Manchester United – Tottenham Premier League: winst of gelijk Spurs

Voorbeschouwing Manchester United – Tottenham Hotspur

Zaterdag 28 oktober 2017 13.30 uur

Een heerlijke kraker op het Premier League programma! Mourinho mag het met zijn Manchester United gaan opnemen tegen het Tottenham in vorm. Beide teams staan op 20 punten waardoor ze alleen City boven zich hoeven te dulden op de ranglijst.

Beide zijn ook uitstekend in vorm waardoor het een heerlijke pot voetbal zal opleveren. Hieronder de voorbeschouwing, afsluitend met een paar voorspellingen voor het wedden op de wedstrijd.



Wat ik hierboven al aangaf zijn beide teams met een uitstekende reeks bezig. United is namelijk bijna niet te verslaan in eigen huis en de Spurs doen het verrassend goed buiten Wembley.

Zo heeft United in de competitie 4 thuiswedstrijden gespeeld die ze alle 4 wisten te winnen. Maar dit seizoen is Man U niet alleen in de competitie thuis onverslaanbaar, ook in de beker en op Europees gebied wisten ze te winnen. Het andere team in vorm is dus gewaarschuwd en zal alles uit de kast moeten halen om zelf hun onverslaanbare reeks voort te zetten.

Tottenham Hotspur heeft namelijk bijna al zijn uitwedstrijden nog gewonnen. Alleen uit bij Real voor de Champions League wisten zij niet te winnen maar werd er wel knap gelijkgespeeld. Beide ploegen beschikken dus niet alleen over veel kwaliteit maar op dit moment ook over een uitstekende vorm, wat de wedstrijd alleen maar ten goede zal komen.

Daarom ga ik er zaterdagmiddag zeker voor zitten, want ik verwacht een mooie maar ook zeker spectaculaire wedstrijd!

Romelu Lukaku vs Harry Kane

Twee topspitsen bij twee topploegen die beschikken over een gigantisch scorend vermogen. Zaterdagmiddag staan deze twee spitsen tegenover elkaar en zullen zich willen bewijzen. Zo staat Lukaku toch al vier wedstrijden droog waardoor hij extra gebrand zal zijn om tegen Tottenham een goaltje te maken.

Ondanks dat hij nu een paar wedstrijden op een rij niet heeft weten te scoren, heeft hij er in de competitie al 7 doelpunten in liggen uit 9 wedstrijden.

Harry Kane daarentegen doet het zelfs nog iets beter dan de topper van United. Kane heeft er 8 doelpunten in liggen en staat aan kop in de topscorerslijst van de Premier League.

Bovendien staat Kane minder lang droog dan de Belgische spits. Zo had Kane vorig weekend met zijn twee doelpunten een groot aandeel in de wedstrijd tegen Liverpool. Uiteindelijk wonnen de Spurs met 4-1.

Beide spelers hebben dus geen moeite om een doelpunt te maken en zullen er zeker op gebrand dit ook zaterdag niet na te laten.

Lastig door verdediging te komen

Dan het spelbeeld van beide teams waar mijn voorkeur uitgaat naar dat van Tottenham Hotspur. Tottenham laat aanvallend voetbal zien waardoor ze vaak beloond worden met een doelpunt. Dit is voor de algemene kijker veel leuker om te zien maar de Spurs kunnen soms wel overrompeld worden door inzakkende teams die op de counter spelen.

United is zo’n team dat zich zeker met grote tegenstanders in laat zakken en er snel uit kan komen – met snelle spelers als Rashford en Martial.

Zo vertoonde Manchester United dit spel ook tegen Liverpool waar zij er af en toe gevaarlijk uit kwamen. Doordat United met veel mensen achter de bal stond en goed verdedigde wist Liverpool die wedstrijd ook niet te scoren en eindigde het duel in 0-0.

Ik verwacht dat United weer in zo’n variant gaat spelen waardoor het voor Tottenham erg moeilijk wordt om door de verdediging te komen. Tottenham zal extra alert moeten zijn op de snelle counters.

Voorspellingen Premier League kraker

Doordat Tottenham mij vorig weekend erg heeft doen verbazen met het spel wat ze lieten zien tegen Liverpool, heb ik toch een lichte voorkeur voor Tottenham.

Mede omdat United vorig weekend punten heeft laten liggen tegen laagvlieger Huddersfield, denk ik dat Tottenham niet gaat verliezen zaterdagmiddag.

Aan de andere kant durf ik Tottenham niet op winst te zetten aangezien United waarschijnlijk erg defensief gaat spelen waardoor de wedstrijd zomaar in een 0-0 kan eindigen.

Voor het wedden op Premier League raad ik jullie dan ook aan om Tottenham op winst of gelijk te zetten – dit levert je een uitstekende quotering op aangezien United de favoriet is bij de bookies!

Betting tips United – Tottenham

Bij veel topwedstrijden staat het in de rust gelijk en wordt de wedstrijd pas in de tweede helft beslist. Bij deze wedstrijd weet ik niet of het in de tweede helft beslist gaat worden maar wel verwacht ik een gelijkspel in de eerste helft.

Ook hier weer vanwege het defensieve spel van United, waardoor ik denk dat Tottenham zeker de eerste helft het moeilijk gaat krijgen om een doelpunt te maken.

Als laatste, voor wat betreft de voetbal voorspellingen, verwacht ik veel strijd bij deze wedstrijd waardoor er vermoedelijk wel wat gele kaarten gaan vallen. In Engeland wordt er natuurlijk wel veel meer toegelaten dan in andere landen maar voor sommige spelers zal dat niet helpen.

Zo verwacht ik dat het zeker op het middenveld een flink gevecht gaat worden waardoor verdedigende middenvelder Herrera van United niet onder een kaart gaat uitkomen.