Feyenoord – Ajax: Opgefokte Joël Veltman pakt zeker een kaart

Feyenoord – Ajax Eredivisie

22 oktober 2017 14.30 uur

Zondag staat de eerste Klassieker van dit seizoen op het programma. Feyenoord neemt het als nummer drie op tegen de nummer twee Ajax. Beide ploegen hebben zestien punten, maar Ajax heeft een beter doelsaldo.

De laatste jaren had de klassieker een aantal keer weinig invloed op de titelstrijd, maar dat is dit jaar zeker anders. Voor beide ploegen betekent een verlies (voor nu) dat ze even afhaken voor de titelstrijd. Mits PSV zijn wedstrijd weet te winnen…

Feyenoord speelde afgelopen dinsdag nog in de Champions League. Ze verloren thuis met 1-2 van Shaktar Donetsk. Feyenoord speelde een redelijke wedstrijd, maar uiteindelijk hielden ze geen punten over. Daarmee lijken de Rotterdammers zo goed als zeker uitgeschakeld in Europa na drie nederlagen op rij.

Sinds het begin van de Champions League zit Feyenoord in een slechte reeks. Na de eerste wedstrijd tegen City wisten ze nog maar één wedstrijd te winnen in de competitie en in de beker. Ze verloren onder andere van NAC en speelden gelijk tegen PEC Zwolle.

Feyenoord wist te winnen van AZ met 4-0 in de competitie en met 2-0 van ADO in de beker. Met name de wedstrijd tegen AZ liet denken dat ze weer op het goede pad zaten na de verliespartijen tegen City en PSV. Maar daarna verloren ze dus van NAC. Van de laatste vijf officiële duels wist Feyenoord er maar één te winnen.

Ook Ajax laat het liggen in Europa

Ajax heeft het Europees gezien al veel eerder in het seizoen laten liggen. Ook in de Eredivisie begonnen ze niet al te best, maar ze lijken nu de stijgende lijn te pakken te hebben. De laatste twee wedstrijden werden beide gewonnen met 4-0 (Heerenveen en Sparta).

Onlangs bleek uit de statistieken dat Ajax veruit de meeste kansen creëert, maar ook mist. Kijkend naar de selectie van Ajax dan is dat ook niet zo gek, met een speler als Ziyech die elke wedstrijd een aantal keer een medespeler voor de keeper zet.

Bij Ajax zullen ze ook blij zijn dat David Neres zijn draai lijkt te vinden – de aankoop van 13 miljoen heeft vorig seizoen gebruikt om te wennen in Nederland. De laatste wedstrijden staat hij in de basis en weet hij het net makkelijk te vinden.

Groot voordeel Feyenoord

Ajax is de ploeg in vorm, maar Feyenoord speelt thuis wat natuurlijk een enorm voordeel is. Ik verwacht een spannende wedstrijd, Ajax heeft echter in mijn ogen de beter voetballende team – maar bij Feyenoord zit vaak meer strijd.

Voor Feyenoord is het fijn dat Jorgensen weer helemaal fit is en dat Berghuis goed in vorm steekt. Andere spelers lijken juist niet in vorm, zoals Jens Toornstra en Boëtius.

Bij Ajax is Younes nog steeds niet goed in vorm, maar daar lijkt het team weinig last van te hebben. Met Huntelaar in de spits hebben ze ervaring in de ploeg en Keizer heeft nog meer ervaring op de bank met Siem de Jong.

Voetbal voorspellingen Feyenoord – Ajax

Ik verwacht dat beide teams zeker gaan scoren en uiteindelijk verwacht ik een gelijkspel. Feyenoord zal er fel op klappen en ik denk dat Ajax daar zeker in het begin van de wedstrijd moeite mee zal hebben. Al met al heeft Ajax wel de kwaliteiten om onder de druk uit te voetballen en kansen te creëren.

Mijn eerste betting tip voor het wedden op Eredivisie is inzetten op gelijkspel en goal(s) voor beide teams. Beide ploegen zijn compleet verschillend. Feyenoord moet het vaak hebben van strijd en het team, terwijl Ajax meer voetballend probeert tot kansen te komen en door bevliegingen van Ziyech of Neres.

Ondanks de verschillen vind ik beide ploegen wel gelijkwaardig, ik verwacht een gelijkspel met goals, 1-1 of 2-2.

Joël Veltman is altijd al een speler die snel opgefokt raakt op het veld. Hij kan nog wel eens over de schreef gaan en pakt vaak onnodige kaarten. Ik verwacht dat hij in deze beladen wedstrijd zeker een kaart gaat pakken. Hij staat tegenover de snelle Boëtius, waar hij het ongetwijfeld lastig mee krijgt.