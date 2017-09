Formule 1 Italië: Max Verstappen start 14e – Lewis Hamilton pole

Formule 1 GP Italië. De F1 kwalificatie stond in het teken van regen en het terugzetten van coureurs. Uiteindelijk vertrekt Lewis Hamilton voor de 69ste keer in zijn carrière vanaf poleposition. De Engelsman bleef Max Verstappen, die de tweede tijd klokte, op het nippertje voor. Max heeft weinig aan zijn snelle tijd – hij wordt teruggezet omdat hij de zoveelste nieuwe motor van dit seizoen heeft gekregen.

Max’ teammaat Daniel Ricciardo werd derde en wordt eveneens teruggezet. Lance Stroll, die de vierde tijd klokte, vertrekt daarom vanaf de tweede plaats.

Onderaan de definitieve startgrid.



Max Verstappen F1 Grand Prix Italië

Esteban Ocon van Force India eindigde in de Q3 op de vijfde plek maar mag zondag vanaf de derde plaats vertrekken. Naast hem start Valtteri Bottas in de Mercedes. Kimi Raikkonen (Ferrari) die een teleurstellende zevende tijd reed, voor zijn teamgenoot Vettel, schuift door naar de vierde plek en Vettel start als vijfde. Felipe Massa (Williams) en Stoffel Vandoorne (McLaren) sloten de top tien in Q3 af.

De kwalificaties voor de Italiaanse Grand Prix werden in de stromende regen gereden die ook steeds harder werd. Na enkele minuten werd de eerste sessie al afgebroken vanwege een crash van Romain Grosjean. Daarna duurde het 2.5 uur voordat de kwalificaties weer verder konden. Ook zijn er een groot aantal renners dat vanwege sleutelen of anderszins wordt teruggezet aan de start.

Hamilton heeft met zijn 69ste poleposition het record van Michael Schumacher verbroken. Vorige week op Francorchamps in België kwam hij al op gelijke voet met de iconische Duitser.

Regen Formule 1 kwalificaties

De aanhoudende regen betekende bandenwissels en risico’s nemen. Dat pakte goed uit voor Mercedes en Red Bull, maar de Ferrari’s van Kiki Raikkonen en Sebastian Vettel leek op de steeds nattere baan in Q3 niets goed te werken. Raikkonen werd zevende en Vettel, de huidige leider in het F1-klassement, reed de achtste tijd.

Dat was een domper voor de Scuderia Ferrari, dat dit weekend hun thuiswedstrijd rijdt op het circuit van Monza. Bovendien vieren de Italianen dit weekend de zeventigste verjaardag van het team, dat het oudste team binnen de Formule 1 is.

Sebastian Vettel verbaasd

Sebastian Vettel was verbaasd dat hij achtste werd: “Ik heb geen idee wat het probleem was. Ik was verbaasd dat de anderen zo snel gingen. Op dit moment weten we niet waarom. Het was een belangrijke dag en het is wat het is en we zullen wel zien hoe het morgen gaat. We hebben een goede wagen dus we hoeven niet bang te zijn. De wagen is snel – dat weten we en je kunt hier goed inhalen – het wordt een plezierige race”.

Het weer zal wat Vettel betreft niet zoveel invloed hebben op de race. “We rijden al jaren natte races – we zitten droog, maar voor de fans daarbuiten is het behoorlijk naar.”

Voorspellingen GP Monza

Lewis Hamilton start als favoriet om de Formule 1 GP in Monza te winnen en noteert Mr Green 1.33 voor de winst. Leider in de stand om het F1 WK, Sebastian Vettel, noteert een wat magere 5.00.

Zolang hij niet weet wat er met zijn wagen is, weten wij ook niet of dat probleem is opgelost als de Grand Prix van start gaat, maar de kans is erg groot dat hij een goede race zal rijden op Ferrari’s thuiscircuit. Voor de snelste rondetijd noteert Vettel eveneens 5.00. Een aanrader voor het wedden op Formule 1!

Bookmakers Max Verstappen

Van Valtteri Bottas wordt veel verwacht: hij wordt als tweede getipt door bookmaker Mr Green met odds van 5.00. Raikkonen noteert 8.50. De Red Bulls van Ricciardo en Max Verstappen noteren beide 15.00 bij de goksites.

Wie wil inzetten op het al dan niet uitrijden van de race door Verstappen, kan daarvoor bij Kroon Sport terecht. Voor ‘Verstappen is de eerste coureur die het circuit moet verlaten’ betaalt Kroon odds van 17.00. Daar gaan we natuurlijk niet van uit. Sterker nog: als het regent tijdens de race ga dan voor een plaats bij de eerste drie van onze landgenoot. Het noteert een riante 9.00 en is zeker niet ondenkbaar.

Startgrid GP Italië 2017

1 Lewis Hamilton, Mercedes

2 Lance Stroll, Williams

3 Esteban Ocon, Force India

4 Valtteri Bottas, Mercedes

5 Kimi Raikkonen, Ferrari

6 Sebastian Vettel, Ferrari

7 Felipe Massa, Williams

8 Stoffel Vandoorne, McLaren

9 Sergio Perez, Force India

10 Daniil Kvyat, Toro Rosso

11 Kevin Magnussen, Haas

12 Marcus Ericsson, Sauber

13 Pascal Wehrlein, Sauber

14 Max Verstappen, Red Bull

15 Nico Hulkenberg, Renault

16 Carlos Sainz, Toro Rosso

17 Daniel Ricciardo, Red Bull

18 Jolyon Palmer, Renault

19 Fernando Alonso, McLaren

20 Romain Grosjean, Haas