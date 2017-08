Europa League voorronde: Lech Poznan – FC Utrecht, NK Osijek – PSV

Vorige week speelde de Nederlandse ploegen alles behalve goed in de voorronde van de Europa League.

FC Utrecht speelde thuis gelijk tegen Lech Poznan met 0-0 en PSV verloor zelfs met 0-1 thuis van NK Osijek. Wij geven de beste wedtips voor de return van beide wedstrijden.

Lech Poznan – FC Utrecht 20:15

Voor Lech Poznan is de 0-0 uitslag natuurlijk positief in dit Europese tweeluik. Voor Utrecht een stuk minder, maar het bied wel perspectief. Wanneer Utrecht scoort moet Lech Poznan direct twee keer scoren.

Lech Poznan werd vorig seizoen derde in de Poolse competitie en haalde daardoor de voorrondes voor de Europa League. Ze begonnen in de eerste voorronde en zitten nu dus bijna in de play-off ronde. Lech Poznan staat momenteel zesde in de competitie, ze wonnen nog maar één van de eerste drie wedstrijden. De andere wedstrijden werden verloren en gelijkgespeeld. Het lijkt erop dat ze bij Lech de focus volledig op de Europa League hebben gelegd.

Utrecht nog niet helemaal op elkaar ingespeeld

FC Utrecht heeft zeker geen goed begin van het seizoen. De eerste wedstrijd kwamen ze niet verder dan 0-0 tegen Valletta, maar dit wisten ze gelukkig wel recht te zetten in de thuiswedstrijd. De eerste wedstrijd tegen Lech Poznan hadden veel mensen ook meer van verwacht. Maar zoals al eerder geschreven hebben ze nog steeds genoeg perspectief om de volgende ronde te halen. Utrecht heeft een mooie selectie met ervaring en talenten, maar het lijkt erop dat ze nog niet helemaal op elkaar zijn ingespeeld. In de Eredivisie verwacht ik veel van Utrecht, maar ze hebben tot nog toe niet hun niveau behaald.

Lech Poznan zal de nul willen houden in deze wedstrijd, want een goal van Utrecht betekend direct dat Lech er twee moet maken. Utrecht aan de andere kant zal ook vanuit de verdediging gaan voetballen, want ze weten hoe gevaarlijk Lech kan zijn vanuit de omschakeling. Daarom verwacht ik een enigszins saaie wedstrijd met weinig doelpunten. Ik hoop dat Utrecht doorgaat, maar het is een moeilijk te voorspellen wedstrijd

Wedtips Lech Poznan – FC Utrecht

Zoals ik al schreef verwacht ik weinig goals in deze wedstrijd. Voor beide teams is het houden van de nul belangrijk, net als in de eerste wedstrijd. Daarom verwacht ik een stroeve en misschien wel saaie wedstrijd, met zeker niet meer dan 2 goals.

NK Osijek – PSV 20:45

Een van de grootste verassingen van de vorige Europa League wedstrijden was ongetwijfeld het verlies van PSV tegen NK Osijek. PSV zal nu met minimaal twee goals verschil moeten winnen in Kroatië om de volgende ronde te bereiken.

NK Osijek werd vorig seizoen vierde achter de grote ploegen van Kroatië en verdiende daarmee een ticket voor de eerste voorronde van de Europa League. Deze voorronde kwamen ze gemakkelijk door, maar men verwachte zeker niet dat ze zouden winnen van PSV. In de competitie speelde Osijek drie keer op rij gelijk, onder andere tegen Dinamo Zagreb (1-1). Osijek is een enorm stugge ploeg die ver achteruit voetbalt. Ze proberen op de counter eruit te komen, maar vinden een gelijkspel vaak ook prima. Zeker in deze wedstrijd tegen PSV zullen ze gaan verdedigen, aangezien een gelijkspel betekend dat ze door zijn.

PSV moet en kan een stuk beter spelen

PSV had het ongelofelijk moeilijk om door de muur van Osijek te komen. Ze creëerde bijna geen kansen en schoten vooral van buiten de zestien meter. Ze zullen een stuk beter moeten spelen om door te gaan, maar we weten allemaal dat PSV dat ook kan. Ik verwacht dat PSV sneller de bal rond laat gaan en dat ze nog sneller naar voren proberen te spelen. Met de kwaliteiten van PSV zouden ze makkelijk moeten kunnen winnen van dit team.

Ik verwacht dat PSV doorgaat en dat ze deze wedstrijd gemakkelijk winnen. Vorige week had het hele team een slechte dag, maar de kwaliteiten van de selectie van PSV zijn nog steeds een stuk beter dan die van Osijek. Daarom verwacht ik dat PSV met weinig problemen deze wedstrijd wint.

Wedtips NK Osijek – PSV

De vorige wedstrijd scoorde Osijek uit een penalty, verder hadden ze weinig goede kansen. Ik verwacht niet dat Osijek nog een keer weet te scoren. Wel denk ik dat PSV gaat winnen, dus vandaar de bet PSV wint zonder tegengoal. Als PSV geconcentreerd speelt dan zie ik niet in hoe ze niet kunnen winnen.

Combinatietip Europa League