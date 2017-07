UFC Fabricio Werdum – Alistair Overeem: uitslag en winnaar voorspellen

Wedden Vechtsport. Zaterdag 7 juli vindt in Las Vegas het vechtsportgala UFC 213 plaats. Een van de partijen op het programma is Alistair Overeem tegen Fabricio Werdum. De winnaar maakt goede kans om later om de titel te mogen vechten tegen de kampioen bij de zwaargewichten, Stipe Miocic.

Las Vegas is natuurlijk het ultieme decor voor een met glamour overladen sport als mixed martial arts. De openbare weegsessie, de interviews vol geacteerde trash talk, de opkomst van boksers met hun favoriete deuntje of badjas nog aan: het draagt allemaal bij aan het Hollywoodkarakter van vechtport.

Daarnaast is Las Vegas de ultieme gokhoofdstad en reken maar dat ook op UFC 213 ettelijke miljoenen dollars worden ingezet. Uiteraard kan ook online bij de goksites worden ingezet. Wellicht interessant voor degenen die nog geld op hun account hebben staan van de partij Rico Verhoeven – Badr Hari…



Gokken op Alistair Overeem UFC

Laten we kijken naar de records van de vechtjassen. “The Reem” staat op 42 zeges en 15 nederlagen en heeft een offensieve manier van vechten. Hij is ook zeer actief met de knieën en heeft al menig knock out uitgedeeld, om precies te zijn negentien keer.

Zijn Braziliaanse opponent Fabricio Werdum staat op 21 zeges en zes nederlagen (een onbeslist). Aan ervaring hebben de heren bepaald geen tekort, want Overeem is 37 jaar en Werdum 39 jaar.

Overeem won hun vorige confrontatie, maar dat was alweer in 2011 en dat geschiedde via een jurybesluit. Hij herinnert zich de partij nog goed: “Ik was beter in grappling maar hij was hij beter in striking, en ik vocht dominanter dan hij.”

Winnaar tegen kampioen zwaargewichten

Ook kijkt hij al voorbij UFC 213, want hij weet precies hoe hij zal reageren op de eventuele overwinning: “Nadat mijn handen in de lucht gehesen zijn pak ik de microfoon en daag ik Stipe Miocic uit voor de zwaargewicht belt.”

Werdum meent dat hij sinds hun vorige treffen zich meer heeft ontwikkeld. “De eerste keer kende ik alleen jiu-jitsu maar nu train ik ook muay thai. Ik denk dat ik vandaag de dag een completere vechter ben.” En dan over het wedden op UFC:

Voorspellen UFC 213

Bookmaker Mr Green zet winst van Alistair Overeem op 1.73 en van Fabricio Werdum op 2.10. Verwacht je dat er een KO (of TKO of diskwalificatie) komt? Pak dan de 2.30 op ja of de 1.58 op nee.