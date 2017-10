Voorspellingen Klassieker Eredivisie: Feyenoord wint van Ajax

Feyenoord – Ajax Klassieker Eredivisie

zondag 22 oktober 2017 14.30 uur

wedtip: Feyenoord wint @2.40

De Klassieker staat binnenkort weer op het programma. In deze jaargang van de Eredivisie is Feyenoord de ploeg die voor het eerst thuis speelt. Op 22 oktober om half drie spelen de oude rivalen weer tegen elkaar.

Bij de bookmakers staan nog niet veel weddenschappen online, maar een winnaar voorspellen kun je wel al doen. Feyenoord is favoriet en dat is mijn ogen terecht…



Klassieker Feyenoord – Ajax voorspellingen

Feyenoord begon de competitie erg goed, ze wonnen de eerste vijf wedstrijden op een rij. Maar toen begon ook de Champions League en in die competitie heeft Feyenoord tot nog toe weinig te zoeken. Ze verloren met 0-4 van Manchester City en met 1-3 van Napoli.

Door die verlieswedstrijden in de Champions League leek het team een klap te krijgen. Na de wedstrijd tegen City verloren ze van PSV en daarna zelfs van NAC Breda. Ze hebben de rug echter gerecht in de wedstrijd tegen AZ (4-0 winst), de laatste wedstrijd voor de interland brake.

Feyenoord redelijk intact

Feyenoord heeft een belangrijk deel van het team van vorig jaar bij elkaar weten te houden, zeker wanneer je dat vergelijkt met Ajax. Feyenoord speelt nog steeds met dezelfde kern, met Van der Heijden, Botteghin, El Ahmadi en Toornstra.

Dat is denk ik zeker een reden waardoor Feyenoord zo goed is begonnen. Daarnaast hebben ze ook nog steeds dezelfde coach die, zo lijkt het, de spelers zeker nog weet te raken.

Ajax niet in vorm

Ajax begon het seizoen stukken minder goed. Ze waren al uitgeschakeld in Europa voordat het seizoen echt begonnen was. In de Eredivisie verspeelden ze ook al vijf punten in de eerste vijf wedstrijden.

Er ontstond al aardig wat druk op de nieuwe coach Marcel Keizer, maar die nam weer wat af door de 4-0 overwinning uit bij Heerenveen.

Kijkend naar de transfers is Ajax er een stuk minder goed vanaf gekomen dan Feyenoord. Ten eerste lijkt Ajax de succescoach van vorig seizoen erg te missen. Daarnaast is Davinson Sanchez vertrokken en is ook de aanvoerder en spelmaker Davy Klaassen weg. De vorm waarmee ze vorig seizoen eindigden is nog ver weg bij Ajax. Ze verspeelden dit seizoen punten tegen Heracles, ADO en Vitesse.

Weddenschappen Klassieker

Op papier is er in mijn ogen weinig verschil tussen beide selecties qua kwaliteit. Op het veld is dat echter wel anders. Feyenoord doet het stukken beter; ze spelen makkelijker en lijken een veel duidelijker plan te hebben. Bij Ajax gaat het vaak moeizaam en duurt het lang totdat er kansen komen.

Daarnaast speelt Feyenoord de Klassieker thuis, wat natuurlijk een enorm voordeel is. Beide teams hebben nog niet veel goals tegen, maar zeker Ajax had er veel meer tegen kunnen hebben. In de wedstrijd tegen Heerenveen kwamen ze ontzettend goed weg met meerdere grote kansen die gemist werden of goed werden gepakt door de keeper.

Voorspellingen: Feyenoord wint

Feyenoord is in mijn ogen zeker de favoriet, mede door het thuisvoordeel, maar vooral doordat ze simpelweg beter in vorm steken.

Voor het wedden op Eredivisie gaan we dus voor winst van de Rotterdammers en dat noteert redelijk riant (2.40). Volgende week komen we bij je terug met uitgebreide wedden tips!