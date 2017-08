Feyenoord – Vitesse wedtips Johan Cruijff Schaal: Winst Feyenoord en BTTS

Feyenoord – Vitesse, Johan Cruijff Schaal betting. Vandaag neemt Feyenoord het in eigenhuis op tegen Vitesse. Vitesse mocht maar liefst 1200 man meenemen naar de wedstrijd… Applaus voor de KNVB. Vanuit de supportersverening van elke club zullen twee afgevaardigde aanwezig zijn in het uitvak. Daarnaast zal Vitesse geen fans meenemen.

Een uitvak gevuld met 36 man met allemaal een ander shirt aan! Dit vind ik het mooie aan voetbal! Als er ergens onrecht is staan we met ze alle achter elkaar om elkaar te steunen. Terwijl we op de wedstrijddag het liefst elkaars kop inslaan. 5 augustus om 18:00 zullen dus Feyenoord en Vitesse het opnemen tegen elkaar voor de Johan Cruijffschaal

Feyenoord – Vitesse Johan Cruijff Schaal

Daar zijn ze weer m’n favoriete club… Doordat ze vorige jaar kampioen werden mogen ze nu weer een poging doen om de Johan Cruijff schaal te winnen. Vorige jaar lukte ze dit niet, omdat ze van PSV verloren. Feyenoord hoeft geen voorrondes te spelen, omdat ze al direct geplaatst zijn voor de Champions League. Niet dat ze daar thuishoren, maar kampioen is kampioen. Doordat er geen voorrondes gespeeld zijn is het lastig in te schatten op voor niveau Feyenoord momenteel haalt.

Er zijn een hoop belangrijke spelers weggegaan tijdens de zomerstop. Oefenwedstrijden tegen Lisse en Putten hebben we dan ook helemaal niks. Ze verloren 1-0 van Freiburg en wonnen 1-0 van Real Sociedad. Mijn mening is dat Feyenoord dit Seizoen weer net zoals de seizoenen ervoor zal gaan strijden op plek 2 a 3. Nadat meerdere goede spelers het team hebben verlaten en ze naar mijn mening niet echt versterking hebben binnen gehaald. Oke, Haps hebben ze binnen gehaald. Daar baal ik flink van, want dat had Ajax moeten doen… Doordat er dus een hoop spelers het team hebben verlaten denk ik dat het zaterdag een leuke en spannende wedstrijd zal gaan worden.

Vitesse heeft meer geoefend voor duel tegen Feyenoord

Thulani Serero man wat ben ik blij dat hij bij Ajax weg is. Dit bedoel ik dan in positieve zin voor Serero. Het is een ongelofelijke held en bij Ajax speelde hij alleen maar bij Jong. Serero is een speler die veel meer verdient en dat gaat hij ongetwijfeld laten zien bij Vitesse. Stel hem op zondag en hij vreet zijn tegenstander op. Vitesse heeft ook geen voorrondes gespeeld, omdat zij de beker hebben gewonnen en ook hier zullen we het moeten doen met vriendschappelijke wedstrijden.

Vitesse heeft wel meer geoefend en ook tegen betere tegenstanders als je het mij vraagt. Ze speelde gelijk tegen Oostende, Basaksehir, Sparta Pargue en ze wonnen van FC Emmen en Reading. Niet geheel verrassend is dat Vitesse weer twee talenten van Chelsea U23 binnen heeft geharkt. Wellicht kunnen we ze zaterdag zien in het shirt van Vitesse.

Voorspellingen Feyenoord – Vitesse

Wedden op Johan Cruijff Schaal. Naar mijn mening zal het een spannende pot gaan worden zaterdag. Finales zijn sowieso altijd andere wedstrijden. Het voordeel voor Feyenoord, een onterecht voordeel, is dat het een thuiswedstrijd is. Hier kan Feyenoord natuurlijk ook niets aan doen, maar het is wel echt een enorm voordeel.

Feyenoord zal er denk ik dan ook met de Johan Cruijff schaal vandoor gaan. De quotering hiervoor is 1.42 bij bookmaker Mr Green. Daar worden we natuurlijk niet rijk van… Je kan hem toevoegen aan meerdere weddenschappen, maar ik raad je aan om te gaan voor een handicap in de het voordeel van Vitesse.

Het zal een spannende pot worden en ik denk dat het een nipte overwinning wordt voor Feyenoord. Vitesse +1.5 heeft een quotering van 1.71 en lijkt me een prima weddenschap. Ik denk namelijk dat het 1-0 of 2-1 gaat worden voor Feyenoord. Voor 1-0 krijg je een quotering van 8.50 en voor 2-1 is dat 8.00.

Finales zijn andere wedstrijden dan normale wedstrijden. Het kan daarom of juist een doelpuntenfestijn worden of juist niet. Wil je aan voor een beide teams scoren weddenschap zou ik gaan voor het feit dat beide teams scoren met een quotering voor 1.73.