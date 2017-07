Nice – Ajax Champions League voorronde: bookmakers gaan voor Fransen

Nice – Ajax, Champions League kwalificatie. De eerste twee CL kwalificatiewedstrijden zijn afgelopen weken gespeeld en nu is het de beurt aan Ajax. Ajax werd vorig seizoen tweede in de Eredivisie waardoor zij zich plaatsten voor de voorrondes van de Champions League.

Willen de Amsterdammers in seizoen 2017 – 2018 uitkomen in de Champions League, dan zal er over twee wedstrijden gewonnen moeten worden van Nice. Ajax zal gelijk getest worden want het wordt tegen de Franse ploeg geen makkelijke opgave.

Hieronder zal ik uitleggen wat de kansen zijn voor Ajax en tip ik je de beste weddenschappen voor het gokken op de wedstrijd.



Nice – Ajax voorronde Champions League

Beide teams hebben al een aantal wedstrijden geoefend om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Ajax oefende tegen Paok en Lyon. Van Paok wisten de Amsterdammers met 4-2 te winnen terwijl er van Lyon met 2-0 verloren werd.

Nice heeft dit seizoen iets vaker geoefend. In totaal al 5 wedstrijden waarbij er 4 keer werd gewonnen en 1 keer verloren. Nice wist van Gladbach en Gent te winnen wat een goede prestatie is. Daarbij werd er nog twee keer gewonnen van Zwitserse teams; Servette en Nyonnais. De Fransen kregen in één oefenwedstrijd voetballes en dat van Slavia Praag. Ze verloren uiteindelijk met 4-1.

Toch zeggen deze wedstrijden niet heel veel aangezien het allemaal oefenwedstrijden zijn. Wel zegt de hoeveelheid wat over de voorbereiding van beide teams. Aangezien Nice wat vaker geoefend heeft, bestaat de kans dat de Fransen meer wedstrijdritme hebben en dat kan resulteren in hun voordeel.

Thuisvoordeel en transfers

Naast de betere voorbereiding van Nice, beschikken zij eveneens over het thuisvoordeel woensdagavond. Ook de kwaliteit van de Fransen zal naar mijn mening iets beter zijn dan die van de Amsterdammers. Mede door de vertrokken spelers heeft Ajax aardig wat kwaliteit ingeleverd.

Zo is aanvoerder Klaassen verkast naar Everton, waar Ronald Koeman de scepter zwaait. Klaassen was een belangrijke speler voor Ajax en zijn vertrek zal zeker een gemis blijken te zijn. Daarnaast is centrumspits Traoré ook vertrokken uit Amsterdam – hij was voor één seizoen gehuurd van Engels kampioen Chelsea. Ajax heeft echter wel een prima vervanger voor Traoré gevonden: Klaas Jan Huntelaar heeft het in Duitsland gezien en speelt komend seizoen bij Ajax, waar het voor hem allemaal begon.

Bij Nice is het nog erg rustig met de transfers. Alle grote spelers zijn gebleven waardoor het sterke Nice zijn kwaliteiten van vorig seizoen behoudt. Ook in dat opzicht is Nice in het voordeel.

Nieuws Nouri nadelig

Wat voor de hele wereld aankwam als een klap, was het slechte nieuws over Nouri. De jonge middenvelder van Ajax stortte tijdens een oefenwedstrijd in elkaar. Al snel bleek het niet goed te gaan met het kleine en jonge talent. Volgens de doctoren zal Nouri nooit meer normaal kunnen lopen en praten, wat de wereld deed schrikken.

Dit slechte nieuws zal nog altijd spelen in de koppies van het team. Het tragische nieuws wat nog lang niet vergeten is, zal zeker niet in het voordeel zijn van de Amsterdammers. En dan nu over het wedden op Champions League:

Voorspellingen Nice – Ajax goksites

Aangezien ik Nice kwalitatief beter inschat dat Ajax op dit moment, raad ik jullie aan om Nice woensdagavond op winst te zetten. Bovendien beschikken de Fransen over het thuisvoordeel en een betere voorbereiding.

Het slechte nieuws van Nouri heeft de spelersselectie van Ajax niet goed gedaan, wat zou kunnen resulteren in een verliespartij. Bij bookmaker Mr Green staat winst voor Nice op een uitstekende quotering van 2.40.

Denk jij dat de Amsterdammers het slechte nieuws van Nouri toch om kunnen zetten in een positieve boost, raad ik jullie aan om een draw no bet te spelen. Mochten de Amsterdammers een gelijkspel eruit slepen, krijg jij je geld terug!

Als laatste verwacht ik voor woensdag dat er minimaal 3 doelpunten gaan vallen. Beide teams beschikken over veel aanvallend vermogen wat zal resulteren in veel goals. Ook deze weddenschap levert je bij de goksites een goede quotering, 2.10 bij MrGreen.