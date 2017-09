Nederland – Bulgarije WK Kwalificatie: veel kansen en goals

Nederland – Bulgarije WK Kwalificatie

zondag 3 september 2017 18.00 uur – NPO1

Tip: >3,5 goals @2.45

Met nog drie wedstrijden te spelen is er nog een sprankje hoop voor het Nederlands elftal om zich te kwalificeren voor het WK in 2018. Wel zal er dan drie keer gewonnen moeten worden.

Na de afgang van donderdagavond tegen Frankrijk, mag Oranje het zondagavond opnemen tegen de Bulgaren. Het enige wat dan telt is een overwinning.

Prima mogelijkheden dus om te gokken op Nederland – Bulgarije. Onderaan meer over de weddenschappen.



WK Kwalificatie Nederland – Bulgarije

Voor donderdag moest Oranje winnen van Frankrijk wilden ze nog enigszins kans maken om zich te plaatsen voor het WK 2018. Mede omdat iedereen er vanuit zou gaan dat Zweden zou winnen van Bulgarije.

Maar na de 4-0 nederlaag van donderdagavond was er dan toch nog een lichtpuntje voor de mannen van Dick Advocaat. De Bulgaren wisten namelijk Zweden te verslaan met 3-2 waardoor Nederland nog kans maakt om zich te kwalificeren. Wel zullen alle drie de wedstrijden gewonnen moeten worden.

Druk Nederlands elftal

De eerste horde moet het Nederlands elftal zondagavond nemen: De Bulgaren zijn de eerste die op de pijnbank zullen en moeten worden gelegd. Verspeelt Oranje hier al punten dan kan heel Nederland het WK voetbal in Rusland vergeten – een grote teleurstelling voor iedereen.

De druk zal dus maximaal zijn en alles moet worden gegeven om een overwinning over de streep te trekken. De vraag is of het Nederlands elftal met deze druk kan omgaan.

Bulgarije moet ook winnen

Niet alleen Nederland zal moeten winnen maar ook Bulgarije zal de WK kwalificatie weer moeten winnen om nog kans te maken op het wereldkampioenschap voetbal. Dit biedt mogelijkheden voor Oranje aangezien het daardoor een open wedstrijd zal worden. Geen van beide zal voor eigen doel gaan hangen om een tegengoal te voorkomen aangezien zowel Nederland als Bulgarije moet en wil winnen.

Daarnaast beschikt Oranje over het thuisvoordeel wat tijdens internationale wedstrijden van grote betekenis kan zijn. Zo wisten bijna alle thuisspelende landen donderdagavond te winnen op Griekenland na. Er werd dus door 8 thuisspelende landen gewonnen. Dit geeft hoop voor de komende wedstrijd…

Hoop voor Oranje

Nog een belangrijk en zeker niet te vergeten punt is de slechte vorm van Bulgarije bij uitduels. Bulgarije wist namelijk vijf uitwedstrijden op een rij niet te winnen. Zo werd er dik verloren van Frankrijk, Denemarken en Zweden. Daarnaast was Wit-Rusland ook te sterk in eigen huis.

Het is dus vrij duidelijk dat de Bulgaren zich niet erg op hun gemak voelen op andere gronden, wat Nederland nog meer hoop zal geven.

Voorspellingen Nederland – Bulgarije

Ondanks dat Bulgarije van Zweden heeft gewonnen deze week, verwacht ik een overwinning van Oranje. Ik denk dat de mannen van Dick Advocaat de druk deze wedstrijd nog aankunnen waardoor zij beide helften zullen overtuigen.

Een overwinning voor Nederland in full time levert met het wedden op WK voetbal te weinig op bij de bookmakers waardoor ik gekeken heb naar half time. Ik verwacht dat Nederland flitsend uit de startblokken gaat komen aangezien zij wat recht te zetten hebben. Nederland wint beide helften levert een redelijke quotering op van 1.76 bij de goksites.

Wedden op goals

Heb je toch wat minder vertrouwen gekregen in Nederland en vrees jij voor een slechte afloop? Dan raad ik je aan om op goals te wedden. Aangezien beide landen alles zullen geven om zich nog te kwalificeren, zal er aanvallend voetbal gespeeld worden wat zal resulteren in veel kansen en veel doelpunten.

Vallen er minimaal 4 doelpunten zondagavond dan levert jou dat een quotering op van 2.45. Donderdag vielen er ook minimaal 4 doelpunten bij beide landen, waardoor het geen verrassing zal zijn als dit zondag ook gebeurt.

Tot slot: Als ik een correcte uitslag moet voorspellen, zou ik gokken op een 3-1 overwinning in het voordeel van het Nederlands elftal. Succes!