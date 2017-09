Feyenoord – Manchester City Champions League: sterk met legioen

Feyenoord – Manchester City Champions League

Woensdag 13 september 2017 20.45 uur Fox Sports

Wedtip: City wint beide helften @3.25 bij Mr Green

Voor Feyenoord begint vandaag het Champions League avontuur met de wedstrijd tegen Manchester City. Feyenoord heeft een moeilijke groep gekregen met verder Shaktar Donetsk en Napoli.

Voor het eerst sinds seizoen 2001/2002 speelt Feyenoord weer in de Champions League. In dat laatste seizoen werden ze derde in de groep en daardoor kwamen ze daarna uit in de UEFA cup. De derde plaats zal ook in dit seizoen de inzet van Feyenoord zijn – om zo door te stromen naar de knock-out fase van de Europa League.



Champions League Feyenoord – Manchester City

Met zo’n sterke groep zal dit echter een lastig verhaal worden. Napoli doet het namelijk de laatste jaren prima in zowel Europa als in de eigen competitie. Shaktar Donetsk is de alleenheerser in Oekraïne en speelt Europees ook vaak goed.

Bij Feyenoord spelen er natuurlijk weinig spelers met Europese ervaring en dat kan nog wel eens lastig worden. Zeker wanneer ze twee keer in de week moeten spelen zullen ze ongetwijfeld punten laten liggen of in het weekend of doordeweeks.

Voor de Eredivisie heeft Feyenoord een zeer goede selectie, dat blijkt wel uit de reeks die ze al hebben neergezet. Ze zijn nog ongeslagen en hebben 12 punten, 12 goals en maar 3 tegen in vier wedstrijden.

Centrale verdediging traag

Het probleem zit hem echter denk ik in de onervarenheid en de centrale verdedigers. Zowel Boteghin als Van der Heijden zijn niet de snelsten en hebben nog wel eens moeite wanneer er een hoog tempo wordt gespeeld. Ik verwacht echt dat ze heel veel moeite gaan krijgen tegen spelers als Kevin de Bruyne, Agüero, Gabriel Jesus en David Silva.

Door veel beweging en veel positiewisselingen wordt het een lastig verhaal voor Feyenoord vanavond. De Rotterdammers hebben echter een voordeel wat vrijwel geen enkele tegenstander heeft: de thuisfans. Met de steun van het legioen kan Feyenoord boven zichzelf uitstijgen en misschien wel stunten. Al verwacht ik dat City toch teveel klasse heeft, maar tegen Shaktar of Napoli is er wellicht een mogelijkheid.

Met Guardiola Champions League winnen

Manchester City wist sinds de overname door de rijke oliesjeiks de Premier League wel te winnen, maar de Champions League ontbreekt nog steeds. Pep Guardiola is gehaald om hier verandering in aan te brengen.

Vorig jaar was een enigszins tegenvallend seizoen voor Guardiola met uiteindelijk een derde plek. Dit seizoen is Man C nog ongeslagen en ze staan samen met Manchester United op de eerste plek na vier wedstrijden. Ze wisten 10 keer te scoren en kregen er maar twee tegen in drie overwinningen en één gelijkspel.

Een aantal seizoenen terug deed City het in de eigen competitie prima, maar wilde het niet lukken in Europa. Destijds wist ook Ajax van City, maar die tijden lijken voorbij. Het team van toen kon niet goed tegen een niet-Engels team spelen. Onder Pep Guardiola speelt City zelf ook totaal niet op een Engelse manier en daardoor lijken ze ook verder te komen in Europa.

Feyenoord wordt vandaag pijn gedaan

Manchester City heeft natuurlijk een geweldige selectie. Hoewel ze voor mij nog niet van het niveau van FC Barcelona, Bayern en Real zijn, zijn ze wel outsiders voor de titel. Deze wedstrijd tegen Feyenoord horen ze gewoon te winnen. Met spelers als Gabriel Jesus, Agüero, David Silva, Sané en Sterling hebben ze zoveel snelheid en bewegelijkheid. Ik verwacht zeker dat ze daarmee Feyenoord heel veel pijn kunnen doen.

City heeft gewoon het betere team, ze spelen ook goed voetbal en willen dit seizoen toch eindelijk eens echt een rol van betekenis spelen in Europa. Feyenoord heeft pech dat ze al aan het begin moeten tegen City, want wanneer ze al geplaatst zouden zijn dan zouden ze ongetwijfeld met een B-team komen. En dan nu over het wedden op Champions League:

Weddenschappen Feyenoord – Manchester City

Mijn wedtip voor de wedstrijd is ‘Manchester City wint beide helften’. Het noteert een heel lekkere 3.25 bij bookmaker Mr Green.

Voor mij is City de grote favoriet, ik verwacht dat ze fel beginnen en Feyenoord geen enkele kans willen bieden. Dat is de reden dat ik denk dat City beide helften gaat winnen. De aanval van Manchester City zal ongetwijfeld de trage verdediging vaak pijn gaan doen.