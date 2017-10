F1 GP Amerika: podiumplek voor Max Verstappen | Hamilton favoriet

Formule 1 Grand Prix Amerika

Zondag 22 oktober 2017 21.00 uur

Voorspellingen Max Verstappen

Lewis Hamilton start voor de 72ste eer in zijn leven van poleposition en daarmee breidt hij zijn record opnieuw uit. Met een overwinning in de F1 GP van Amerika kan hij vandaag ook de strijd om het wereldkampioenschap 2017 bezegelen.

Max Verstappen kwalificeerde zich voor de zesde plaats, maar omdat het team besloot zijn motor te vervangen, wordt hij vijftien plaatsen teruggezet en start dus van achteren. Kan Max voor de derde keer op rij een podiumplek behalen?



Visit MrGreen Sports for latest odds Speel Bewust 18+

Formule 1 GP Amerika – Max Verstappen

Lewis Hamilton heeft 306 punten, 59 meer dan Sebastian Vettel die tweede staat. Hamilton is altijd goed in de kwalificaties en Vettel is goed in winnen. Maar de laatste races lukte het minder, de Ferrari van Vettel was niet snel genoeg, liep niet goed en ook viel Vettel uit.

Hamilton won vier van de vijf laatste F1-races. Na de GP van Amerika volgen er nog drie races. Als Hamilton wint in Austin, kan Vettel hem niet meer inhalen in het Formule 1 klassement. De kans dat de Duitser een podiumplek haalt in Austin is klein; als de Ferrari al goed werkt zal Vettel te grote risico’s nemen waar hij een prijs voor betaalt.

Wedden op Formule 1: Voor de kans dat Max Verstappen een podiumplek 1-3 haalt, noteert Mr Green odds van 7.00. Voor de winst noteert Mr Green overigens 51.00.

Het F1 Circuit of the Americas

Het Circuit of the Americas is nog een vrij jong circuit; het werd in 2012 voor het eerst in gebruik genomen en de Grand Prix van Amerika wordt er dit jaar voor de zesde keer verreden – Hamilton won de meeste daarvan.

De totale lengte van de race is 308,4 kilometer; er worden 56 laps gereden en elk rondje is 5,513 kilometer lang en telt 20 bochten in ongeveer elke mogelijke vorm. De baan kent twee rechte stukken waar de DRS aan mag – waar Mercedes het best van kan profiteren.

Circuit Texas slecht onderhouden

De start van de Grand Prix van Amerika wordt om 21:00 uur Nederlandse tijd gegeven. Het Circuit of the Americas ligt erbij zoals je kunt verwachten in een derdewereldland als de Verenigde Staten van Amerika: slecht onderhouden, hobbelig en met mogelijk wat loskomend grind. Bovendien gaat het waarschijnlijk regenen. Dat betekent dat Verstappen risico’s moet nemen om een podiumplek te veroveren.

Maar het betekent ook dat de andere coureurs evengoed de grenzen zullen moeten opzoeken voor een goed klassement – en Verstappen is extreem goed in het inschatten van risico’s. De wagen van Verstappen heeft een nieuwe motor en die lijkt zich goed te houden.

Favorieten F1 Grand Prix Amerika

Hamilton, ook gezien zijn eerdere successen in het Texaanse Austin, heeft dus de beste kansen om de race te winnen. Als hij wint en Vettel eindigt als zesde of lager, heeft Hamilton het kampioenschap in de zak.

De Mercedes is zeer betrouwbaar geweest in de laatste races en er is geen reden aan te nemen dat het vandaag anders is. Vettels Ferrari is echter wel sneller dan Hamiltons Mercedes, en ook de baan is goed voor de Ferrari.

Vettel zal echter veel risico’s nemen om Hamilton van de winst te houden, en gezien de beroerde kwaliteit van de baan in Texas zou dat wel eens tot gevolg kunnen hebben dat de wagen van de Duitser niet niet op de baan of niet heel blijft. De Formule 1 voorspellingen bij de bookies voor Vettel zijn aantrekkelijk: op winst noteert hij 3.00, voor een podiumplek 1-3 is dat 1.22.

Max Verstappen nieuwe motor

Voor Max is het sneu dat hij niet als zesde kan starten vanwege weer een motorwissel. Als hij als zesde had gestart, zou hij goede kansen hebben op de winst. Nu lijkt een podiumplek – de derde plaats – het hoogst haalbare – als Max’ Renault heel blijft. Voor uitvallen van Max zijn de odds 21.00. Voor Vettel zijn die 26.00.

Daniel Ricciardo, Max’ Red Bull teammaat, kan gaan verrassen in de VS. In Japan stond hij samen met Verstappen op het podium, en het feit dat Max’ wagen het de afgelopen races eindelijk naar wens deed en sterk is verbeterd, betekent dat ook de bolide van Ricciardo sneller is geworden. Voor een podiumplek voor Ricciardo noteert bookmaker Mr Green 2.30. Voor winst is dat 15.00.