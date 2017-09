Glory kickboksen Amsterdam: Robin van Roosmalen om wereldtitel vedergewicht

Glory kickboksen Amsterdam – 30 september 2017

Op televisie te zien via Ziggo Sport Totaal vanaf 21:15 uur

Glory kickboxen. Zaterdag vindt in Sporthallen Zuid het vechtsportgala Glory 45 plaats. De main card is Robin van Roosmalen tegen Serhiy Adamchuk. Zij strijden om de wereldtitel van Glory in het vedergewicht.

De bookmakers weten het al: Van Roosmalen wordt kampioen. Een bet levert je niet veel op (1.36), maar toch zijn er volop andere wedopties om een mooie winst te maken. Onderaan meer over de weddenschappen.



Glory kickboksen: Robin van Roosmalen

Glory is momenteel de leidende organisator van kickboksevenementen en dit jaar doet het circus liefst driemaal Nederland aan. In mei was het raak in Den Bosch en later dit jaar, in december, vindt Glory 49 plaats in Rotterdam.

De 37-jarige Robin van Roosmalen heeft 69 duels gevochten waarvan hij er 50 won en zestien verloor. Zijn lengte is 1,69 meter en zijn gewicht is 65 kilogram. In november 2014 veroverde hij voor het eerst de wereldtitel, toen bij de lichtgewichten.

Begin dit jaar verloor hij (niet voor het eerst) de titel op knullige wijze, toen hij bij de weging voor het titelgevecht niet het juiste gewicht bleek te hebben. Maar in Rotterdam ging alles goed, zodat hij zaterdag in Amsterdam aanvangt als titelhouder bij de lichtgewichten.

Sterke statistieken Adamchuch

Adamchuch is met zijn 27 jaar een stuk jonger dan zijn rivaal. Inmiddels is de Oekraïner een halve Nederlander, want hij traint al jaren bij Mike’s Gym in Amsterdam. Zijn lengte is 1,74 meter en zijn gewicht 65 kg.

Ook hij heeft al eens de kampioensgordel mogen dragen. In november 2015 veroverde hij ten koste van Varga de Glory titel bij vedergewichten. Zijn statistieken zijn sterk: hij won 35 van de 43 gevechten en verloor er acht.

De winnaar van dit gevecht zal het tijdens Glory 48 in New York opnemen tegen Kevin van Nostrand.

Hesdy Gerges – Mladen Brestovac

Oorspronkelijk was het gevecht van Nieky Holzken tegen Glory debutant Alim Nabiev het co-main event. Holzken raakte tijdens een training echter geblesseerd en voor Nabiev werd zo gauw geen vervanger gevonden – en dus maakt de Rus op een ander moment zijn debuut.

Vanwege het bovenstaande heeft de organisatie nu het gevecht van Hesdy Gerges tegen Mladen Brestovac als co-main event op het Glory programma gezet. Het was eerder gepland als topper in de Super Fight Series.

Hesdy Gerges is er van overtuigd dat hij allang de nummer 1 was geweest als hij niet met justitie in aanraking was gekomen i.v.m. cocaïnehandel. Sinds hij eind vorig jaar van alle aanklachten werd vrijgesproken, is de Amsterdammer terug op weg naar de top en vastbesloten de wereldtitel te pakken. Morgen in eigen huis wordt het een spannend gevecht. Ondanks zijn licht ondergeschikte rol bij de goksites, verwachten wij toch een mooie overwinning.

Wedden op kickboksen

Een voorspelling doen maakt de gevechten nog spannender – en levert je bovendien bij bookmaker Mr Green extra geld op als je het goed doet… Brestovac (1.84) is licht favoriet in de partij tegen Hesdy Gerges (1.90) en daar valt een leuke winst te behalen.

Jason Wilnis, Beztati en Hadar zijn drie dikke favorieten voor de winst. Combineer je de (lage) odds op winst in een multi bet dan pak je een mooie notering: 2.49. Lees ook: wedden op vechtsporten. $ucces!

Programma Glory 45

Halve finale Light Heavyweight Tournament: Michael Duut – Dragos Zubco

Halve finale Light Heavyweight Tournament: Imad Hadar – Manny Mancha

Zwaargewicht: Hesdy Gerges – Mladen Brestovac

Finale Light Heavyweight Tournament: tussen de winnaar van de halve finales

Featherweight: Wereldtitelgevecht Robin van Roosmalen – Serhiy Adamchuk