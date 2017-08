Formule 1 Spa: Max Verstappen start vijfde – Hamilton pole GP België

Lewis Hamilton heeft de poleposition veroverd op het circuit Spa-Francorchamps waar morgen de Formule 1 Grand Prix van België wordt gereden. Het is zijn 68ste pole en daarmee evenaart de Brit het record van Michael Schumacher.

Sebastian Vettel start van plek twee, met op de rij daarachter Valtteri Bottas en Kimi Raikonnen. Opnieuw waren het dus de Mercedessen en Ferrari’s die de dienst uitmaken en is Max Verstappen voorlopig ‘best of the rest’. Bookmakers zien toch wel podiumkansen (3.75) voor de Nederlander. Meer over de weddenschappen onderaan.



Max Verstappen – Spa Formule 1 GP België

Verstappen kwam 0.872 tekort op de tijd van Hamilton. Hij zei na afloop van de kwalificaties blij te zijn met het behalen van de vijfde plek op het startgrid, maar gaf ook aan dat de grote schare fans die hem in België komt aanmoedigen niet te veel moet verwachten van zijn kansen om de race te winnen.

“Met Mercedes en Ferrari kan je op dit moment niet vechten op de lange rechte stukken”, aldus Verstappen tegen Ziggo Sport. “We gaan het zien morgen. Het is wel lastig inhalen als je niet snel genoeg bent, dus het is wachten op foutjes van de rest.”

Gaat de Red Bull de baan af?

Natuurlijk is het ook de vraag of de Red Bull-bolide van Verstappen het tot het einde toe volhoudt. Voor een ‘Ja’ noteert hij bij bookmaker Mr Green 1.25 en voor ‘Nee’ 3.50. Voor Stoffel Vandoorne, die voor eigen publiek rijdt, liggen die kansen wat slechter: helemaal uitrijden 1.45 en voortijdig de baan af 2.60.

De slechtste kans op de hele race uitrijden is voor Fernando Alonso, uitrijden noteert 1.50 en niet-uitrijden 2.40. Met deze formule 1 weddenschappen is het echt gokken. Maar heb je een paar euro over, dan kun je wel leuk verdienen met een voorspelling op wie eruit vliegt.

Record Michael Schumacher

Nadat Lewis Hamilton de F1 kwalificatie won met een rondetijd van 1:42.553, stapte Ross Brawn meteen de baan op om hem te feliciteren met het evenaren van het record van Michael Schumachers 68 pole positions. “Ik kom je de speciale gelukwensen brengen van de familie Schumacher die je wil feliciteren met het evenaren van Michaels record,” zei Brawn. “Schumacher zei altijd dat records er zijn om te worden gebroken en ze willen je heel erg bedanken.”

Even later gaf Hamilton zelf een reactie: “Ik kan het nog niet geloven. Heel veel dank aan mijn team – Ross Brawn heeft daar een groot aandeel in gehad. Dit is een van mijn favoriete circuits, dus om hier zo’n ronde voor elkaar te krijgen voelt als een droom”. Ook bedankte hij de familie Schumacher en alle fans.

Sebastian Vettel blijft bij Ferrari

Sebastian Vettel start als tweede in Spa. Hij was niet helemaal tevreden over zijn wagen, maar toch tevreden met het kunnen behalen van de tweede plaats op het startgrid. “Tijdens de laatste ronde was de wagen scherper, ik had geluk dat Kimi de laatste ronde liet voor wat het was en me mooi meetrok zodat ik op de eerste rij kon komen,” aldus Vettel. Ook werd vandaag bekend dat de Duitser tot 2020 heeft bijgetekend bij Scuderia Ferrari.

De strijd om de winst in de GP van België zal naar verwachting gaan tussen Hamilton en Vettel.

Voorspellingen Formule 1 GP België

Wedden op Formule 1? Hamilton, gesterkt door zijn recordevenaring, noteert 1.40. Eerlijk gezegd zou het pole-succes van zijn concurrent Hamilton, Vettel wel eens heel erg gretig kunnen maken om er iets tegenover te zetten. Bookmaker Mr Green noteert voor de altijd strijdlustige Duitser 4.00 voor de winst.

Omdat er veel van de bandenstrategie zal afhangen en het weer, is een andere uitkomst ook mogelijk. Raikkonen noteert voor de winst 15.00 en Bottas 11.00.

Winst Max Verstappen staat op 51.00 en een plaats bij de eerste drie noteert 3.75. Dat laatste is zeker mogelijk mocht het regenen in Spa en/of de Mercedessen en Ferrari’s pech hebben.

Niemand verwacht dat Stoffel Vandoorne het onmogelijke doet voor eigen publiek. Zelfs een podiumplaats is ondenkbaar: 501.00.