Ajax – Nice Champions League voorronde: Ajax favoriet in return

Ajax – Nice, Champions League kwalificatie. De return van vorige week woensdag wordt gespeeld op 2 augustus om 20:45 in de Johan Cruijff Arena.

Ik hoop voor de Franse fans dat alles beter geregeld is in Amsterdam dan hoe zij het zelf hadden geregeld voor ons in Nice. We waren zo’n 10 minuten voor de wedstrijd in het stadion en hebben twee uur gewacht op een kale parkeerplaats vol in de zon. Er reden drie busjes naar het stadion…

Ajax – Nice voorronde Champions League

Voor de Fransen is het natuurlijk geweldig om Ajax te loten. De stad Amsterdam is voor elke Europese fan een geweldige ervaring! Er zullen 2000 fans meereizen waarvan er ongetwijfeld 500 kotsend van de wiet en drank op de nieuwmarkt liggen, maar dat terzijde.

Thuisvoordeel Ajax in Johan Cruijff Arena

Uit werd er 1-1 gespeeld in Nice. Het was een wedstrijd die alle kanten op kon gaan. De eerste helft was voor de Fransen en om eerlijk te zijn heeft Ajax daar veel mazzel gehad, want als Nice wat secuurder was geweest had het voor rust al 2 a 3-0 kunnen wezen. Na de rust nam Ajax de overhand en zeker in de laatste 20 minuten had Ajax doelpunten moeten maken.

Helaas gebeurde dit niet, maar op voorhand was ik tevreden geweest met 1-1. Vorig seizoen was Ajax ijzersterk in eigenhuis en dat zullen ze nu weer moeten zijn om de volgende ronde van de voorrondes te behalen. Ajax heeft verder geen blessures of afwezigen op Sinkgraven na.

Lastige opgave Nice in Amsterdam

Zoals eerder aangegeven had Nice Ajax pijn kunnen doen in de eerste helft. Na de tweede helft werd Nice in feiten overlopen en waren de kansen voor Ajax. Het zal voor Nice een lastige opgave zijn om in de Johan Cruijff Arena te winnen van Ajax, maar men moet Nice zeker niet onderschatten. Zoals ze voetbalde in de eerste helft zag je hoe gemakkelijk ze van achter naar voren voetballen.

Eén voordeel is dat Balotelli niet mee zal doen woensdag. Dit is voor de verdediging van Ajax goed nieuws vind ik. Natuurlijk zal er een andere spits staan die ook aardig kan ballen, maar zo’n irritante klote speler als Balo heb je liever niet tegen over je. Het is een zorg minder laat ik het zo stellen! En dan nu over het wedden op Champions League:

Voorspellingen Ajax – Nice goksites

De bookmakers geven Ajax de voorkeur en met een quotering van 1.65 bij bookmaker Mr Green. In mijn ogen vind ik dat redelijk laag. Natuurlijk kan er geteerd worden op de successen van Ajax van vorig seizoen, maar Nice heeft zeker de kwaliteit om het Ajax onwijs lastig te maken.

Ik raad je wel aan om je geld in te zetten op Ajax winst, maar hou het bescheiden! Of voeg deze weddenschap toe aan een combo, want van 1.65 worden we niet rijk. Ik denk dat het 2-1 of 3-1 zal gaan worden woensdag!

Voor 2-1 krijg je een quotering van 8.00 en voor 3-1 is dit 13.00. Daarnaast raad ik je aan om te gaan voor een resultaat waarin beide teams gaan scoren. De quotering hiervoor is 1.81.

Ik denk namelijk dat Nice vroeg voor gaat komen en dat Ajax voor rust nog de 1-1 maakt. In de tweede helft zal Ajax het heft in handen nemen en de wedstrijd naar zich toe trekken. Over 2.5 goals heeft een quotering van 1.86!