Comeback Remy Bonjasky | Anthony Joshua om wereldtitel boksen

Liefhebbers van vechtsport, opgelet! Dit weekend is het ‘the best of the best’. Met Remy Bonjasky tegen Melvin Manhoef in WFL Kickboksen en Anthony Joshua verdedigt zijn wereldtitel boksen tegen Carlos Takam.

Zaterdag 28 oktober is het titelgevecht boksen en kickboksen is op zondag 29 oktober 2017. Een voorbeschouwing en de sportweddenschappen:



Kickboksen Melvin Manhoef – Remy Bonjasky

Je zou het bijna niet zeggen als je ze ziet, maar dit gevecht zondag in Almere is er eentje tussen veteranen. Zowel Melvin Manhoef als Remy Bonjasky is 41 jaar oud, maar versleten zijn ze nog zeker niet. Voor Melvin Manhoef wordt het wel zijn afscheid van het kickboksen. De slechts 1.73 meter grote ‘No Mercy’ uit Paramaribo won 37 van zijn 49 gevechten, waarvan 27 op knock-out. In het MMA staat Manhoef op 30 zeges uit 47 partijen, 28 op knock-out.

Remy Bonjasky zal met het meeste vertrouwen de ring instappen. De drievoudig wereldkampioen K-1 vecht weliswaar zijn eerste partij in 3,5 jaar tijd, maar hij weet wat het is om Melvin Manhoef te verslaan. Sterker nog, The Flying Gentleman van 1.92 meter versloeg Manhoef liefst driemaal: in 2002 (15 jaar geleden!), 2008 en 2009. Alle drie de keren waren op K-1, dus het waren wel andere gevechten dan nu.

Belangen Manhoef en Bonjasky

Manhoef is in elk geval gebrand op revanche. “Ik neem maar een keer afscheid van kickboksen. De enige manier om dit te doen is tegen een waardige tegenstander. Met Remy heb ik nog iets te vereffenen; onze laatste partij in de Final 16, in de Amsterdam Arena in 2008, heeft me niet alleen m’n tand gekost, deze heeft hij in mijn ogen nog steeds onterecht gewonnen.”

Voor Bonjasky is het een iets minder ‘egoïstische’ insteek. “Voor mij is het belangrijk om de sport weer terug te tillen naar het niveau van de K-1 en om de nieuwe opkomende talenten te inspireren en te motiveren. Ik geloof in de ambitie van WFL en ben niet voor niets een van de ambassadeurs. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ik deze uitdaging tegenover Melvin aanneem.” Met wedden op kickboksen kun je dit weekend dik winnen als je gaat voor de wilskracht van Manhoef:

Boksen Anthony Joshua – Carlos Takam

Zaterdagavond 28 oktober zullen veel ogen gericht zijn op het Principality Stadium in Wales. Groot-Brittannië heeft een reputatie hoog te houden in het boksen, en heeft in Anthony Joshua een perfect boegbeeld.

De pas 28-jarige Joshua won in april vorig jaar in The O2 Arena in Londen de IBF zwaargewichttitel in het boksen van de Amerikaan Charles Martin. Daarna verdedigde hij driemaal met succes die titel, de laatste keer natuurlijk tegen Wladimir Klitschko afgelopen april.

Voorspellingen boksen

Daardoor is Anthony Joshua na 19 partijen boksen nog steeds ongeslagen. Opvallend: al zijn partijen bokste hij in zijn eigen Engeland. Zijn uitdager is de 36-jarige Carlos Takam. De Fransman, oorspronkelijk uit Kameroen, heeft ook een imposant record: hij won 35 van zijn 39 partijen, liefst 27 op KO. Takam staat als derde in de wereld gerangschikt volgens de IBF.

Maar de 11 centimeter kortere Takam is volgens de kenners alsnog de zware underdog tegen Joshua. De bookmakers geven regerend wereldkampioen Joshua een zeer kleine 1.02 op winst, tegen 15.00 voor Takam. Joshua die wint op punten of een jurybeslissing is met 10.00 misschien nog wel een weddenschap waard.