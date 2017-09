Premier League Chelsea – Manchester City voorspelling: goals zekerheidje

Premier League Chelsea – Manchester City

zaterdag 30 september 2017 18.30 uur

Na een drukke Europese speelronde eerder deze week staat er ook in het weekend nog een heerlijke wedstrijd op ons te wachten. Trainer Guardiola mag het met zijn Manchester City vandaag opnemen tegen Chelsea.

Beide teams kwamen eerder deze week in actie voor de Champions League. Wie vandaag het fitst is zal de meeste kans maken om de wedstrijd te winnen. Hieronder lees je de voorbeschouwing voor deze Engelse topper, afsluitend met goede weddenschappen.



Chelsea – Manchester City betting

Zowel City als Chelsea moesten eerder deze week aan de bak om goede zaken te doen in de Champions League. Zo moest City het dinsdagavond opnemen in eigen huis tegen Shakhtar terwijl Chelsea het woensdagavond op bezoek ging bij Atletico. Beide teams wisten knap te winnen.

Voor de topper van vandaag heeft City het eerste voordeel al te pakken met één dag langer rust. Daarnaast nam City het in eigen huis op tegen een iets mindere tegenstander dan waartegen Chelsea het op moest nemen. Ook moesten de mannen van trainer Conté nog een reis afleggen naar Madrid. City boekt op dit gebied dus al een kleine voorsprong tegenover Chelsea.

Vorm Manchester City uitstekend

Na zes speelrondes ziet de stand van de Premier League er niet verrassend uit. City is de koploper met 16 punten – ze wonnen vijf van de zes wedstrijden en speelden één keer gelijk. Alleen Ronald Koeman wist met zijn Everton een puntje te stelen van City. Na dat puntverlies werd er zeven wedstrijden achter elkaar gewonnen, zowel in Europees als in competitie verband.

Er kan dus wel gezegd worden dat City het seizoen goed is gestart en lekker in zijn vel zit. Ook het aantal goals dat ze dit seizoen scoorden is indrukwekkend. Zo wist City al 29 keer het net te vinden in 9 wedstrijden. Een gemiddelde van 3 goals per wedstrijd – een schrikbarende statistiek voor Chelsea.

Champions League opsteker

Chelsea is eveneens goed aan het seizoen begonnen en staat op een keurige derde plek in de Premier League. Alleen in de eerste wedstrijd werd Chelsea verrast door het stugge Burnley. Na die domper wist Chelsea zich te revancheren en verloor geen wedstrijd meer.

Chelsea is nu 8 wedstrijden op rij ongeslagen. Alleen tegen Arsenal werd er 0-0 gespeeld terwijl alle andere wedstrijden gewonnen werden. Ook de opsteker van woensdagavond door knap in Madrid van Atletico te winnen, zal Chelsea goed gedaan hebben.

Scorend vermogen Chelsea dik in orde

Daarnaast weet niet alleen City makkelijk het net te vinden, maar is ook Chelsea op dit moment een doelpuntenmachine. Zo wist Chelsea vanaf de start van het nieuwe seizoen 25 keer te scoren. Maar liefst 4 doelpuntjes minder dan de tegenstander van zaterdag.

Met de vorm van beide teams is dus niks mis en je kunt daar dus weinig voordeel uit halen om een winnaar aan te wijzen. Wel is het scorend vermogen van beide teams een gegeven om goed te onthouden voordat je wil wedden op voetbal.

Voorspellingen voetbal

Een winnaar aanwijzen bij deze wedstrijd is verre van makkelijk, en daarom raad ik jullie af te gokken op een van beide teams. Wat ik jullie wel aanraad is het gokken op goals – dat is gegarandeerd bij deze wedstrijd en het kan je een uitstekende quotering opleveren bij de bookmakers.

Mijn tip is in te zetten op de meer dan 2,5 goals weddenschap bij deze topper. Het brengt nauwelijks risico met zich mee aangezien beide teams al minimaal 25 keer wisten te scoren in 9 wedstrijden. De odd is bovendien prima:

Ook verwacht ik dat de spitsen van beide teams van zich laten horen zaterdag. Zo heeft Morata al 6 keer het net gevonden voor Chelsea en loopt hij in de competitie 1 op 1. Ook Agüero, de spits van City heeft dit seizoen al 6 keer weten te scoren en loopt dus ook 1 op 1 in de competitie.

Hierbij moet wel gezegd worden dat Agüero collega’s om zich heen heeft die ook vaak een goal meepikken. Zo wisten Jesus en Sterling, de buitenspelers van City, samen ook al 9 keer het net te vinden. Bij Chelsea is dat wel anders en is vooral Morata de man die een goal moet maken. Daarom raad ik jullie aan om op ‘Morata to score’ in te zetten. De weddenschap heeft een goede waarde met odds van 2.35 bij de bookmakers.

Heb jij toch meer vertrouwen in Agüero, dan kan dat ook en levert je dat ook een prima quotering op van 2.25 bij Mr Green.