Deelnemers en kanshebbers Vuelta 2017 – kansen Wout Poels

De Vuelta a España 2017 gaat op zaterdag 19 augustus van start met een heel interessant deelnemersveld. De meeste teams hebben inmiddels de deelnemers bekendgemaakt die zullen strijden om de winst in de Ronde van Spanje. Er zijn veel grote namen bij als die van Chris Froome, Fabio Aru, Vincenzo Nibali, Ilnur Zakarin, Romain Bardet, Esteban Chavez en Alberto Contador.

Steven Kruijswijk. Wout Poels en Wilco Kelderman zullen aan de start verschijnen als Nederlandse kanshebbers op de eindzege.



Bookmakers favorieten Vuelta 2017

Je kunt je natuurlijk wel afvragen of Froome, Aru, Bardet en Contador nog een pot kunnen breken na hun deelname aan de Tour de France – die zit nog vers in de benen. Voor Contador (quotering 9.00) wordt het echter zijn laatste Vuelta. De grote Spaanse wielrenner maakte enkele weken geleden bekend er na dit jaar toch mee te gaan stoppen. Zijn leeftijd en zijn vorm, na een aantal zware blessures in de afgelopen jaren, spelen mee in zijn beslissing.

Maar Contador kent Spanje natuurlijk wel op zijn duimpje en het wordt zijn laatste grote ronde waarin hij op grootse wijze afscheid kan nemen van de sport en zijn fans. Wellicht dat we nog één grote klapper kunnen verwachten van ‘El Pistolero’, nog één keer een ‘Fuente Dé’. De achttiende etappe die in Santo Toribio de Liébana eindigt, zou daar een ideale kans voor zijn.

Contador krijgt steun van zijn teammaten van Trek Segafredo: Jarlinson Pantano, Jesus Hernandez en Koen de Kort. John Degenkolb gaat mee voor de sprints en de puntentrui.

Lees: wedden op wielrennen voor de favorieten.

Chris Froome winnaar Ronde van Spanje?

Chris Froome won afgelopen maand de Tour de France en in Spanje is hij gewoon weer de kopman van Team Sky. Vorig jaar liet Froome al zien dat hij het rijden in beide rondes prima aankan. Dit jaar gaat hij voor de eindzege en bij de bookmakers (@1.75) is hij dan ook favoriet.

Froome krijgt steun van Mikel Nieve en Wout Poels (bij Mr Green op 34.00) die op zich ook kandidaat voor de winst kan zijn. Sky zal er dan ook op inzetten dat hij zich hoog in het algemene klassement kan settelen, om in geval van nood voor de eindwinst te kunnen gaan.

Rohan Dennis gaat etappes winnen

Ook worden de kansen voor Vincenzo Nibali hoog ingeschat (5.00). Hij rijdt voor het vooral uit Italianen bestaande Bahrain Merida, waarin hij steun krijgt van o.a. Manuele Boaro, de Spanjaard Javier Moreno, Giovanni Visconti en zijn broer Antonio Nibali.

BMC komt met een zware delegatie naar Spanje. Het team dat het vooral goed doet in tijdritten neemt o.a. breakaway-specialist Alessandro De Marchi mee, maar ook Nicolas Roche, Tejay van Garderen. Rohan Dennis, die zich aan het toeleggen is op de grote rondes, zal pogen een aantal ritten te winnen en een goed klassement te rijden. Ook Damiano Caruso gaat mee.

Goed Vuelta klassement Orica-Scott

Movistar moet het dit jaar zonder titelverdediger Nairo Quintana en de geblesseerde Alejandro Valverde doen, en dat betekent dat een aantal jongere renners een kans zullen krijgen, waaronder Rubén Fernandez (67.00); ook Dani Moreno (151.00) en José Joaquin Rojas staan aan de start voor dit Spaanse team.

Orica-Scott heeft met Esteban Chaves (23.00) en de broers Yates, Adam (26.00) en Simon (101.00), drie goede mannen mee die in Spanje voor ritzeges en een goed klassement kunnen zorgen.

Wilco Kelderman – Steven Kruijswijk

Gokken op wielrennen? Astana neemt Fabio Aru (19.00) mee, naast het aanstormende talent Pello Bilbao. Lotto-Soudal komt met een overwegend Belgisch team met daarin o.a. Jens Debusschere, Bart De Clercq en Thomas de Gendt.

Voor Team Lotto-NL Jumbo rijden Steven Kruijswijk (odds 34.00), Stef Clement en George Bennett.

Bij Sunweb strijden Warren Barguil (67.00), Chad Haga, Wilco Kelderman (34.00) en Sam Oomen.