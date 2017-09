Napoli – Feyenoord Champions League: veel goals door zwakke verdediging

Napoli – Feyenoord Champions League

Dinsdag 26 september 2017 20.45 uur

Wedtip: >3.5 goals @2.43 en assist Insigne @2.20

Het vervolg van de Champions League voor Feyenoord is vandaag tegen Napoli. Feyenoord zit in een slechte fase – Napoli doet het uitstekend in de eigen competitie en staat eerste met zes overwinningen op een rij.

Was het sowieso al een pittige tegenstander, door de blessures aan de kant van Feyenoord wordt het er niet beter op. Wat denken de bookmakers en wat zijn de beste weddenschappen voor deze wedstrijd? Onderaan daarover meer…



Champions League Napoli – Feyenoord

Napoli heeft dus nog alle wedstrijden gewonnen in de Serie A en wist in die zes wedstrijden maar liefst 22 keer te scoren en kreeg maar 5 goals tegen. Daardoor houden ze Juventus op doelsaldo achter zich.

In de Champions League verloren ze hun eerste wedstrijd uit bij Shaktar Donetsk. Napoli zal er dus op gebrand zijn om deze wedstrijd tegen Feyenoord wel te winnen. De voorhoede is weer in topvorm bij Napoli: Dries Mertens scoorde al zes keer in de competitie en Callejon al vier keer. Daarnaast creëren ze ontzettend makkelijk kansen en geven ze weinig weg.

Het lijkt erop dat Napoli dit jaar echt mee gaat strijden voor de titel, iets wat de laatste jaren vaak tot vlak voor het einde van de competitie het geval was.

Feyenoord in slechte fase

Feyenoord heeft nu drie wedstrijden op rij verloren, terwijl ze zo sterk begonnen. Ze verloren in de Champions League met 0-4 van Manchester City. Daarna verloren ze van PSV en van NAC Breda, met name het verlies tegen NAC was verrassend.

Feyenoord had al meer dan twee jaar niet meer verloren in de eigen Kuip. Je kan dus zeker wel spreken van een slechte fase bij Feyenoord. Voor de wedstrijd tegen City hadden ze alles nog gewonnen in de Eredivisie en weinig tegengoals gehad.

De verdediging van Feyenoord had het tegen Manchester City ongelofelijk moeilijk. City speelde snel voetbal met veel positiewisselingen en veel wendbare spelers. De verdedigers van Feyenoord zijn niet bepaald snel en zeker niet wendbaar.

Napoli gaat winnen

Napoli heeft een geweldig team, zeker aanvallend gezien. Met spelers als Hamsik, Insigne, Callejon, Adam Ounas en Dries Mertens hebben ze veel creativiteit, wendbaarheid en snelheid. Voorin spelen vrijwel altijd Insigne, Mertens en Callejon en dat zijn drie spelers die allemaal ongelooflijk wendbaar zijn en snel kunnen dribbelen. Het zal de verdediging van Feyenoord ongetwijfeld erg veel moeite gaat opleveren.

Eric Botteghin is geblesseerd en speelt dus niet, de beste verdediger valt dus ook nog eens af. Ik verwacht een grote overwinning voor Napoli, met name omdat ze gewoon een veel beter team zijn en dat ze het spel spelen wat de verdediging van Feyenoord niet ligt.

Napoli – Feyenoord betting

Tegen City kreeg Feyenoord 4 goals tegen en ik verwacht niet dat ze het nu veel beter gaan doen. De verdediging van Feyenoord is gewoon niet goed genoeg voor dit niveau. Ze spelen nu wederom tegen snelle en wendbare spelers die gemakkelijk een man kunnen passeren. Daarnaast mist Feyenoord ook nog eens zijn beste verdediger.

Napoli is bovendien in topvorm met gemiddeld 3.6 goals per wedstrijd in de Serie A. Voor het wedden op Champions League raad ik je voor deze wedstrijd aan te gaan voor ‘over 3.5 goals’ voor Napoli. Het levert je bij bookmaker Mr Green 2.43 op.

De odd voor de Napoli spelers om een goal te maken is ontzettend laag, Mertens bijvoorbeeld heeft maar een odd van 1.50. Daarom kijk ik naar de quotering voor assists. Insigne had al vier assists in de eerste zes wedstrijden en is vaak de spil van de aanvallen van Napoli. Een mooie weddenschap is daarom: