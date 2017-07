F1 GP Silverstone: Hamilton pole – Max Verstappen start van P4

Formule 1 Grand Prix Engeland wedden. Lewis Hamilton vertrekt van pole in de Britse GP. Voor eigen publiek reed hij een rondje van 1.26,660, de snelste tijd ooit gereden op het circuit van Silverstone. Daarmee was Hamilton zeven tiende sneller dan zijn grootste concurrent Sebastian Vettel die derde werd. Raikkonen start van plaats twee.

Het is Hamiltons vijfde pole bij de British Grand Prix en daarmee evenaart hij het 50 jaar oude record van zijn legendarische landgenoot Briton Jim Clark. Het is Hamiltons 67ste poleposition, één minder dan het absolute record dat nog altijd op naam staat van Michael Schumacher.

Onderaan de weddenschappen Formule 1 voor dit weekend.



Tips Gokken Formule 1 – GP Engeland

Afgelopen jaar werd Max Verstappen tweede op Silverstone. Dit jaar vertrekt hij van de vierde plaats, een prima uitgangspositie. Maar belangrijker dan dit succes evenaren of zelfs overstijgen, is nog wel het kunnen uitrijden van de race. Na drie keer uitvallen tijdens de afgelopen drie races wordt dat ook wel weer eens tijd. Stoffel van Doorne start van de negende plaats op het startgrid.

Lewis Hamilton hoopt zijn vierde overwinning op rij te halen in de GP van Groot-Brittanië op het circuit van Silverstone. Zijn seizoen loopt tot nu toe erg grillig, hij won slechts drie races, staat tweede in het Formule 1 klassement achter Sebastian Vettel, hij voelt de hete adem van collega Valtteri Bottas in zijn nek en ook in Oostenrijk lukte het nét niet het podium te halen, ondanks dat hij de snelste ronde reed tijdens de race. Bottas won, gevolgd door Vettel en Ricciardo.

Kritiek Lewis Hamilton

Hamilton was dan ook wel even aan rust toe en besloot om even naar Griekenland uit te wijken. Wat natuurlijk meteen weer reden was voor veel gezeur in de pers en op Twitter omdat hij niet bij de presentaties in Londen aanwezig was. Maar Hamilton kan dat niet zoveel schelen en hij staat fris aan de start.

Dat het gezien de grote concurrentie niet makkelijk zal worden, is hij zich sterk bewust. “Silverstone wordt geweldig. Ik ben volledig gefocust op de komende race, maar eenvoudig zal het niet worden,” aldus de Brit van Mercedes.

Kansen Max Verstappen

De pole is eigenlijk het tweede succesje op Silverstone van Hamilton dit jaar. Tijdens FP3 reed hij met 1:28.063 de snelste ronde ooit op het circuit, op supersofts en in de stromende regen. Vettel kwam overigens met 1m 28.095 wel heel dicht in de buurt.

Niet alleen Vettel in de Ferrari en zijn collega Bottas zullen hem het moeilijk maken, hij verwacht ook dat Red Bull het goed gaat doen. “Verstappen en Ricciardo waren in Oostenrijk al snel en ik verwacht dat ze hier ook competitief zijn. Er schijnen wat updates op hun auto te zitten.” Dat bleek wel tijdens de trainingen waarin Verstappen en Ricciardo de snelheid van de Mercedessen en Ferrari’s goed konden bijhouden.

Quotering weddenschap podium 2.00

Wedden op Formule 1? Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas worden beide vijf plaatsen teruggezet aan de start, Ricciardo vanwege het plaatsen van een nieuwe versnellingsbak en ook die van Bottas was aan vervanging toe. Voor Max Verstappen is dat gunstig, want hij reed de vijfde tijd maar schuift bij de start een plaatsje door naar voren.

Bookmaker Mr Green noteert Hamilton met 1.55 als favoriet voor de Britse GP en Vettel heeft 4.00 staan. Verstappen noteert 12.50, evenveel als Valtteri Bottas die vijf plaatsen is teruggezet en dus als zevende vertrekt. Een podiumplek 1-3 voor Verstappen doet 2.00 en voor Bottas 2.40.

Wedden tips Formule 1

De afgelopen dagen was er veel kritiek op de “rode mist” van Vettel, die de afgelopen races zijn auto meerdere malen in die van een tegenstander boorde. “Die rode mist wordt veroorzaakt door het killer-instinct van de Duitser, het “tegen elke prijs willen winnen”, zegt zijn vroegere baas Christian Horner van Red Bull. Als Vettel de race niet uitrijdt, levert je dat 6.50 x je inzet op bij Mr Green.

Kroon Sportwedden heeft een aantal leuke ‘specials’: Als er een coureur is die in de eerste minuut moet opgeven, zijn de odds 3.00. Als Verstappen de eerste is die zich moet terugtrekken, zijn de odds 19.00, voor Fernando Alonso 12.00.