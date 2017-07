Wedden op etappe 18 Col d’Izoard: Bauke Mollema en Chris Froome

Inzetten op Tour – de voorspellingen. De achttiende etappe van de Tour de France belooft weer de allerbeste renners van deze editie uit te dagen. De rit duurt tegen de 180 kilometer en heeft in de eindfase een berg van de eerste en zelfs de hoogste categorie in petto.

Dit keer is de finish bergop getrokken, wat de mindere dalers onder de klimmers motivatie zal geven. Chris Froome is bij de bookmakers favoriet, maar ook zijn er kansen voor Bauke Mollema. Onderaan de weddenschappen voor vandaag.



Tour de France etappe 18: Izoard

Zo’n bergetappe is niet een kolfje naar ieders hand en voor de antiklimmers die een broertje dood hebben aan fietsen op de kleine plaat is er een fijne, rustige aanloopfase. Pas na dik vijftig kilometer is er een opwarmer in de vorm van de Côte des Demoiselles Coiffées – ‘berg van de dames met mooie kapsels’.

Na dat colletje blijft de weg lichtjes omhoog gaan, al verhindert dat de koersleiding niet om na 91 km doodleuk een tussensprint neer te leggen. Zodra ongeveer 115 km is gepasseerd neemt de stijging toe: de Col de Vars vangt aan. De lengte is ruim negen kilometer en met 7,5 procent is het een taaie klim, zeker aangezien de top op ruim twee kilometer hoogte ligt. Twintig dalende kilometers later begint de slotklim, de Col d’Izoard.

De Izoard is weer zo’n geniepige berg met heftig fluctuerende flanken. Tijdens de martelgang van negen kilometer worden, vooral in het middendeel, percentages van tien procent aangetikt. Het gemiddelde is dik zeven.

Favorieten Ronde van Frankrijk

Vier man staan binnen 1:23 van elkaar en de achtervolgers van Chris Froome weten dat de geletruidrager hen zaterdag zal aftroeven in de tijdrit. Kortom, er moet een aardige berg seconden teruggewonnen worden. En dat moet nu. Maar dat is makkelijker geschreven dan gedaan. Aru verloor bijvoorbeeld gisteren in de Tour de France plotseling en zonder echt aanwijsbare reden ineens bijna een halve tel. Het is de kracht van Froome, en eigenlijk elke tourwinnaar ooit, dat zulke zwakke momenten simpelweg niet voorkomen.

Maar mocht er toch een succesvolle aanval komen, dan is Romain Bardet de voornaamste kandidaat. De nummer twee van de Tour de France vorig jaar is aanvalslustig en was toen ook in de slotweek op zijn best. En hoe zit het met Rigoberto Uran? De Colombiaan is zeker geen slechte tijdrijder en kan donderdag zich steviger kandideren voor het Parijse eindpodium.

Tour winnaar voorspellen

Chris Froome noteert op een overwinning vandaag bij Bookmaker Mr Green 3.30, Romain Bardet 5.50 en Rigoberto Uran 6.50. Bauke Mollema was woensdag erg actief en noteert voor een podiumplaats vandaag een dikke 9.00. Lees alles over Wedden op Tour de France.