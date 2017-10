F1 Grand Prix Mexico: Max Verstappen kan de race winnen vandaag!

Formule 1 Grand Prix Mexico

Zondag 29 oktober 2017 – 20.00 uur

Tip: Winst Max Verstappen op 3.00

Sebastian Vettel start vandaag in de F1 van pole met Max Verstappen naast hem op de tweede plek en Lewis Hamilton op plaats drie. Als Hamilton als vijfde of beter eindigt, heeft hij het kampioenschap van 2017 in de Formule 1 binnen.

Verstappen had eerder al het baanrecord aan gort gereden met een ronde van 1.16,524 in de tweede kwalificatiesessie. In de laatste sessie reed Max 1.16,574, en leek daarmee de pole in handen te hebben…

Wat zijn de Formule 1 voorspellingen voor vandaag? Een voorbeschouwing en de F1 wedden tips. $ucces!



F1 GP Mexico – Max Verstappen

Sebastian Vettel griste de pole echter net onder de neus van Max Verstappen vandaan nadat hij in in zijn laatste rondje nét iets sneller kon zijn (0.086 sec). Verstappen was daar niet blij mee: “Hier baal ik onwijs van”, was zijn eerste reactie. “Een tweede plek is goed, maar niet op deze manier. Maar we hebben een goede startpositie”. Hamilton kwam 0.446 sec tekort op Vettel.

Max Verstappen wordt dit keer ook niet teruggezet, technisch waren er geen problemen, en ook de race-stewards die hem opnieuw het leven zuur probeerden te maken, kregen ongelijk. Verstappen zou Bottas hebben gehinderd tijdens zijn eerste ronde van de laatste sessie. Maar na verdere bestudering van het voorval besloten de stewards dat er niets aan de hand was. Verstappen zei: “Welk voorval? Ik zat aan de binnenkant en hij deed zijn lijn, dus er was geen voorval.”

Lewis Hamilton wereldkampioen Formule 1

Lewis Hamilton won de vorige race, de Grand Prix van Amerika, waarin hij tegen Vettel streed voor de winst. Hamilton heeft nu met 331 punten een voorsprong van 66 punten op Vettel die er 265 heeft. Na Mexico volgen nog de GP van Brazilië en die van Abu Dhabi. Hamilton moet vandaag vijfde worden om al zeker te zijn van de wereldtitel.

Of Hamilton de race in Mexico ook kan winnen, is nog wel de vraag. Mercedes verwachtte al dat het circuit in Mexico lastig zou zijn, en dat was het. Ferrari heeft de wagens die het beste bij dit circuit passen. Hamilton zei dan ook na afloop van de kwalificaties: “Ik heb alles gegeven wat ik kon. De laatste ronde had enkele tienden van seconden sneller gekund, maar ik had niet in staat geweest om te tippen aan die tijden [van Vettel en Verstappen]. We doen zeker mee voor de winst en ik hoop dat ik tenminste een mooie strijd met een van die twee zal hebben,” aldus Hamilton.

Circuit beste voor Ferrari

De Grand Prix van Mexico wordt vandaag voor de negentiende keer verreden. Het circuit, het Autodromo Hermanos Rodriguez, is 4.304 km lang, telt 17 bochten en er worden 71 rondes gereden. Vorig jaar won Lewis Hamilton, voor zijn toenmalige teammaat Nico Rosberg. Daniel Ricciardo werd derde in de Red Bull en Verstappen pakte de vierde plaats, met daarachter de Ferrari;’s van Vettel op de vijfde plaats en Kimi Raikkonen op de zesde.

Het circuit in Mexico ligt de Ferrari beter dan de Mercedes. Vettel, met zijn eerste plaats op het startgrid, heeft dus al het voordeel dat hij als eerste start, en zal ook, met de juiste bandenkeuze, iets sneller zijn dan Hamilton. Maar ook de Red Bull van Max Verstappen houdt zich uitstekend op het Mexicaanse asfalt, wat wel bleek uit zijn superieure rondetijden in de tweede en laatste kwalificatiesessies – al ging Vettel daar net overheen.

Voorspellingen F1

Kwalificeren is één ding, de strijd aangaan op het circuit een ander. Max kan de winst pakken in Mexico en bookmaker Mr Green noteert daarvoor 3.00. Ook heeft deze bookie ‘Max Verstappen Specials’. Voor bijvoorbeeld een exacte tweede plaats van Max zijn de odds 2.75 en voor de derde plaats 4.50. Zie meer opties op wedden op Formule 1.

Sebastian Vettel is voor de bookmakers favoriet in Mexico en noteert 1.80 bij Mr Green. Lewis Hamilton moet het doen met een derde plaats en noteert 5.25. Hamilton bevindt zich in de luxe positie dat hij niet hoeft te winnen en er alleen maar voor hoeft te zorgen dat hij de race uitrijdt en op een van de eerste vijf plaatsen eindigt. De kans is groot dat hij het gevecht overlaat aan Vettel en Verstappen en zelf geen risico neemt.

Voor een weddenschap ‘podiumplek 1-3’ noteert Hamilton 1.37. Daarnaast heeft Mr Green nog meer Formule 1 voorspellingen die je op de beoogd wereldkampioen kunt doen. De speciale weddenschap “finish met podiumplek ja/nee?” bijvoorbeeld. Voor het antwoord ‘Ja’ zijn de odds opnieuw 1.37 en voor ‘Nee’ is dat 2.85.

Als Ferrari echt in het voordeel blijkt op het Autodromo Hermanos Rodriguez, zit er voor Kimi Raikkonen ook een podiumplek in, waarvoor 3.75 wordt genoteerd.

Onze F1 wedden tips cq winnaars voor de GP Mexico:

1 – Max Verstappen

2 – Sebastian Vettel

3 – Lewis Hamilton