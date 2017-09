Frankrijk – Nederland WK 2018 kwalificatie: wel scoren maar niet winnen

Frankrijk – Nederland WK Kwalificatie

donderdag 31 augustus 2017 – 20.45 uur NPO3

Tip: winst Fr + BTTS @3.60

Vanavond is het dan zo ver, de cruciale wedstrijd voor het Nederlands elftal tegen Frankrijk. Nederland staat derde in de poule met Zweden en Frankrijk op nummer 1 en 2.

Oranje staat op beide ploegen drie punten achter. We moeten bij de beste nummer twee behoren om door te gaan naar de play-offs voor het WK 2018, de nummers één zijn natuurlijk direct geplaatst.

Wat de kansen zijn volgens de bookmakers en met welke weddenschap je kunt winnen, lees je verderop.



Frankrijk – Nederland WK 2018

Voor Frankrijk is deze wedstrijd er ook eentje onder hoogspanning. De laatste wedstrijd verloren ze verrassend van Zweden met 2-1, waardoor ze de koppositie hebben moeten over geven. Opnieuw verliespunten slikken zou betekenen dat ze gelijk komen met Nederland en dat Zweden waarschijnlijk uit zal lopen. Dus voor Frankrijk is er ook alles aan gelegen te winnen.

Frankrijk won zijn laatste oefenduel nog met 3-2 van Engeland, daarvoor verloren ze de WK kwalificatie van Zweden. Van de twee oefenwedstrijden daarvoor werd met 5-0 gewonnen van Paraguay en verloren van Spanje met 2-0. Al met al kan je dus zeker zeggen dat Frankrijk zoekende is en niet een constant niveau haalt.

Verboden te praten over transfers

Daarnaast zijn er nog steeds spelers van het Franse team bezig met transfers, denk aan Kylian Mbappe. De bondscoach Didier Deschamps gaf aan dat er tijdens de training niet over de transfer gepraat mag worden en dat er geen spelers mogen vertrekken om de transfer af te ronden.

Frankrijk heeft een ongelofelijk goed team, volgens ‘RMC’ sport gaan ze de wedstrijd tegen Nederland in met de volgende spelers: Lloris, Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa, Kanté, Pogba, Coman, Griezmann, Lemar en Giroud. Al deze spelers spelen bij een topclubs in Europa zoals Chelsea, Manchester United, Atletico Madrid, PSG of AS Monaco.

Dit staat natuurlijk nogal in schril contrast met de clubs van de spelers van het Nederlands elftal. De wedstrijd wordt gespeeld in het Stade de France, waar Frankrijk van de 40 officiële wedstrijden maar 4 vier verloor.

Opstelling Nederlands elftal

Het Nederlands elftal heeft nog grotere belangen bij de wedstrijd dan Frankrijk. Wanneer ze verliezen van Frankrijk en Zweden wint ook, dan lijkt WK kwalificatie voor de Fifa World Cup in Rusland voorgoed voorbij.

Met Dick Advocaat aan het roer zou het zo maar kunnen dat er wat dingen gaan veranderen. Het selectiebeleid is sowieso al aangepast met de oproep van bijvoorbeeld Robin van Persie – die al een tijd niet meer in beeld was bij de eerdere bondscoaches.

Volgens de NOS gaat Advocaat ook in een andere opstelling spelen, namelijk de 5-3-2 die tijdens het WK voetbal in Brazilië zo succesvol was onder Louis van Gaal. Het lijkt erop dat Advocaat voor twee snelle spelers voorop kiest met Robben en Promes. Dit pakte natuurlijk erg goed uit op het WK, maar toen was de opstelling erg verrassend nu spelen steeds meer clubs met vijf verdedigers achterin.

En Advocaat staat tegen over een goede tacticus die ongetwijfeld zijn team weet aan te passen op deze opstelling. Maar deze opstelling geeft je wel defensieve zekerheid en kansen om in de omschakeling gevaarlijk te worden. Ik zou er zeker voor kiezen als ik de bondscoach was.

Gokken op Frankrijk – Nederland

De defensie van Frankrijk is niet zo goed als hun aanval. Ze kregen in de poule al 5 goals tegen in zes wedstrijden – en dat tegen toch niet de beste tegenstanders. Ook de afgelopen twee (oefen)wedstrijden kregen ze minimaal één goal tegen.

Ik verwacht zeker dat Nederland gaat scoren, maar uiteindelijk denk ik dat Frankrijk toch gaat winnen. Ze hebben simpelweg meer kwaliteit. En dan nu over het wedden op WK voetbal:

Voorspellingen WK Kwalficatie

Zoals ik al zei is de defensie van Frankrijk niet best en met spelers als Robben en Promes kan Nederland gevaarlijk worden met een counter.

Maar Frankrijk heeft denk ik genoeg kwaliteit om de vijf-mans verdediging van Nederland kapot te spelen dus ik verwacht zeker dat Frankrijk gaat winnen. Voor het wedden op voetbal vandaag is de bet ‘Frankrijk wint en beide teams scoren’ @3.60 bij bookmaker Mr Green gezien de prima waarde, een aanrader.

Frankrijk is @1.52 favoriet, gelijkspel noteert 4.10 en winst Nederland 6.25. Wil je de uitslag voorspellen, ga dan voor 2-1 @8.50 of 3-1 @13.00.