Wedtips Confed Cup halve finales: Portugal – Chili en Duitsland – Mexico

Hopelijk heb je een beetje opgelet in mijn vorige artikel. Hierin voorspelde ik dat Portugal, Mexico, Duitsland en Chili door zouden gaan. Geen hoogstaande wiskunde, maar het leverde wel geld op. In mijn vorige artikel voorspelde ik dat de finale tussen Chili en Duitsland zal gaan. Daar ben ik nu wat minder zeker van, want ik had gehoopt dat Duitsland tegen Portugal zou moeten spelen in de Halve finale.

Portugal – Chili

De nummer één in poule A, Portugal, neemt het op tegen de nummer twee in poule B, Chili. De quotering voor Portugal ligt rond de 2.50 en hierdoor zijn ze ligt favoriet bij de bookmakers. Hoge quoteringen zorgen altijd voor meer interessante weddenschappen naar mijn mening. Zo ook bij deze halve finale. Portugal had een makkelijkere poule dan Chili, maar Chili speelde bijvoorbeeld wel gelijk tegen Australië. Ik denk dat dit een hele leuke en spannende pot gaat worden.

Inzetten op Portugal – Chili

Wederom denk ik dat Portugal het geluk aan hun zijde zal hebben waardoor ze in de verlenging of na penalty’s zullen winnen. Gelijkspel heeft een quotering van 3.30. Je kunt je ook indekken bij een gelijkspel en gaan voor een Asian Handicap van 0 voor Portugal. De quotering hiervoor is 1.75. Ik denk dat het of 1-0 wordt of 1-1. In Beide situaties wordt er niet meer gescoord dan 2.5 goal waarom ik je ook aanraad om te spelen op minder dan 2.5 goals met een quotering van 1.73.

Portugal – Chili onder 2.5 goals @1.73

Duitsland – Mexico

Mexico is voor ons een bekend land weten jullie nog? Er heeft zelfs een meisje een liedje over ons land geschreven na het achtste finale op het WK van vier jaar geleden. Er wordt vooral gezongen over de schwalbe van Robben en er kwam heel vaak ‘puta holanda’ voorbij. Heerlijke leedvermaak als je het mij vraagt. Helaas verloren we vervolgens wel mooi met penalty’s van Argentinië in de halve finale. Terug naar de halve finale van de Confederations Cup. De bookmakers hebben een favoriet voor de wereldkampioen, maar geven wel een quotering van 2.05 voor een overwinning van de Duitsers.

Duitsland zeker van finale Confed Cup

Zoals ik eerder zei denk ik dat de finale door Duitsland en Chili gespeeld gaat worden. Daarop kom ik terug, want ik denk niet dat Chili doorgaat tegen Portugal. Bij Duitsland weet ik vrij zeker dat ze de finale zullen halen. Mexico heeft een goede ploeg en zal het Duitsland ongetwijfeld lastig gaan maken, maar niet lastig genoeg. Ik raad je aan om te gaan voor een winst partij van Duitsland voor 2.05. Wel denk ik dat beide teams zullen gaan scoren en dat er meer dan 2.5 goals zullen vallen in deze wedstrijd. Voor een resultaat waarin beide teams scoren krijg je een quotering van 1.80 en voor een resultaat waarin meer dan 2.5 goals vallen is dit 1.90.