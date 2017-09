Formule 1: Max Verstappen start als derde bij GP van Maleisië

Formule 1. Zondag om 9:00 uur (Nederlandse tijd) start Max Verstappen vanaf de derde positie bij de Grand Prix van Maleisië. Zaterdag wist de jarige (20 jaar) Limburgse coureur zijn teamgenoot Daniel Ricciardo voor te blijven. Lewis Hamilton heeft met zijn Mercedes pole position en Kimi Raikkonen zorgt voor een Ferrari op de eerste startrij.

Weddenschappen voor de race vind je onderaan dit artikel.

Iedereen weet dat Formule 1 een oneerlijke sport is. De een stapt in een wagen die gerust de 350 km per uur kan aantikken, de ander in een bolide die gaat sputteren als de grens van 300 nadert. Daarom is het een faire barometer van iemands talent om te kijken naar zijn prestaties ten opzichte van zijn teamgenoot.

En op het eerste oog doet Max Verstappen het in 2017 knap beroerd. Hij heeft maar 68 punten, terwijl de goedlachse Ricciardo op 162 staat. In negen van de vorige veertien races behaalde de Australiër meer punten.

Max Verstappen beter dan Ricciardo

Maar dat vertelt niet het hele verhaal. Op zondag spelen er allerlei externe factoren mee, zoals crashes buiten je eigen schuld, motoren die zonder aanwijsbare oorzaak plots ploppen. Tijdens de kwalificaties op zaterdag zijn de omstandigheden meer gelijk.

En dan laat Max zijn collega annex concurrent vaak de hielen zien: in tien van de veertien raceweekenden had hij een betere gridpositie. Het wordt tijd dat die pure snelheid en de steeds grotere ervaring van Verstappen zich weer uit gaan betalen in een consistente stroom punten.

Sepang bloedheet

Eindelijk breekt er weer wat optimisme door bij Verstappen. “We weten dat we in de race in de buurt zitten qua snelheid, dus ik ben benieuwd”, zei hij zaterdagmiddag. Er komt een slopend seizoensslot aan met zes races in acht weken, vaak onder zware omstandigheden. Hier in Kuala Lumpur wordt het makkelijk over de dertig graden. De jeugdigheid van Verstappen junior kan dan baten.

Red Bull komt met een fraaie verse herinnering naar het circuit van Sepang: vorig jaar werden de boys eerste en tweede. Dat had vooral ook te maken met technisch malheur bij de concurrentie, want eigenlijk is het traject niet op het lijf van de RB’s geschreven. Er zijn te veel rechte stukken waarop Mercedes en Ferrari simpelweg rapper zijn.

Uitslag F1 voorspellingen

Wedden op Formule 1? Lewis Hamilton is favoriet voor de zege op 1.55, gevolgd door Kimi Raikkonen op 4.00 en Max verstappen noteert bij bookmaker Mr Green 9.50. Een podiumfinish voor Max noteert 1.55.