EK Darts 2017- Michael van Gerwen fit om titel te verdedigen

EK Darts

26 – 29 oktober 2017

Tip: winst Michael van Gerwen @1.73

Michael van Gerwen heeft laten weten dat hij zich fit genoeg voelt om het EK Darts in de Ethias Arena in Hasselt in België te spelen en gaat voor een vierde keer op rij voor de titel van Europees dartskampioen. Als het hem lukt opnieuw te winnen, evenaart hij het record van Phil Taylor, die de titel won tussen 2008 en 2011.

Vanavond in de eerste ronde speelt Michael van Gerwen tegen Jan Dekker. Mighty Mike kreeg tijdens de German Darts Masters last van bursitis in zijn enkel en gaf op. Double-Dekker won nog nooit van MvG, maar speelt ook nog niet zo lang bij de PDC.



Betting EK Darts 2017 Michael van Gerwen

Michael van Gerwen voert de lijst aan van de 32 spelers die zich hebben gekwalificeerd voor het Europees Kampioenschap Darts. In totaal doen er zes Nederlanders en drie Belgen mee. Naast Michael van Gerwen en Jan Dekker speelt ook Jelle Klaasen, die Christian Kist treft in de eerste ronde, en Benito van de Pas die zijn eerste wedstrijd tegen Vincent van der Voort speelt.

En dat betekent dat er maar drie Nederlanders de tweede ronde gaan halen. Bij de Belgen doen de broers Kim en Ronny Huybrechts mee, en Dimitri Van den Bergh.

Raymond van Barneveld er niet bij

De grote afwezige is Raymond van Barneveld die zich niet wist te kwalificeren, wat ook geldt voor James Wade en Robert Thornton. Ook Adrian Lewis ontbreekt en Phil Taylor en Gary Anderson doen niet mee omdat ze dit jaar niet hebben deelgenomen aan de European Tour.

Dat er zoveel grote spelers ontbreken, betekent ook dat er veel relatief onbekende namen meespelen, zoals die van James Richardson, Jonny Clayton, Nathan Aspinall, Rob Cross en Martin Schindler.

Darts voorspellingen – Jelle Klaasen speelt vanavond in de laatste partij tegen Christian Kist. Klaassen, als vijfde is geplaatst, speelde zes keer eerder tegen kist en won vier keer. Klaassen noteert bij bookmaker Mr Green 1.50 tegen 2.60 voor Kist.

Suljovic en Suljovic bij favorieten

Peter Wright werd afgelopen week winnaar van de German Darts Masters en behaalde daarmee zijn elfde titel van dit jaar. Daarmee is hij de belangrijkste uitdager van Michael van Gerwen en hij noteert 5.00 voor de titel. Hij haalde de afgelopen twee jaar de halve finale op het EK Darten. ‘Snakebite’ speelt vrijdagmiddag zijn openingswedstrijd tegen de Poolse darter Krzysztof Ratajski.

Mensur Suljovic haalde afgelopen jaar de finale van het European Championship en is sindsdien niet meer weg te denken uit de laatste fase van grote toernooien. Hij noteert 17.00 voor de titel, 5.50 voor een finaleplaats en speelt vandaag zijn eerste wedstrijd tegen Kim Huybrechts die een thuiswedstrijd speelt. De kansen voor Suljovic bij Mr Green zijn 1.53 tegen 2.60 voor de Belg. Ronny Huybrechts speelt zijn eerste wedstrijd tegen Gerwyn Price.

Een andere wedstrijd die vandaag in Hasselt wordt gespeeld is die tussen John Henderson en Kyle Anderson – en dat kan een van de mooiste worden van de dag.

Beide mannen hebben zich dit seizoen sterk laten zien en dit wordt een perfecte krachtmeting. Anderson is wel favoriet met 1.48 (tegen 2.70 voor Henderson) maar het verschil zal niet groot zijn. Voor het wedden op darts tippen we je de odds op de correcte score van 5-6 @ 6.50.

Programma EK Darts 2017

Eerste Ronde – donderdag 26 oktober 2017 – 20.00 uur

Gerwyn Price v Ronny Huybrechts

Alan Norris v Mervyn King

Ian White v Darren Webster

John Henderson v Kyle Anderson

Simon Whitlock (8) v James Richardson

Mensur Suljovic (4) v Kim Huybrechts

Michael van Gerwen (1) v Jan Dekker

Jelle Klaasen (5) v Christian Kist

Vrijdag 27 oktober

Afternoon Session (12.45pm UK time)

Jonny Clayton v Dimitri Van den Bergh

Dave Chisnall v Cristo Reyes

Benito van de Pas v Vincent van der Voort

Daryl Gurney v Steve Beaton

Michael Smith (3) v Nathan Aspinall

Rob Cross (6) v Martin Schindler

Joe Cullen (7) v Stephen Bunting

Peter Wright (2) v Krzysztof Ratajski