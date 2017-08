EK Hockey 2017 Amsterdam: Nederland – Spanje trapt af

EK Hockey 2017 Amsterdam 18-27 augustus

€10 op titels Oranje levert dik €50 op

Vandaag, vrijdag 18 augustus om 20.00 uur, gaat het Europees Kampioenschap hockey voor dames van start met de match Nederland tegen Spanje. Het toernooi vindt plaats in Amsterdam. De dag daarna barst ook het EK voor de heren los met België tegen Oostenrijk.

Het lijkt passend dat bij de heren niet Oranje maar de Belgen het spits afbijten. Ons buurland klom zo vanaf 2010 in een mum van tijd vanuit schijnbaar niets naar de hockey subtop en bekroonde die rappe tocht vorig jaar bijna bij de Olympische Spelen te Rio. Daar moest België achter Argentinië genoegen nemen met zilver. Onderweg schakelden ze Nederland uit.



EK Hockey 2017 – Vrouwen favoriet

Bij de vrouwen is Nederland in groep A ingedeeld bij België, Spanje en Tsjechië. Het is, om het zonder respect voor de tegenstanders te bestempelen, een regelrecht eitje. De Belgische dames doen pas sinds 2011 na hele lange tijd weer eens mee op de eindrondes en eindigden bij de laatste drie edities van het EK Hockey op plek vijf, vier en vijf.

De Spaanse dames deden het net andersom met een vierde, vijfde en vierde plek. De Tsjechische ploeg heeft geen enkel wapenfeit op zijn palmares en verschijnt deze eeuw voor het eerst op een EK.

De toppers zitten toch duidelijk in Groep B, waar Engeland en Duitsland zich ophouden. Ze zullen weinig moeite hebben met Ierland en Schotland. Alleen de nummers een en twee van een groep gaan naar de volgende ronde, gelijk dus de halve finale van het EK Hockey.

Veel concurrentie voor de heren

De herenploeg krijgt in groep A vermoedelijk vooral stevige concurrentie van de Belgen. Op het wereldtoneel was België lange tijd een dreumes, binnen Europa was het onderwijl wel een vaste klant op het EK. Lange tijd waren vierde plekken het hoogst haalbare, tot de derde plek in 2007 werd verbeterd met zilver in 2013. De vijfde plek op het vorige Europees Kampioenschap Hockey was een fikse tegenvaller, want al met al staat deze gouden generatie nog met lege handen.

Over Oostenrijk hoeven we niet zoveel te melden, dat land is normaliter kanonnenvoer. Spanje is een gevallen grootmacht. De financiële crisis heeft de structuur van de nationale hockeybond verwoest. Van eind jaren ’90 tot een jaar of tien terug deed Spanje serieus mee om de hoofdprijzen (twee keer Olympisch zilver). Na goud op het EK 2005 en zilver in 2007 ging het bergafwaarts: vierde, zesde, vijfde, zesde.

Wedden op EK Hockey 2017

Met een hockey weddenschap maak je het toernooi nog spannender. Zet eens een tientje in en tel uit je winst!

Bij de dames is Nederland dik favoriet voor het goud op 1.72, gevolgd door Engeland op 4.00 en Duitsland op 4.50.

Bij de heren zijn er eigenlijk vier co-favorieten: Nederland noteert bij de bookmakers 3.25, België 3.50, Duitsland 2.50 en Engeland 4.00.