Cédric Doumbé – Murthel Groenhart Glory kickboksen Chicago

Kickboksen – Glory. In de nacht van vrijdag op zaterdag vecht Murthel Groenhart tegen Cédric Doumbé. De Surinaamse en Kameroense strijders knokken om de wereldtitel kickboksen in het weltergewicht. Glory 44 vindt plaats in Chicago en wordt vanaf 4:30 uur Nederlandse tijd uitgezonden op Ziggo Sport.

Groenhart is via sociale media zijn fanbasis al een tijdje aan het opruien. Hij post berichtjes waarin hij de ‘doomsday’ voor Doumbé aankondigt. Het zal ook hemzelf aanmoedigen om met maximale intensiteit de ring van Hoffman Estates stadion in te stappen.

Glory: Cédric Doumbé – Murthel Groenhart

The Predator, zoals Murthel Groenhart zich ook wel laat noemen, is 30 jaar en heeft momenteel een gewicht van 77 kilo. In het verleden kwam hij ook uit bij de middengewichten en lichtgewichten.

Van zijn 91 kickbokswedstrijden won Groenhart er 65 en van die zeges vonden er liefst 37 plaats via een knock out. Daarnaast verloor hij 23 keer en bleef de strijd tweemaal onbeslist. Twee keer eerder kwam hij uit in een titelgevecht bij Glory en beide keren stond Nieky Holzken in de weg.

Nieky Holzken kon Doumbé niet aan

Doumbé is een stukje jonger (geboren in 1992) maar heeft toch ook een mooi palmares opgebouwd. Zo werd hij in 2014 wereldkampioen kickboksen onder de 75 kilo bij de bond WKA en voegde hij er later nog een titel aan toe bij de WAKO. Het leverde hem in 2015 het aanbod op om te vechten in het circuit van Glory.

Eind vorig jaar veroverde hij de Glory-titel voor weltergewichten en inmiddels heeft hij de gordel zelfs al tweemaal succesvol verdedigd. Waarvan twee keer tegen Holzken.

De Kameroener heeft een pakkende bijnaam: le meilleur, oftewel de beste. Zijn statistieken zijn dan ook erg overtuigend met 66 zeges uit 72 partijen en vijf nederlagen. Ook heeft hij in het enige onderlinge gevecht al eens gewonnen van Groenhart. Die zint op wraak: “Ik verdien de belt. Cedric is een clown die alleen maar grappen maakt. Ik kan daar niet tegen.’

Wedden op kickboksen

Gokken op het gevecht? Het gevoel in de vechtsportwereld is dat Doumbé wel eens de heerser van de komende jaren kan zijn. Bookmaker Mr Green geeft 1.29 voor een zege van de Afrikaan en Groenhart noteert 3.40.