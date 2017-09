Max Verstappen start vooraan in Formule 1 Grand Prix Singapore

Formule 1 GP Singapore

zondag 17 september 2017 14.00 uur

wedtip: 4.25 op winst – 1.45 op 1-3 finish Max



Sebastian Vettel heeft poleposition bemachtigd voor de GP van Singapore. Max Verstappen reed de tweede tijd en start dus eveneens op de voorste rij op het Marina Bay Street Circuit.

Daniel Ricciardo start als derde. Lewis Hamilton kwam niet verder dan een vijfde plaats en dreigt de leiding in het F1 wereldkampioenschap kwijt te raken…



Max Verstappen Formule 1 GP Singapore

Vettel reed in de Ferrari een snelste ronde van 1.39,491 en Verstappen deed zijn snelste kwalificatieronde in 1.39,814. Met zijn tweede plek op het startgrid evenaart Verstappen opnieuw zijn beste kwalificatieresultaat ooit.

Hij werd twee keer eerder tweede in de kwalificaties, de eerste keer was vorig jaar toen hij als tweede startte tijdens de Grand Prix van België; twee weken geleden in Italië werd hij ook tweede, maar moest verder naar achteren starten omdat de wedstrijdleiding hem had teruggezet.

Pole was het doel – inhalen lastig

Verstappens eerste reactie was dat hij liever helemaal vooraan had willen starten, omdat Marina Bay een notoir lastig circuit is waar de coureurs weinig ruimte hebben voor manoeuvres. “Het is jammer dat we de pole niet konden pakken, maar dit is een goede positie om de race te starten. Het is hier lastig inhalen. We zien wel wat er in de eerste ronde gaat gebeuren,” zei Verstappen.

Met zijn poleposition, en Lewis Hamilton die start vanaf de vijfde plaats, heeft Sebastian Vettel vandaag de kans om het wereldkampioenschap F1 terug te pakken van Hamilton. Tel daarbij op dat inhalen verdraaid lastig is op het nauwe stratencircuit in Marina Bay, en dan kan Vettel niet alleen maar de leiding overnemen, maar zelfs een flink aantal punten uitlopen op zijn belangrijkste concurrent.

De Mercedessen, en dus ook Hamilton, hebben gewoon niet genoeg snelheid op dit nauwe, bochtige stratencircuit, waar de Ferrari’s en Red Bulls het veel beter doen.

Sebastian Vettel leider Formule 1 WK?

Vettel zei, “Ik ben gek op deze baan. De wagen was tricky maar hij kwam tot leven en werd beter en beter toen het donker begon te worden. Ik ben echt blij dat we het voor elkaar hebben gekregen.”

Hij verwacht vooral lastige tegenstanders te hebben aan de Red Bulls van Verstappen en Ricciardo, die het snelste was in de oefensessies op vrijdag.

Uitslag kwalificaties Grand Prix Singapore:

1 Vettel, 2 Verstappen, 3 Ricciardo, 4 Raikkonen, 5 Hamilton, 6 Bottas, 7 Hulkenberg, 8 Alonso, 9 Vandoorne, 10 Sainz.

De race begint vanmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Formule 1 favorieten GP Singapore

Vettel start als eerste en is ook favoriet voor de winst. Hij vliegt over dit circuit, kent het op zijn duimpje en Marina Bay lijkt het beste in hem boven te halen.

Omdat het lastig inhalen is en de enige waar hij normaal voor moet uitkijken vanaf plaats vijf start, met de snelle Red Bulls en Ferrari-collega Raikkonen er ook nog eens tussenin, wordt het bijna moeilijk om niet te winnen.

Bookmaker Mr Green noteert 1.55 voor de Duitser in de snelle Ferrari. Hamilton noteert 17.00 voor de winst, en daar is echt een soort wonder voor nodig. Een overwinning van Max Verstappen levert je 4.25 per ingezette euro op (1.45 op plaats 1-3), Ricciardo 5.75 en Raikkonen 21.00. Lees: wedden op Formule 1.