Boksen: Floyd Mayweather – Conor McGregor gevecht van de eeuw

In de vroege uurtjes van zondag 27 augustus, zo rond 05.00 uur Nederlandse tijd, betreden Floyd Mayweather en Conor McGregor de ring. In Las Vegas beginnen ze aan ‘het gevecht van de eeuw’. Opmerkelijk feit: voor McGregor wordt dit zijn eerste professionele bokswedstrijd. De Ier is gespecialiseerd in MMA.

De goksite van Mr Green heeft voor deze bijzondere partij heel wat speciale weddenschappen klaar staan. Bets die je bij andere bookmakers niet vindt. $ucces!

Floyd Mayweather – Conor McGregor boksen

Mayweather, die zichzelf liever ‘Money’ laat noemen, was twee jaar terug al betrokken bij het vorige gevecht van de eeuw. Hij knokte toen tegen Manny Pacquiao en bleek met zijn defensieve stijl een onmogelijk te raken doel voor de Filipijn. De Amerikaan won op punten.

Eigenlijk had de in 1977 geboren legende zijn pensioen al aangekondigd. Hij vocht sinds mei 2015 alleen nog tegen Andre Berto en dat leverde zijn 49e zege op rij op. Daarvan kreeg hij 26 keer zijn tegenstander op het canvas (KO).

Focus niet op klappen uitdelen

Het zijn schitterende cijfers. Toch is Mayweather geen geliefde kampioen. Veel liefhebbers lopen niet warm voor zijn passieve houding en ontwijkende manoeuvres. Hij buit tegen opponenten in regel zijn uitstekende voetenwerk uit om zijn romp onbereikbaar te maken.

De focus ligt op niet incasseren in plaats van op uitdelen. Maar daar is welbeschouwd niks verkeerds aan: een topsporter moet zijn sterke punten uitbuiten. En Money daagde zichzelf wel degelijk uit door in liefst vier gewichtsklassen te strijden om het wereldkampioenschap boksen.

Mayweather wil record Rocky Marciano

Ook is het begrijpelijk dat hij toch nog eenmaal de handschoenen om wil binden. Momenteel deelt hij het record van 49 zeges versus nul nederlagen met Rocky Marciano. Hij kan hierna echt met pensioen gaan als enige recordhouder.

En met McGregor als tegenstander lijkt hij twee vliegen in een klap te slaan: een totaal onervaren gast waar hij vermoedelijk van denkt makkelijk van te kunnen winnen, en toch extreem veel hype, geld en prestige.

Conor McGregor niet te intimideren

Dat komt door het gedrag van McGregor. In plaats van nederig toegeven dat hij als debutant boksen in de schaduw staat van Money, zet hij tijdens de persmomenten een nog grotere mond op dan Mayweather.

Hij lijkt totaal niet te intimideren te zijn en ging zelfs zo ver om een keer te roepen: ‘Dance for me, boy’. De term boy is namelijk ook een denigrerende term uit de slavernijtijd om kleurlingen te kleineren.

Weddenschappen Mayweather – McGregor

Mayweather staat op 1.22 voor de winst, McGregor op 5.00 en onbeslist op noteert 51.00. Winst van Money via een KO staat op 1.62 en een gevecht over de maximale twaalf ronden staat op 3.15. Dit is slechts een greep uit de weddenschappen boksen die er bij de bookies klaar staan. Er zijn nog tientallen andere bets mogelijk.

En zoals gezegd, als je nu bij bookmaker Mr Green inzet dan krijg je behalve 20 euro gratis wedden op sport, ook nog eens heel wat speciale boksweddenschappen voor dit gevecht!