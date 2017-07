F1 GP Hungaroring: Vettel Pole – Max Verstappen start van P5

Formule 1 Grand Prix Hongarije wedden. Sebastian Vettel heeft de poleposition veroverd voor de GP van Hongarije. Kimi Raikkonen start als tweede en Valtteri Bottas als derde. Max Verstappen start vanaf de vijfde plaats nop de Hungaroring.

Voor Sebastian Vettel is het de 48ste poleposition in zijn F1-loopbaan. Ook Ferrari-collega Raikkonen staat morgen op de eerste rij, en Vettel was dan ook zeer tevreden over zijn bolide: “De wagen was de hele fantastisch. We hebben een goede stap vooruit gezet. Ik vind dit een heel tof circuit en het rijden was echt een plezier. Het is de eerste rij voor ons beiden en dus zien we erg uit naar morgen,” aldus de Duitser die het klassement met 177 punten aanvoert, een punt meer dan Hamilton. De laatste race was niet geweldig voor ons maar dat maakt voor dit moment niets uit. Ik ben blij waar we nu staan als team. Het grote werk komt morgen. Vandaag hebben we nog niets gewonnen.”

Top 10 kwalificaties

1) Vettel 2) Raikkonen 3) Bottas 4) Hamilton 5) Verstappen 6) Ricciardo 7) Hulkenberg 8) Alonso 9) Vandoorne 10) Sainz

Kimi Raikkonen werd tweede en hij baalde dat hij niet won, maar was ook wel weer blij met de tweede plaats “Het was een beetje een teleurstelling want ik voelde me echt zo lekker… maar ik kon echt niet beter finishen. Dus het is goed om tweede te eindigen. We zijn best blij met hoe het ging. Het is me gelukt om de wagen te verbeteren voor de kwalificaties. Tot nu toe prima, maar morgen wordt het een lange race.”

Kansen Max Verstappen

Verstappen vertelde tegen Ziggo Sport dat hij erg blij was met zijn vijde plaats. “Het gaat het hele weekend best moeilijk, ik kon de balans niet vinden en dat is best pijnlijk hier. Maar vanaf het begin van de kwalificatie voelde het goed aan. Hier kan ik tevreden mee zijn,” aldus Verstappen die de race met goede moed zal aanvangen. De start is van groot belang op de Hungaroring, want veel ruimte om in te halen is er niet op dit circuit.“We hebben dit seizoen laten zien dat we redelijk kunnen starten, dus je weet nooit wat er gebeurt. Ik hoop er in ieder geval op. Ik sta in ieder geval op de goede plek,” zei Verstappen. Verder zal de bandenstrategie ook een belangrijke rol gaan spelen.

Het is Hamilton dus niet gelukt om het record van Micheal Schumacher te doorbreken. Onderweg had hij problemen met zijn banden “Sterke vibratie op deze banden,” liet Hamilton via de radio weten. Hij eindigde een seconde achter Vettel. Tegen Sky Sports zei hij: “Dit was niet het makkelijkste of duidelijkste weekend. We wisten dat Ferrari snel was, we zijn ons bewust van hun snelheid. Dat in acht nemend, hebben we het best goed gedaan. Je kunt hier niet inhalen, het wordt waarschijnlijk in een treintje rijden, tenzij we iets bedenken qua strategie, aldus

Tips Gokken Formule 1 – GP Hongarije

Waarom Hamilton een seconde langzamer was dan Vettel in de Ferrari? Waarschijnlijk zijn het niet alleen de banden, maar heeft het ook met het chassis van de Mercedes te maken. Die is iets langer dan bij de Italiaanse bolides, en daardoor zijn Hamilton en zijn collega in het nadeel op het bochtige circuit in Hongarije.

Wedden op Formule 1? Vettel en Raikkonen hebben daardoor betere kansen op winnen dan de Mercedessen van Hamilton en Bottas. Vettel noteert 1.45 en is daarmee de absolute favoriet. Het gat tussen Vettel en Hamilton is volgens de bookmakers enorm; de Brit van Mercedes noteert 6.50. Raikkonen noteert overigens 6.00 voor de winst bij bookmaker Mr Green.

Max Verstappen heeft odds van 26.00 staan; voor het niet-uitrijden van de race noteert Max 3.60 en Vettel 6.50 – die laatste weddenschap kan interessant zijn gezien het lastige, bochtige circuit, wat tot frustraties kan zorgen in een van de bochten na een pitsstop en inhalen is lastig, wat bij Vettel tot roekeloze acties kan leiden.