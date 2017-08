Voorbeschouwing WK 2018 kwalificaties Nederlands elftal

WK 2018 kwalificaties

31 augustus – 5 september 2017

Volgende week staan er weer WK kwalificatiewedstrijden op het programma. Er is nog maar weinig beslist in de meeste groepen, maar die beslissingen zitten er wel aan te komen.

Wij blikken alvast vooruit op de leukste wedstrijden en natuurlijk kijken we ook naar ons Nederlands elftal.



Frankrijk – Nederland WK kwalificatie

31-08 20:45 uur. Oranje speelt twee interlands en de eerste is meteen één van de belangrijkste en moeilijkste tegen Frankrijk. Frankrijk staat tweede in de groep met 13 punten, evenveel als de nummer één Zweden. Nederland staat met derde met drie punten minder.

Als Nederland weet te winnen van Frankrijk dan hebben ze zeker nog kans om zich te kwalificeren voor het WK 2018. Bij verlies wordt het echter erg lastig. Nederland moet namelijk eerste of tweede worden. Bij een tweede plaats moeten we nog een play-off wedstrijd spelen.

Geen Hollandse school met Dick Advocaat

De thuiswedstrijd tegen Frankrijk werd met 0-1 verloren. In deze wedstrijd was Nederland niet kansloos, maar het verschil in klasse was wel duidelijk. Ondertussen heeft Nederland een nieuwe bondscoach met Dick Advocaat.

Advocaat laat z’n ploeg niet volgens de Hollandse school voetballen, maar dat is misschien ook wel noodzakelijk in deze fase. Hij probeert het achterin dicht te timmeren en vanuit de counter gevaarlijk te worden. Met spelers als Arjen Robben en Memphis Depay heb je natuurlijk genoeg snelheid en doelgerichtheid om zo te spelen.

Griezmann geschorst – Arjen Robben fit?

Bij Frankrijk missen ze waarschijnlijk een aantal goede spelers. Zo speelt Ousmané Dembelé al een tijdje niet meer voor Dortmund vanwege de transfersoap met FC Barcelona. Ook Antoine Griezmann zal een tijd niet spelen in interlands omdat hij voor meerdere wedstrijden geschorst is. Voor Nederland is het hopen dat Arjen Robben op tijd fit is, want zonder Robben zal het een stuk lastiger worden.

Ondanks de afwezigheid van een aantal goede spelers heeft Frankrijk natuurlijk nog steeds meerdere prima spelers. Het wordt sowieso een moeilijke wedstrijd voor het Nederlands elftal, maar met de tactiek van Advocaat verwacht ik wel dat ze een kans hebben. Ik verwacht zeker dat beide teams scoren – minimaal één keer.

WK 2018 kwalificatie Spanje – Italië

02-09 20:45 uur. Een andere mooie wedstrijd waar ik me zeker op verheug is Spanje tegen Italië. Beide ploegen hebben zestien punten en Spanje staat eerste in de groep op doelsaldo. Beide teams wisten alle wedstrijden te winnen, alleen de wedstrijd tegen elkaar werd gelijkgespeeld.

Spanje heeft wederom een geweldige selectie, met spelers als Marco Asensio, David Silva, Koke, Isco, Sergio Ramos en David da Gea hebben ze spelers van wereldniveau in elke linie. Ze missen alleen een echte topspits, maar met Morata hebben ze nog een jonge speler die zeker naar dat niveau kan groeien. Spanje wist in zes wedstrijden al 21 keer te scoren en kreeg er maar drie tegen.

Italië heeft op papier een mindere selectie, maar ze spelen als een echt team en hun defensie is misschien wel de beste ter wereld. Met spelers als Lorenzo Insigne, Marco Verrati, Leonardo Bonucci, Giorgi Chiellini en Gianluigi Buffon hebben ook zij een aantal geweldige spelers.

Voorspellingen voetbal

De vorige wedstrijd tussen beide ploegen eindigde in 1-1. Spanje had veel meer balbezit en ook meer schoten op doel. Italië had maar twee schoten op doel, waarvan één dus een goal was. Spanje had maar drie schoten op doel en ook één goal. De wedstrijd was zeker spannend, maar Spanje had moeite met het creëren van kansen.

Ik verwacht dat dit keer Spanje wel gaat winnen. De spelers zijn beter in vorm, denk alleen al aan Marco Assensio en hoe hij de laatste tijd speelt. Terwijl ze tijdens de vorige wedstrijd in een mindere fase zaten, ik verwacht dat ze nu meer kansen gaan creëren en vaker gaan scoren.

Wil je wedden op WK voetbal, ga dan voor de 1.79 op winst Spanje (Italië @4.80). Voor een hogere odd kun je de tip nog combineren met winst Ierland (tegen Georgië) en Israël (tegen Macedonië).

WK kwalificatie Nederland – Bulgarije

03-09 18:00 uur. Nederland neemt het ook nog op tegen Bulgarije. Deze wedstrijd is ook belangrijk, zowel wanneer Nederland wint als wanneer ze verliezen van Frankrijk. Aangezien Nederland met Frankrijk en Zweden lijkt te strijden om een plek op het WK 2018 of de play-offs. Zweden speelt tegen Bulgarije wanneer Nederland het opneemt tegen Frankrijk. Laten we hopen dat Bulgarije (4.20) wint van Zweden (1.85).

Hoe dan ook moet Nederland gewoon winnen van Bulgarije, ook al lijkt het halen van het toernooi op dat moment misschien onhaalbaar. Nederland heeft nog altijd een naam groot te houden en van Bulgarije zouden ze altijd moeten winnen.

Bulgarije staat vierde in de groep met negen punten. Bulgarije wist te stunten door de vorige wedstrijd te winnen van Nederland. De wedstrijd daarna verloren ze dan weer van Wit-Rusland, het kwalificeren voor het WK voetbal lijkt niet meer te gaan lukken voor de Bulgaren, ze staan immers vier punten achter de nummer één en twee.

Bulgarije wist negen keer te scoren in zes wedstrijden en ze kregen maar liefst 12 goals tegen. Bulgarije wist nog geen één uitwedstrijd te winnen in deze kwalificatiereeks.

Ongeacht de uitslag tussen Nederland en Frankrijk verwacht ik zeker dat Nederland gaat winnen van Bulgarije. Wanneer ze verliezen van Frankrijk zullen ze hun revanche willen halen. Wanneer ze een punt of meer halen zullen ze het goede gevoel willen behouden en staat er nog veel op het spel. Voor deze wedstrijd zijn nog geen noteringen bekend maar Oranje zal bij de bookmakers dik favoriet zijn. Volgende week de uitbreide wedtips voor de WK kwalificaties!