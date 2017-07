Nederland – Denemarken EK Vrouwenvoetbal betting: goal Miedema

Nederland – Denemarken, EK Vrouwenvoetbal 2017. Vanavond staat de tweede wedstrijd van het Nederlands vrouwenelftal op het EK Vrouwen programma. De eerste wedstrijd wonnen ze overtuigend van Noorwegen en we hopen natuurlijk met z’n allen dat ze die lijn door kunnen zetten tegen Denemarken.

Onderaan de beste wedtips voor de wedstrijd Nederland tegen Denemarken. Bookmakers noteren de Oranje Leeuwinnen als dikke favoriet.

EK Vrouwen Nederland – Denemarken

Nederland speelde tegen Noorwegen een prima wedstrijd, het enige kritiekpuntje was dat ze maar één keer wisten te scoren. Ze hadden 58% balbezit en maar liefst 8 schoten op doel, tegenover maar twee van Noorwegen.

Afgaande op de statistieken kan je zeggen dat ze heer en meester waren en wanneer je de wedstrijd hebt gezien kan je dit alleen maar beamen. Nederland speelde aanvallend voetbal met hoge druk op de tegenstander, waardoor Noorwegen veel fouten maakte en waardoor Nederland veel kansen creëerde.

In de openingsminuten had Nederland eigenlijk al twee goals kunnen maken met twee goede acties en schoten van Lieke Martens. Bij Noorwegen was de keeper de beste speler van het veld, wat denk ik al genoeg zegt.

Verdediging Denemarken niet best

Denemarken won haar eerste wedstrijd ook, met 1-0 van België. Ze hadden het nog best lastig tegen België, wat in het vrouwenvoetbal zeker geen groots elftal is. Ze kwamen na 6 minuten al op voorsprong, maar daarna kreeg België de beste kansen.

Verdedigend was het soms niet best bij Denemarken, maar België kon hier geen gebruik van maken. De laatste twee oefenwedstrijden van Denemarken voor dit EK Vrouwen werden allebei verloren. Ze wisten niet te winnen van Engeland (1-2) en verloren dik van Oostenrijk (2-4).

Favoriet EK Vrouwenvoetbal

Het Nederlands vrouwenelftal is de grote favoriet voor deze wedstrijd. Dit was voor het toernooi al zo, maar na de eerste wedstrijd zeker. Denemarken won weliswaar van België, maar kon geen indruk maken. Terwijl Oranje juist veel indruk heeft gemaakt met de overwinning op het grote Noorwegen.

De Nederlandse vrouwen wisten al drie wedstrijden op rij te winnen zonder tegendoelpunt en 5 van de laatste zeven wedstrijden eindigden met meer dan 2.5 goals. Denemarken wist in de laatste drie duels maar één keer te winnen. Ze kregen maar liefst zes goals tegen en scoorden er zelf drie. En dan nu over het wedden op voetbal:

Weddenschappen EK Vrouwen

Oranje kreeg de laatste drie duels geen tegendoelpunt tegen en gaf ook tegen Noorwegen maar twee schoten op doel weg. Denemarken heeft weinig laten zien tegen België als het aankomt op het creëren van kansen. Daarom verwacht ik dat Nederland wint zonder tegendoelpunt. Bookmaker Mr Green noteert:

Vivianne Miedema kreeg al een aantal goede kansen in de vorige wedstrijd. Maar net zoals bij het hele team leek er toch wat spanning te zijn voor de wedstrijd. Deze spanning zal vast en zeker minder aanwezig zijn nu ze de eerste wedstrijd overtuigend wonnen.

Miedema speelde drie seizoenen lang voor Bayern en is dit seizoen verkast naar Arsenal. Ze is nog altijd maar 20 jaar, maar speelde al 40 interlands waarin ze 29 keer scoorde. Als er doelpunten vallen deze wedstrijd dan kan het niet anders dat Miedema er ook één inlegt.