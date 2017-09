Manchester City – Liverpool: wedden op winst, assist en kaart

Manchester City – Liverpool Premier League

Zaterdag 9 september 2017 om 13.30 uur

Winnende betting tip: Assist De Bruyne @2.70. Meer onderaan.

Dit weekend staat er wederom een topper op het programma in de Premier League. Met al die kapitaalkrachtige clubs is er eigenlijk elke week wel een topper. Deze keer is het Manchester City tegen Liverpool FC.

Manchester City was vorig seizoen toch één van de grotere teleurstellingen. Ze startten heel goed en al snel werd de ploeg van Pep Guardiola als favoriet neergezet. Die rol konden ze uiteindelijk niet waarmaken: City werd derde met maar liefst vijftien punten achterstand op Chelsea.



Dit seizoen is voor Man C ook redelijk begonnen – ze wonnen twee keer en speelden gelijk tegen Everton. Opvallend is dat in twee van de drie wedstrijden City een rode kaart kreeg. City speelt net als vorig seizoen geduldig voetbal dat ineens kan versnellen om kansen te creëren.

Dit prille seizoen hebben ze al aardig wat kansen gecreëerd, maar het afmaken van de kansen dat gaat nog niet geweldig. Ze scoorden tot nog toe vijf keer en kregen twee goals tegen. Met spelers als De Bruyne, Ageuro, B. Silva, D. Silva en Jesus is dat natuurlijk niet genoeg. Zeker niet als je kijkt naar het aantal schoten op doel.

Champions League gaat tol eisen

Liverpool kreeg vorig seizoen veruit de meeste goals tegen van de topploegen en het lijkt erop dat ze gewoon verder gaan waar ze gebleven waren. Zelf wisten ze namelijk in de eerste drie wedstrijden acht keer te scoren, maar ze kregen er ook alweer drie tegen.

In de Champions League play-offs kregen ze in twee wedstrijden drie goals tegen van Hoffenheim. De verdediging is nog steeds de zwakste plek van het team. Liverpool heeft net als City zeven punten uit de eerste drie wedstrijden. Voor Liverpool wordt het voor het eerst sinds een lange tijd weer een seizoen met Champions League voetbal, wat zeker z’n tol zal eisen.

Liverpool niet gefocust

Liverpool had vorig seizoen moeite met uitwedstrijden, zeker in toppers wisten ze buitenhuis niet veel punten te pakken. Spelers als Wijnaldum gaven vaak niet thuis in grote wedstrijden. Terwijl aan de kant van City er spelers zijn als Ageuro die juist beter worden naarmate de wedstrijd belangrijker wordt.

Beide ploegen zullen in de Champions League spelen die volgende week begint. Hier heeft City meer ervaring mee dan Liverpool, dus het zou kunnen zijn dat de spelers van Liverpool er niet bij zijn met hun gedachten.

Weddenschappen City – Liverpool

De eerste voetbalweddenschap die ik je aanraad is ‘City wint @1.75‘ bij bookmaker Mr Green. Manchester City heeft de betere selectie en meer ervaring op het gebied van een dubbel programma. Daarnaast spelen ze thuis, en Liverpool had het vorig seizoen vaak lastig in uitwedstrijden.

‘Kevin de Bruyne geeft een assist @2.70‘ is ook een prima weddenschap bij de goksites. De Bruyne is één van de assisttoppers van de Premier League samen met Eriksen en Özil. In de selectie van City is hij de absolute koning en hij staat vrijwel altijd aan de basis van een aanval. Als er iemand een assist gaat geven is het De Bruyne.

De laatste tip voor een winnende bet is de ‘Sadio Mané pakt een kaart @3.70’. Mané is een geweldige voetballer, maar kan ook een opgewonden standje zijn die nog wel eens stevige tackles inzet. Zeker wanneer hij in topwedstrijden achter staat wil hij er nog wel eens stevig invliegen. Of doorhalen bij het druk zetten en het proberen de bal te veroveren.