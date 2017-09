Champions League PSG – Bayern München: Neymar gaat zeker scoren

Champions League Paris Saint-Germain – Bayern München

Woensdag 27 september 2017 20.45 uur

Na de mooie wedstrijden van gisteren staat er ook vanavond weer een geweldig affiche op het programma. Paris Saint-Germain speelt in eigen huis tegen Bayern München. Beide ploegen wonnen hun eerste wedstrijd overtuigend en samen strijden ze om de eerste plek in de poule.

Wat het gokken op de wedstrijd betreft: Ik ben ervan overtuigd dat Neymar gaat scoren en dat PSG wint. Onderaan daarover meer en ook over de quotering op deze bets. $ucces!

Champions League PSG – Bayern München

Paris Saint-Germain is de meest besproken club van deze zomer vanwege de transfers van Neymar en Mbappe. Volgens de geruchten is er nu een gespannen sfeer door het penalty gedoe tussen Neymar en Cavani.

PSG begon dit seizoen geweldig, ze wonnen de eerste zes wedstrijden met maar liefst 23 goals en maar 3 tegengoals. Maar afgelopen weekend kwam er einde aan de zege reeks, ze speelden 0-0 tegen Montpellier. Opvallend aan het eerste puntverlies is dat Neymar niet mee speelde door een blessure.

PSG is dus bijzonder goed in vorm, zeker als de Braziliaan erbij is. Ze scoorden gemiddeld drie goals en kregen er maar drie tegen in de eerste zeven wedstrijden. Ook in de Champions League wist PSG te overtuigen met een 0-5 overwinning op Celtic – de Schotten worden toch altijd als moeilijke tegenstander gezien, zeker in uitwedstrijden.

Bayern München is het seizoen niet geweldig begonnen ze verspeelden vier punten in de eerste zes wedstrijden en staan daardoor op drie punten achterstand op de nummer één, Dortmund.

PSG favoriet – Arjen Robben dagje ouder

Afgelopen weekend speelden ze gelijk tegen Wolfsburg, de nummer dertien. Bayern München lijkt de laatste jaren toch wat kwaliteit ingeleverd te hebben. Onder Pep Guardiola was het winnen van de Champions League het grote doel, maar daar zijn ze niet bij in de buurt gekomen.

Onder de opvolger Carlo Ancelotti was het vorig jaar niet veel beter. In 2013 wonnen ze voor het laatst de Champions League en het leek erop dat ze de jaren daarop elk jaar de grote favoriet zouden zijn, maar het is dus anders gegaan.

De bookmakers zien in PSG de favoriet en daar ben ik het wel mee eens. Het team van Bayern München is de laatste jaren weinig veranderd en dus ook niet verjongd. Spelers als Arjen Robben en Ribery hoorden jaren bij de wereldtop, maar nu ze een dagje ouder worden zijn ze toch minder goed.

Wedden Paris Saint-Germain – Bayern München

PSG is in mijn ogen de favoriet. De wedstrijd tegen Celtic was erg overtuigend, net als de eerste zes wedstrijden in de competitie. Bayern München deed het in de Bundesliga niet geweldig. In de Champions League wonnen ze met 3-0 van Anderlecht, maar ook in deze wedstrijd gaven ze best wat kansen weg en speelde ze niet fantastisch.

Voor het gokken op de voetbalwedstrijd raad ik je aan te gaan voor de weddenschap ‘PSG wint @2.06‘ bij bookmaker Mr Green. PSG is goed in vorm en wil dit jaar eindelijk eens hoge ogen gooien in de Champions League, ik verwacht ook zeker dat dit kan lukken met dit team.

Wedtips Champions League

Bayern München heeft nieuw elan nodig lijkt het, ze spelen niet geweldig en ik verwacht niet dat ze ver komen in de Champions League.

Nog een tip voor het wedden op Champions League vandaag: Neymar scoort @2.50. Neymar begon geweldig met 5 goals en 5 assists in zijn eerste vijf wedstrijden. Waaronder een goal in de eerste CL wedstrijd.

Neymar wil laten zien dat hij op het niveau zit van Messi en daarvoor moet hij met name in dit toernooi goed presteren. Daarom verwacht ik zeker dat Neymar gaat scoren.