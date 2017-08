Liverpool – Arsenal Premier League: gelijkspel en goals

Liverpool – Arsenal Premier League

Zondag 27 augustus 17:00 uur

De wedstrijd waar wij ons op verheugen is de topper in Engeland: Liverpool tegen Arsenal. Beide ploegen lieten al punten liggen in de eerste twee wedstrijden: Arsenal verloor een keer en Liverpool speelde gelijk. Willen de teams meedoen om het Engelse kampioenschap dan moet er hier gewonnen worden.

Ik verwacht een uiterst spannende wedstrijd en ik tip je te gokken op gelijkspel en in te zetten op de weddenschap ‘beide teams scoren’. Waarom? Dat leg ik je hieronder uit.



Liverpool – Arsenal betting

Liverpool begon in de Premier League behoorlijk spectaculair met een 3-3 gelijkspel tegen Watford. In deze wedstrijd toonde Liverpool aan veerkracht te hebben. Ze kwamen met 1-0 achter, maakten de 1-1, kwamen 2-1 achter, maakten de 2-2 en de 2-3, maar uiteindelijk werd het in de 93e minuut toch nog 3-3.

Afgelopen weekend wisten ze wel te winnen van Frank de Boers Crystal Palace, het werd 1-0. Crystal Palace verdedigde ijzersterk en had de linies kort op elkaar en Liverpool had veel moeite om hier doorheen te komen, maar uiteindelijk viel de goal wel.

Tussen deze wedstrijden in speelde Liverpool ook nog in de Champions League play-offs. Ze hebben hierin Hoffenheim uitgeschakeld, dus zijn ze eindelijk weer van de partij op het grootste voetbaltoernooi.

Arsenal moet beter dit seizoen

Arsenal eindigde vorig seizoen voor het eerst onder Arsene Wenger niet in de top vier en heeft dus geen Champions League voetbal dit seizoen. Door onder andere de aankoop van Alexandre Lacazette mag dat dit seizoen niet weer gebeuren. Arsenal leek het seizoen goed te beginnen met een 4-3 overwinning op Leicester City, maar verloor de wedstrijd daarop van Stoke City met 1-0.

Tegen Leicester hadden ze al een Houdini act nodig, maar die bleef tegen Stoke uit. In de wedstrijd tegen Leicester stonden ze tot de 82e minuut nog met 2-3 achter, maar door goals in de 83e en 85e minuut van Ramsey en Giroud werd de stand omgebogen naar 4-3.

Beide ploegen hebben al vier keer gescoord en kregen ook al meerdere goals tegen. Beide hebben ook al punten verspeeld en worden zeker niet gezien tot titelfavoriet. Er zijn veel gelijkenissen te vinden tussen deze twee teams.

Gokken op gelijkspel

Ik verwacht zoals gezegd een zeer spannende wedstrijd. Liverpool zal vanuit de omschakeling willen toeslaan, terwijl Arsenal vaak vanuit het balbezit kansen creëert. Voor beide partijen geldt dat de verdediging zeker niet de beste linie is, dus ik verwacht heel wat kansen en ook goals.

In de laatste vijf onderlinge duels eindigde maar één wedstrijd in 0-0. Gemiddeld waren er in de laatste vijf wedstrijden maar liefst 4.4 goals en in elke wedstrijd (afgezien van de 0-0) wisten beide teams te scoren.

Wedden op goals

Dat beide teams scoren dat lijkt wel zeker, de ploegen scoren makkelijk en verdedigen slecht. Echter is het moeilijk te voorspellen wie de winnaar zal worden, ik verwacht dat ze beide ook zeker niet willen verliezen.

Op een gegeven moment zal het idee van een punt overhouden in de teams gaan sluipen en dan verwacht ik een wat voorzichtigere wedstrijd van beide kanten. Ik verwacht een 1-1 of 2-2.