resulteerde in veel kansen. Toch draait niet de hele ploeg om deze sterspeelster en blijft het team sterk genoeg om te kunnen winnen van België.

EK Vrouwen: Voorspellingen voetbal

Ondanks dat Nederland niet kan beschikken over Martens verwacht ik niet dat België aan het langste eind gaat trekken. Daarom raad ik jullie aan om onze Oranje Leeuwinnen op winst te zetten. Dit levert je bij bookmaker Mr Green een matige maar redelijke quotering op van 1.49. (combineer de odd met winst Denemarken @2.90 en je creëert een prima quotering voor een multi bet: 4.32).

Omdat België moet winnen verwacht ik een open duel en veel kansen voor beide landen. Ik verwacht dan ook dat dit gaat resulteren in veel doelpunten. Dit levert je voor het gokken op voetbal nog een veel betere quotering op dan de Nederlandse vrouwen op winst te zetten.

Bij Mr Green krijg je een quotering van 1.94 bij het wedden op meer dan 2,5 goals. Daarnaast verwacht ik ook dat beide landen in ieder geval één keer weten te scoren, wat nog een betere quotering heeft. ‘Both teams to score‘ levert je een quotering op van 2.04. Een prima odd en de kans op winst is groot.