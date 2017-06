Betting Formule 1: Max Verstappen 5e – Hamilton pakt pole Baku

Weddenschap winnaar GP Azerbeidzjan Formule 1. Lewis Hamilton gaat voor de 66ste keer in zijn leven van start van pole. In de F1 kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan bleef hij teammaat Valtteri Bottas voor. Kimi Raikkonen gaat als derde van start.

Max Verstappen start van de vijfde plaats in de GP van Azerbeidzjan na een Formule 1 kwalificatierace die opnieuw niet zonder problemen verliep. Bookmaker 888Sport noteert desondanks 2.50 op een plaats op het podium van de Limburger. Verderop meer F1 weddenschappen.

Formule 1 Baku – GP Azerbeidzjan 2017

Lewis Hamilton zette een verbluffende tijd neer, ruim een seconde sneller dan die van Raikkonen. Hamilton was blij met zijn resultaat. “Dat was een van de gaafste laps die ik dit jaar heb gereden. Er was veel druk omdat we hebben geworsteld om de bandentemperatuur goed te houden, ik heb ervoor gebeden dat het genoeg zou zijn. Ik ben er zo ontzettend blij mee. Ons team heeft keihard gewerkt om ons weer buiten te krijgen voor die laatste ronde. Ongelofelijk,” aldus Hamilton.

De meeste F1 coureurs klaagden, net als Hamilton, over de grote hitte op het stratencircuit van Baku. Kimi Raikkonen, was blij met zijn derde plaats “Tuurlijk is het beter dan wat ik heb gedaan, maar ik had problemen met de temperatuur van de banden. Gelukkig gaf de laatste set een beter gevoel. We zitten er dicht genoeg bij.” Ook Valtteri Bottas, die tweede werd, had warmteproblemen: “De ronde helemaal aan het einde was best wel perfect, ik had alleen problemen met de temperatuur aan de linkervoorkant. Teleurstellend, maar de tweede plaats is niet slecht.”

Met zijn 66ste pole is Hamilton nu Ayrton Senna voorbij gegaan in het klassement van de recordhouders van pole positions. Hij staat nog maar twee poles achter op recordhouder Michael Schumacher die in totaal 68 poles bij elkaar racete.

Kwalificatie Max Verstappen

Max Verstappen baalde van zijn vijfde plek. Hij had een veel betere tijd kunnen halen, de derde plek achter de twee Mercedessen was haalbaar, maar opnieuw weigerde zijn bolide op het moment dat hij kon toeslaan.

“Ik verlies twee tienden in de tweede sector omdat de auto langzamer schakelde. Dat is gewoon enorm balen”, zei Verstappen tegen Ziggo Sport. “Er is elke keer wat aan de hand. Als ik dicht bij de limiter kom, dan hapert de motor”. Om hopeloos van te worden, is het. Maar het kan erger, zoals in het geval van Fernando Alonso…

Alonso 40 plaatsen naar achteren

Alonso moet in totaal 40 plaatsen naar achteren worden gezet bij de start. Door de onophoudelijke problemen met de McLaren-Honda kreeg hij de ene na de andere penalty. Hij had al te horen gekregen voor hij naar Baku vertrok dat hij 15 plekken terug zou worden gezet vanwege een motorvervanging. In Baku moest er nog meer aan de wagen vervangen worden en de strafplaatsenmeter tikte door naar 40 plaatsen.

Alonso staat eenzaam onderaan in het Formule 1 klassement. De voormalige wereldkampioen beleeft een rampzalig seizoen met McLaren-Honda en heeft nog geen enkel punt verdiend. Alonso start dus vanaf de allerlaatste plaats en waarschijnlijk staat teammaat Stoffel Van Doorne naast hem op de sluitrij.

Voorspelling Formule 1 favoriet

Wil je een weddenschap plaatsen – wedden op Formule 1? Het grootste probleem in Baku zal niet zijn wie de snelste wagen heeft, maar wie de beste bandenstrategie voert. Tijdens de relatief korte kwalificaties gaf de hitte al genoeg problemen.

Lewis Hamilton maakte duidelijk de beste keuze tijdens de Formule 1 kwalificaties en is dan ook favoriet voor de winst met een notering van 1.37 bij bookmaker 888sport. Bottas, die tweede werd, noteert 5.25, terwijl Vettel, de belangrijkste opponent van Hamilton, 12.00 noteert na een wat teleurstellende kwalificatie.

Raikkonen, die goed presteerde, noteert 15.00. Verstappen, met opnieuw problemen met de wagen, noteert 18.00 voor een onwaarschijnlijke overwinning en 2.50 voor een podiumplaats 1-3. Voor het niet uitrijden van de race bij pech, noteert Verstappen bij de goksites 3.60.

Uitslag Formule 1 kwalificatie Baku

1 Hamilton, 1m40.593s,

2 Bottas, 1m41.027s,

3 Raikkonen, 1m41.693s,

4 Vettel, 1m41.841s,

5 Verstappen, 1m41.879s,

6 Perez, 1m42.111s,

7 Ocon, 1m42.186s,

8 Stroll, 1m42.753s,

9 Massa, 1m42.798s,

10 Ricciardo, 1m43.414s

Vorig jaar werd er voor het eerst in de geschiedenis een Grand Prix gereden in Azerbeidzjan. Toen stond de F1-race nog onder de naam Grand Prix van Europa op de Formule 1-kalender. Dit jaar heeft de race ‘een andere naam, simpelweg de ‘Grand Prix van Azerbeidzjan’.

Circuit: Baku City Circuit

Aantal rondes: 51

Lengte circuit: 6,003 km

Aantal bochten: 20

Vorig jaar won Nico Rosberg de eerste GP die in Azerbeidzjan werd gereden. Hij reed toen een tijd van 1.46,485.

Het podium bestond uit:

1. Nico Rosberg (Mercedes) 1.32.52,366

2. Sebastian Vettel (Ferrari) +16,696

3. Sergio Perez (Force India) +25,241

Max Verstappen werd achtste op +1.10,696 van Rosberg