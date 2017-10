Formule 1 GP Japan: voorspellingen Max Verstappen met start van P4

Lewis Hamilton start van poleposition in de F1 Grand Prix van Japan met zijn belangrijkste rivaal voor de titel, Sebastian Vettel, naast hem op de startgrid. Op de rij daarachter Daniel Ricciardo en Max Verstappen.

Het weer in Japan was goed genoeg om de Formule 1 kwalificaties volgens schema te rijden en Max Verstappen kwam met de Red Bull op supersofts tot de vijfde tijd (1.28,332). Hij start als vierde in de race omdat Valtteri Bottas (Mercedes) een gridstraf kreeg. Daarmee maakt hij, als hij goed wegkomt en meteen voorin kan zitten, goede kans op een podiumplek.

Max Verstappen betting Formule 1 GP Japan

De kans om het succes van de vorige race te herhalen, is volgens Verstappen erg klein. “Als je in de kwalificatie een seconde tekort komt, zul je niet voor de overwinning vechten”, zei de Limburger tegen Ziggo Sport.

Voor Lewis Hamilton is het de eerste keer dat hij de pole op het Suzuka-circuit bemachtigd. Hij won twee van de drie laatste races die hij daar reed en beide keren vertrok hij dus niet van pole position. Het is de 71ste pole voor Hamilton, die daarmee het record nu heel stevig in handen heeft. “Ongelooflijk”, was de Brits reactie daarop, “het was echt een hele goede dag. Iedere ronde verliep geweldig. Ik heb het hier nooit echt goed gedaan in de F1 kwalificatie, en om hier nu dan eindelijk die juiste balans te vinden – dankzij het geweldige werk van het monteursteam. De wagen is hier te gek”.

Lewis Hamilton heeft 34 punten voorsprong op Vettel en er zijn nog vijf Formule 1 races te gaan met nog 125 punten voor de winnaars van die races. Als Hamilton wint op het Suzuka-circuit in Japan, wordt het voor Sebastian Vettel een stuk lastiger om nog in de buurt van de titel te komen.

Straf voor veel Formule 1 coureurs

Sebastian Vettel kwalificeerde zich als derde maar schuift dus een plekje op omdat Bottas naar achteren wordt gezet. “Ik ben redelijk tevreden,” zei de Duitser van Ferrari. “Ik heb er echt alles uitgeperst in die laatste ronde – maar had heel graag een beetje sneller willen zijn.”

Bottas, evenals Kimi Raikkonen, wordt vijf plaatsen terug gezet aan de start vanwege het vervangen van onderdelen. Carlos Sainz en Jolyon Palmer gaan twintig plekken terug en Fernando Alonso moet zelfs 35 plekken naar achteren starten omdat het McLaren-team vannacht een hele nieuwe Honda-motor moest plaatsen, sneu voor het team, want dit is Honda’s thuiscircuit. Romain Grosjean start ook ver naar achteren na een behoorlijk harde crash doordat zijn wagen begon te oversturen. De reden daarvan wordt nog onderzocht door het team.

Uitslag kwalificatie F1 GP Japan

De top 10:

1) Hamilton

2) Bottas – wordt teruggezet naar plek 7

3) Vettel

4) Ricciardo

5) Verstappen

6) Raikkonen – wordt teruggezet naar plek 11

7) Ocon

8) Perez

9) Massa

10) Alonso – wordt 35 plaatsen teruggezet

De grote vraag die de meeste Nederlanders hebben is natuurlijk: “Doet Max het opnieuw”? De lang verwachte overwinning in de GP van Maleisië van Verstappen wekt veel verwachtingen bij zijn fans. In Maleisië had Max het geluk dat niet hij, maar de concurrentie problemen met de wagens had. Het Suzuka-circuit is een heel ander soort circuit dan Sepang maar Max wist hier afgelopen jaar wel tweede te worden, achter Nico Rosberg en voor Hamilton en Vettel

Het circuit met zijn vele s-bochten en andere lastige kronkels ligt Verstappen dus wel, maar de wagen lijkt niet de snelheid te hebben. Ook zal bandenkeuze vanwege de vele lastige bochten veel invloed hebben op de Japanse tarmac.

Suzuka-circuit in Japan

Het Suzuka-circuit in Japan staat bekend als lastig met zijn afwisselende snelle en trage bochten. Er zitten ook veel bochten in een lap, achttien om precies te zijn. Het circuit zelf is 5.807 km lang en er moeten 53 ronden worden gereden. De Mercedes lijkt het best bij het Japanse circuit en weer te passen, en daarmee zijn Hamilton en Bottas in het voordeel.

Ook de Ferrari’s van Vettel en Raikkonen zouden goed moeten kunnen finishen, wat bleek in de eerste training waarin Vettel de snelste ronde neerzette. Echt veel trainen lukt niet vanwege de regen en ook tijdens de tweede training regende het keihard waardoor veel coureurs niet eens de baan opkwamen, waaronder dus Max Verstappen.

Formule 1 Voorspellingen Grand Prix Japan

Wedden op Formule 1? De start van de vierde plek betekent dat Max goed weg moet komen om kans te maken op een podiumplek. De wagens van Hamilton, Vettel, Bottas en Ricciardo waren tot nu toe veel sneller. Een podiumplek 1-3 voor Max noteert bij Mr Green 2.00, voor de overwinning zijn de odds 17.00.

Lewis Hamilton is favoriet met een notering van 1.35 terwijl Sebastian Vettel 3.75 noteert om zijn titelkansen levend te houden. Ricciardo noteert 15.00 bij bookmaker Mr Green, terwijl Bottas, die nu als zevende weggaat van de start maar die zich zeker nog kan mengen in de strijd voorin, nu 21.00 noteert voor de winst en 2.20 voor een podiumplek.

Met de kans op regen en de vele lastige bochten van het Suzuka-circuit, is de kans redelijk groot dat de safety car de baan op zal komen, daarvoor zijn de odds 1.50 en 2.40 voor wanneer die binnen blijft.

Wie de F1-race wil zien, moet er morgenochtend vroeg uit. De start in Japan is om 7.00 uur ‘s ochtends Nederlandse tijd.