KNVB Beker: inzetten op combi winst Feyenoord en Heerenveen

KNVB beker 19, 20 en 21 september 2017

De eerste ronde van de KNVB beker begint deze week met wedstrijden op dinsdag, woensdag en donderdag. Op papier lijkt de leukste wedstrijd Feyenoord – ADO Den Haag, vrijwel elke andere Eredivisie club heeft het vrij gemakkelijk met een amateur vereniging.

MVV – AZ Alkmaar 19-09 20:45 uur. Vandaag lijkt MVV Maastricht tegen AZ de meest interessante wedstrijd op het programma. MVV doet het namelijk prima in de Jupiler League met een tweede plaats achter Jong Ajax, terwijl AZ het ook prima doet in de Eredivisie. Het wordt interessant om te zien hoe een goede ploeg van de Jupiler League presteert tegen de subtop van de Eredivisie.

MVV staat dus nu op de tweede plek achter Jong Ajax, wat aan het einde van het seizoen recht zou geven op directe promotie. Ze scoren makkelijk met negen goals in 4 wedstrijden. MVV deed vorig seizoen ook al mee om promotie maar kwam net te kort in de play-offs. Dit seizoen verwacht ik wederom veel van de Limburgers. Door de goede prestaties is ook het stadion steeds voller geworden en nu ze thuis in de beker spelen wordt er een groot aantal toeschouwers verwacht.

AZ Alkmaar is natuurlijk het betere team en ik verwacht ook wel dat AZ gaat winnen. AZ staat derde in de Eredivisie en ze scoorden al 10 keer en kregen vijf goals tegen in de eerste vijf wedstrijden. De defensie van AZ lijkt nog niet geweldig – ze geven veel kansen weg en hebben ook nog maar twee keer de nul gehouden.

AZ heeft het dus betere team, maar met de steun van de supporters denk ik zeker dat MVV minimaal één keer zal scoren. Daarom adviseer ik om in te zetten op beide teams scoren en winst AZ @2.95 bij bookmaker Mr Green.

Feyenoord – ADO Den Haag

Woensdag 20-09 20:45 uur. Feyenoord tegen ADO is voor Feyenoord de wedstrijd om de moeilijke week achter zich te laten en het een en ander recht te zetten. ADO aan de andere kant zit juist in een goede fase met de overwinning op Willem II en het gelijke spel tegen Ajax.

Feyenoord verloor vorige week kansloos in de Champions League van Manchester City en verloor in het weekend daarna ook van PSV, mede door een rode kaart. De wedstrijd tegen ADO Den Haag zal ongetwijfeld aangegrepen worden om revanche te nemen en weer de goede vorm terug te vinden. Feyenoord is in mijn ogen nog steeds het sterkste team van de Eredivisie. Ik verwacht een grote overwinning voor Feyenoord.

ADO Den Haag zit momenteel in een geweldige fase, na een moeilijke start met 0 punten uit de eerste drie wedstrijden pakte ze er vier in de volgende twee. Zeker het gelijke spel op de aartsrivaal Ajax zorgt voor een mentale boost.

Ik verwacht echter niet dat ADO echt wat kan beginnen tegen Feyenoord – zeker de eerste helft tegen Ajax was enorm slecht. Ajax speelde ADO helemaal weg en ADO had geluk dat ze maar met 1-0 achter de rust in gingen. Door vechtlust kwamen ze uiteindelijk terug.

Ik verwacht niet dat Feyenoord zoveel goede kansen gaat laten liggen als Ajax, bovendien kan Feyenoord beter tegen het vechtvoetbal van Den Haag. Daarom verwacht ik een vrij makkelijke en grote overwinning van Feyenoord. Bookmaker Mr Green noteert:

Excelsior – SC Heerenveen

20-09 19:45 uur. Een andere wedstrijd tussen twee Eredivisie ploegen is Excelsior – Heerenveen. Beide teams stonden afgelopen weekend nog tegenover elkaar in de competitie. Deze wedstrijd eindigde in 1-2 voor sc Heerenveen.

Excelsior staat na vijf wedstrijden op de 13e plaats met 4 punten. Ze zijn het seizoen dus redelijk begonnen, maar hadden ongetwijfeld op iets meer punten gehoopt. Excelsior heeft een smalle selectie en zal flink moeten strijden om in de Eredivisie te blijven. De KNVB beker zal dan ook gezien worden als leuke extra, denk ik. In vijf wedstrijden scoorde Excelsior 5 keer en ze kregen negen goals tegen.

SC Heerenveen doet het prima, ze staan vierde en zijn als enige team nog ongeslagen. Ze scoorden al tien keer en kregen zes goals tegen. Ze voetballen goed en vooral aanvallend hebben ze goede talentvolle spelers.

In de wedstrijd van afgelopen weekend was Heerenveen het betere team en uiteindelijk wonnen ze verdiend. Ze schoten ook nog twee keer op de paal/lat en hadden nog wel meer kansen. Maar de verdediging zal beter moeten want ze gaven ook de nodige kansen weg.

Ik verwacht dat sc Heerenveen wederom gaat winnen. Ze hebben simpelweg het betere team en kunnen ook makkelijker vermoeide spelers rust geven. Als ze de kansen die ze ongetwijfeld gaan creëren afmaken dan verwacht ik zeker dat ze winnen.

Tot slot nog een combi bet tip: Heerenveen wint & Feyenoord -1 handicap voor een lekkere 3.00 bij bookmaker Mr Green.