Ajax – Rosenborg Europa League voorronde: BTTS en winst

Europa League Ajax – Rosenborg

Na de deceptie van afgelopen weekend tegen Heracles (2-1 verlies) en de uitschakeling in de Champions League voorronde staat er voor Ajax een cruciale wedstrijd op het programma: De play-offs voor de Europa League. In dit tweeluik nemen ze het op tegen Rosenborg waarvan vandaag de eerste wedstrijd thuis.

Weet Ajax zich niet te plaatsen voor de Europa League dan zal er direct worden gesproken van een zeer teleurstellende opening van het seizoen.



Ajax – Rosenborg Europa League

Ajax wist, met oefenwedstrijden meegeteld, al vier wedstrijden op rij niet meer te winnen. In de oefencampagne eindigden ze met een 4-2 verlies bij Lyon. De Champions League voorronde wedstrijden werden beide gelijkgespeeld, waardoor ze uiteindelijk op uitdoelpunten eruit vlogen. En afgelopen weekend verloor Ajax in de Eredivisie dus bij Heracles.

Al met al kan er zeker gesproken worden over een slechte start onder de nieuwe trainer Marcel Keizer. De spelers en Keizer zelf geven aan dat er weinig verandert in de speelwijze na het vertrek van Peter Bosz.

Maar de resultaten zijn zeker wel veranderd en op het veld loopt alles ook een stuk stroever, met name de verdediging lijkt ineens erg kwetsbaar. Nou moet hier wel bij vermeld worden dat Peter Bosz ook een slechte seizoenstart had, met de uitschakeling in de Champions League en het verspelen van vier punten in de eerste vijf wedstrijden.

Selectie Ajax

Kijkend naar de selectie van Ajax dan hebben ze tot nog toe weinig kwaliteiten ingeboekt in de transferperiode. Uit de basis is alleen Davy Klaassen vertrokken, Ajax mist vooral spelers voor een bredere selectie. Met het vertrek van Kenny Tete en Jairo Riedewald vallen er twee goede back-up spelers weg.

Nu een vertrek van Sanchez aanstaande lijkt, zal Marc Overmars zeker nog op zoek gaan naar een verdediger. In de afgelopen wedstrijd bestond de defensie uit Dijks – Viergever – De Ligt – Veltman. Tegen Heracles was dit geen gelukkige oplossing, Heracles scoorde immers twee keer en ze hadden nog veel meer goede kansen.

Laat Marcel Keizer Neres in basis starten?

Aanvallend is Ajax nog steeds sterk, maar ook daar zou de trainer graag nog meer opties hebben. Met Younes en Kluivert heeft Ajax twee talentvolle spelers op de vleugels, maar beiden zijn momentenvoetballers en als ze hun dag niet hebben komen ze niemand voorbij.

Marcel Keizer hintte op de persconferentie al naar een verandering in de basis, wat zou kunnen beteken dat de Braziliaan Neres eindelijk in de basis gaat starten. Tegen zowel Nice als Heracles liet Ajax bij vlagen zien nog steeds geweldig te kunnen voetballen en makkelijk kansen te creëren, het grootste probleem bij het huidige Ajax is de defensie.

Rosenborg heeft al wedstrijdritme

Rosenborg speelde net als Ajax ook in de voorronde van de Champions League. Hierin wisten ze Dundalk uit te schakelen, maar Celtic was over twee wedstrijden toch de betere. Een groot voordeel voor Rosenborg kan zijn dat de competitie in Noorwegen al een hele tijd loopt, dus er zal zeker sprake zijn van wedstrijdritme.

Rosenborg staat na 19 gespeelde wedstrijden op de eerste plaats in de Eliteserien. De club lijkt de laatste jaren het Bayern München van Noorwegen en ook nu staan ze alweer ruim voor.

In de Champions League voorronde speelden ze uit bij Dundalk nog met 1-1 gelijk en wisten ze thuis het verschil te maken door 2-0 te winnen. Tegen Celtic werd het uit 0-0 en verloren ze thuis met 0-1.

In de eigen competitie scoort Rosenborg er vrolijk op los ze scoorde al 35 keer. Maar in de laatste vier wedstrijden kreeg Rosenborg ook altijd minimaal één goal tegen.

Rosenborg is een fysiek en conditioneel sterk team, ze zullen zich enigszins in gaan graven om zo op de counter gevaarlijk te worden. Maar ook uit corners en ingooien kunnen ze gevaarlijk worden. Met Nicklas Bendtner in de spits hebben ze iemand met veel ervaring, power en scorend vermogen. Het is voor Ajax zeker te hopen dat Davinson Sanchez nog meespeelt vanavond om Bendtner uit te schakelen.

En dan nu over de Europa League weddenschappen:

Voorspellingen Ajax – Rosenborg

Ik raad je aan bij de goksites in te zetten op ‘winst Ajax en beide teams scoren‘. Deze weddenschap levert je bij bookmaker Mr. Green de prachtige notering van 3.35 op. Rosenborg weet makkelijk te scoren en de verdediging van Ajax geeft veel kansen weg de laatste tijd. Dus de kans op een goal voor Rosenborg is enorm.

Maar ik verwacht wel dat Ajax deze wedstrijd zal winnen, met de steun van het thuispubliek moet dat zeker lukken. Ze hebben de betere spelers en creëren makkelijk kansen, hopelijk ronden ze het vanavond ook af.