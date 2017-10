Glory kickboksen China: Rico Verhoeven – Bigfoot Silva

Glory kickboksen. Zaterdag vindt Glory 46 plaats in China. Rico Verhoeven vecht aldaar tegen Antonio Silva. Het is hoofdpartij van de avond, al staat er geen titel op het spel. Het gevecht begint rond 14:00 uur Nederlandse tijd.

Voor ‘Bigfoot’ Silva wordt het zijn debuut als kickbokser. Zijn carrière speelde zich tot nu toe af in de mixed martial arts maar daar ging het bergafwaarts met hem.

De Braziliaan verloor zijn vorige vijf partijen, dus wellicht voelde hij het daarom tijd worden voor een switch. Voor Verhoeven is het zijn eerste partij sinds mei, toen hij op Glory 41 in Den Bosch in vijf ronden langs Ismael Lazaar kwam.



Visit MrGreen Sports for latest odds Speel Bewust 18+

Rico Verhoeven Glory China

Voor Rico Verhoeven is dit duel vooral een voorbereiding op Glory 50 in december, als hij in Nederland zijn titel bij de zwaargewichten verdedigt tegen Jamal Ben Saddik.

De Brabander heeft veertien van zijn vijftien gevechten bij Glory gewonnen en sloeg viermaal iemand knock out. Zijn totale score, voor alle bonden tezamen, is 51 zeges versus tien nederlagen. Silva maakt dus zijn debuut.

Gevecht niet serieus te nemen

Dit gevecht gaat over drie ronden, in tegenstelling tot de vijf die bij titelgevechten gelden. Dat lijkt in het voordeel van Silva, die immers een stuk ouder is (28 versus 38 jaar) en nog niet gehard is in het kickboksen.

Veel fans en volgers van kickboksen zien dit gevecht niet zo zitten en zien het als stunt, vergelijkbaar met de bokswedstrijd tussen Mayweather en MMA-vechter McGregor. Silva snapt de vergelijking, maar schudt de kritiek van zich af en benadrukt dat hij zijn hele leven al in verschillende vechtsporten traint. Bij begon met karate en ging verder met judo en jiu-jitsu.

Programma Glory

Het evenement is te zien via een stream van Ziggo Sport Totaal. Rico Verhoeven kan volgens bookmaker Mr Green amper verliezen en staat op 1.06. Antonio Silva noteert 8.00.

Heavyweight Headline Bout: Rico Verhoeven vs. Antônio Silva

Catchweight (72 kg) Co-Headline Bout: Shanghai Gao vs. Khaial Dzhaniev

Middleweight Bout: Wei Zhou vs. Andre Walker

Catchweight (53 kg) Bout: Zaza Sor. Aree vs. Liu Jia

Catchweight (68 kg) Bout: Lei Xie vs. Petchpanomrung Kiatmookao

Lightweight Bout: Qinghao Meng vs. Pascal Schroth